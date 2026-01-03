Prev
EPFO Alert: KYC વગર હવે ફસાઈ જશે PFમાં પડેલા રૂપિયા, જાણો નવા નિયમો

EPFO: જો તમારું પીએફ એકાઉન્ટ છે, તો તમારે તેના કેટલાક નવા નિયમો જાણી લેવા જોઈએ. EPFO એ હવે KYC કરાવવું અનિવાર્ય થઈ ગયું છે. જો પીએફ એકાઉન્ટમાં KYC પૂર્ણ નહીં હોય, તો તમારું ફંડ અટકી શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 03, 2026, 04:01 PM IST

EPFO Alert: જો તમે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) ખાતાધારક છો અને તમે હજુ સુધી જરૂરી KYC વેરિફિકેશન પૂર્ણ કર્યું નથી, તો તમારે તમારી બચત ઉપાડવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. EPFO એ નવું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, જેમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે અધૂરું KYC હોવા પર PF ઉપાડવા, ટ્રાન્સફર કરવા અને એકાઉન્ટ ફરીથી ચાલુ કરવામાં પણ સમસ્યા આવી શકે છે.

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા તાજેતરના નિવેદન અનુસાર, EPFO એ મિશન-ઓરિએન્ટેડ અભિગમ દ્વારા ઇનએક્ટિવ (નિષ્ક્રિય) અને ડોર્મન્ટ EPF ખાતાઓની વધતી સમસ્યાને ઉકેલવાનો નિર્ણય લીધો છે. મોટી માત્રામાં PF ના નાણાં એવા ખાતાઓમાં વણવપરાયેલા પડ્યા છે જે વર્ષોથી અપડેટ થયા નથી, જેનું મુખ્ય કારણ KYC વિગતોનો અભાવ અથવા અધૂરી માહિતી છે.

ઇનએક્ટિવ PF એકાઉન્ટ્સને એક્ટિવ કરશે EPFO
EPFOના સભ્યો નોકરી બદલે ત્યારે ઘણીવાર જૂના એકાઉન્ટમાં ફાળો આપવાનું બંધ કરી દે છે અથવા વ્યક્તિગત અને બેંકિંગ માહિતી અપડેટ કરતા નથી, જેના કારણે લાખો EPF એકાઉન્ટ ઇનએક્ટિવ થઈ ગયા છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, કર્મચારીઓને ખબર પણ નથી હોતી કે તેમનીમહેનતની કમાણી જૂના અથવા નોન-ઓપરેશનલ એકાઉન્ટ્સમાં ફસાયેલી છે. EPFO આવા ઇનએક્ટિવ એકાઉન્ટ્સની ઓળખ કરીને તેને એક્ટિવ કરવાનું કામ કરશે. પરંતુ, આ માટે KYC વેરિફિકેશન ફરજિયાત રહેશે. ખાતાધારકની ઓળખ સુનિશ્ચિત કરવા અને PF એકાઉન્ટને માન્ય દસ્તાવેજો સાથે લિંક કરવા માટે આ પ્રક્રિયા જરૂરી છે.

EPFO સભ્યો દ્વારા નોકરી બદલવા અને યોગદાન બંધ કરવા અથવા તેમની વ્યક્તિગત અને બેંકિંગ માહિતી અપડેટ કરવામાં નિષ્ફળ જવાને કારણે લાખો EPF ખાતા નિષ્ક્રિય થઈ ગયા છે. આવા ઘણા કિસ્સાઓમાં, કર્મચારીઓને ખબર હોતી નથી કે તેમની મહેનતથી કમાયેલી નિવૃત્તિ બચત જૂના અથવા બિન-કાર્યકારી ખાતાઓમાં અટવાઈ ગઈ છે. EPFO ​​આવા નિષ્ક્રિય ખાતાઓને ઓળખશે અને તેમને સક્રિય કરશે. જોકે, KYC ચકાસણી જરૂરી રહેશે. ખાતાધારકની ઓળખની પુષ્ટિ કરવા અને PF ખાતાને માન્ય દસ્તાવેજો સાથે લિંક કરવા માટે આ પ્રક્રિયા આવશ્યક છે.

KYC માટે કયા ડોક્યુમેન્ટ્સની જરૂર પડશે?

  • આધાર નંબર
  • પાન કાર્ડ (PAN Card)
  • આધાર સાથે લિંક હોય તેવા બેંક ખાતાની વિગત
  • સાચું નામ, જન્મ તારીખ અને મોબાઈલ નંબર
  • ક્લેમની સરળ પ્રોસેસિંગ માટે આ તમામ વિગતો EPFO પોર્ટલ પર એમ્પ્લોયર (માલિક) દ્વારા વેરિફાય અને અપ્રુવ કરાવવાની રહેશે.

KYC અપડેટ કેવી રીતે કરવું?

  • 1. EPFO મેમ્બર પોર્ટલ પર જાઓ અને તમારા UAN, પાસવર્ડ અને કેપ્ચાનો ઉપયોગ કરીને લોગ-ઇન કરો.
  • 2. ‘Manage’ ટેબ પર ક્લિક કરો અને ડ્રોપડાઉન મેનૂમાંથી ‘KYC’ પસંદ કરો.
  • 3. જે ડોક્યુમેન્ટ અપડેટ કરવા માંગતા હોવ તેની સામેના બોક્સને ચેક કરો (દા.ત. બેંક, પાન, આધાર).
  • 4. જરૂરી વિગતો ચોકસાઈપૂર્વક ભરો (જેમ કે બેંક માટે એકાઉન્ટ નંબર અને IFSC, પાન માટે પાન નંબર).
  • 5. જરૂર હોય તો ડોક્યુમેન્ટ્સની સ્કેન કરેલી કોપી અપલોડ કરો.
  • 6. ‘Save’ પર ક્લિક કરો. બેંક વિગતો માટે, તમે પહેલા IFSC કોડ અને પછી આધાર OTP દ્વારા ખાતાને વેરિફાય કરી શકો છો.
  • 7. તમારી વિનંતી ડિજિટલ મંજૂરી માટે તમારા એમ્પ્લોયર પાસે જશે, અને ત્યારબાદ અંતિમ વેરિફિકેશન માટે EPFO પાસે જશે. મંજૂર થયા પછી તમને એક SMS મળશે.

