/ક્લેમ કર્યા વિના જ બેંક ખાતામાં જમા થશે PFના પૈસા, સરકાર આવતા મહિને શરૂ કરી રહી છે નવી સુવિધા !

EPFO Auto Refund Process : EPFO નોકરી કરતા વ્યક્તિઓની સગવડ માટે સતત જરૂરી પગલાં લે છે. જો તમને ટૂંક સમયમાં EPFOમાંથી ફંડ તમારા બેંક ખાતામાં જમા થતું દેખાય તો આશ્ચર્ય પામશો નહીં. EPFO દ્વારા કરવામાં આવેલી જાહેરાત બાદ કોઈપણ સમયે એક લાખથી વધુ સબ્સ્ક્રાઇબર્સના ખાતામાં પૈસા જમા થઈ શકે છે.
સરકારે વર્ષોથી નિષ્ક્રિય રહેલા PF ખાતાઓમાં ક્લેમ વગરનું ફંડ પરત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ પહેલ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક ખાસ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ, 1.18 લાખ નિષ્ક્રિય ખાતાઓની ચકાસણી કરવામાં આવી છે.
ક્લેમ કર્યા વિના જ બેંક ખાતામાં જમા થશે PFના પૈસા
હિન્દુ બિઝનેસલાઈનમાં પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલ મુજબ, આ પ્રક્રિયાનું મુખ્ય પાસું એ છે કે સબ્સ્ક્રાઇબર્સને ₹1,000 સુધીના જૂના નિષ્ક્રિય બેલેન્સ માટે ક્લેમ દાખલ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં, આ ફંડ આપમેળે તેમના બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. શ્રમ મંત્રાલયે પાયલોટ પ્રોજેક્ટમાં 7.11 લાખ આવા નિષ્ક્રિય PF ખાતાઓનો સમાવેશ કર્યો છે, દરેક ₹1,000 કે તેથી ઓછા બેલેન્સ ધરાવે છે. આ ખાતાઓમાં લાંબા સમયથી કુલ ₹30.52 કરોડ રૂપિયા ક્લેમ ન કરાયેલા પડ્યા છે.
ક્લેમ કરવાની જરૂર નથી
7 લાખથી વધુ ખાતાઓમાંથી EPFOએ 1.18 લાખ સબ્સ્ક્રાઇબર્સની વિગતોને તેમના બચત ખાતાઓ અને ઓળખ દસ્તાવેજો સાથે સફળતાપૂર્વક લિંક કરી છે. સભ્યોના PF ખાતાઓનું ફંડ હવે સીધા તેમના બેંક ખાતાઓમાં જમા થશે. આ પગલાથી નાની રકમ ઉપાડતી વખતે કાગળકામની જરૂરિયાત રહેશે નહીં. એક સીમલેસ સિસ્ટમ સુનિશ્ચિત કરવા અને સ્વચાલિત ફંડ ટ્રાન્સફરને સરળ બનાવવા માટે, C-DACને EPFOના IT પ્લેટફોર્મને અપગ્રેડ કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
PF ખાતાઓમાં પડેલા ₹11,000 કરોડનો કોઈ દાવેદાર નથી
આ ફેરફાર 'EPFO 2.01' સુધારા પહેલનો એક ભાગ છે. ચકાસણી પ્રક્રિયા દરમિયાન EPFOએ સાચી બેંક ખાતાની વિગતોને માન્ય કરવા માટે લિંક કરેલા ખાતાઓ માટે 'પેની ડ્રોપ' પરીક્ષણ હાથ ધર્યું હતું અને એક ખાસ 'સિસ્ટમ-જનરેટેડ ક્લેમ' સુવિધા વિકસાવી રહી છે. હાલમાં, EPFO સભ્ય પાસેથી દાવો પ્રાપ્ત થયા પછી જ ચુકવણીઓ પર પ્રક્રિયા કરે છે. જોકે, નવી સિસ્ટમ હેઠળ, પસંદગીના સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે ચુકવણી પ્રક્રિયા ઔપચારિક અરજી વિના આપમેળે શરૂ થશે. ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, લગભગ ₹11,000 કરોડ લગભગ 32 લાખ નિષ્ક્રિય પીએફ ખાતાઓમાં પડેલા છે.
ઓટો-રિફંડ પ્રક્રિયા ક્યારે શરૂ થશે ?
શ્રમ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ તાજેતરમાં આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી છે. મંત્રાલયના સૂત્રો સૂચવે છે કે ટેકનોલોજી એકીકરણ અને સોફ્ટવેર અપગ્રેડ કાર્ય ઓગસ્ટના અંત સુધીમાં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે, ત્યારબાદ ઓટો-રિફંડ પ્રક્રિયા શરૂ થશે. જો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ ₹1,000 સુધીના બેલેન્સવાળા ખાતાઓ માટે સફળ સાબિત થાય છે, તો સરકાર તેને ₹1,000થી વધુ બેલેન્સ ધરાવતા બાકીના 24.76 લાખ નિષ્ક્રિય ખાતાઓને આવરી લેવા માટે વિસ્તૃત કરવાની યોજના ધરાવે છે.