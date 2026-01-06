EPFOનો મહાપ્લાન, કર્મચારીઓના પેન્શનમાં થશે 5 ગણો વધારો, જાણો ડિટેલ
EPFO Pension Hike: ખાનગી ક્ષેત્રના લાખો કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર છે. EPFO લઘુત્તમ માસિક પેન્શન વધારવાનું વિચારી રહ્યું છે. વધતી જતી ફુગાવાના પ્રતિભાવમાં આ પગલું લેવામાં આવી રહ્યું છે. કર્મચારી સંગઠનોએ તેને જોરદાર ટેકો આપ્યો છે. અંતિમ નિર્ણય સરકારની મંજૂરી પર નિર્ભર રહેશે.
EPFO Pension Hike: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) ટૂંક સમયમાં ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે લઘુત્તમ માસિક પેન્શન પર મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે. તેને 1,000 રૂપિયાથી વધારીને 5,000 રૂપિયા કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. નિવૃત્ત કર્મચારીઓને વધુ સારી નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે વધતી જતી ફુગાવા અને જીવનનિર્વાહના ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને આ પગલું લેવામાં આવી રહ્યું છે. કર્મચારી સંગઠનો અને પેન્શનરોના સંગઠનોએ આ દરખાસ્તને મજબૂત ટેકો આપ્યો છે. જોકે, અંતિમ નિર્ણય સરકારની મંજૂરી પર આધાર રાખશે. નીતિ ચર્ચા અથવા કેન્દ્રીય બજેટ દરમિયાન ટૂંક સમયમાં જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે.
આખો મામલો શું છે?
હાલમાં, EPFO હેઠળ પેન્શન મેળવતા પાત્ર નિવૃત્ત લોકોને લઘુત્તમ માસિક પેન્શન 1,000 રૂપિયા મળે છે. આ રકમ ઘણા વર્ષોથી યથાવત છે. જોકે, વધતી જતી ફુગાવા અને જીવનનિર્વાહના ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકાર આ રકમમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાનું વિચારી રહી છે. આનો હેતુ ખાનગી ક્ષેત્રના નિવૃત્ત લોકો માટે પેન્શનને વધુ સસ્તું બનાવવાનો છે.
કર્મચારીઓની પેન્શન યોજના (EPS-95) ને સમજવું
આ પેન્શન કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS-95) હેઠળ આપવામાં આવે છે, જે EPFO સિસ્ટમનો એક ભાગ છે. જે કર્મચારીઓ તેમના કાર્યકારી જીવન દરમિયાન EPF માં યોગદાન આપે છે તેઓ EPS લાભો મેળવવા માટે હકદાર છે. ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષની સેવા જરૂરી છે. પેન્શન ચૂકવણી સામાન્ય રીતે 58 વર્ષની ઉંમર પછી શરૂ થાય છે.
લઘુત્તમ પેન્શન ₹5,000 સુધી વધારવાનો પ્રસ્તાવ
ચર્ચા અનુસાર, લઘુત્તમ EPS પેન્શન ₹1,000 થી વધારીને ₹5,000 પ્રતિ માસ કરી શકાય છે. કર્મચારી સંગઠનો અને પેન્શનરોના સંગઠનોએ આ દરખાસ્તને મજબૂત સમર્થન આપ્યું છે, દલીલ કરી છે કે વર્તમાન પેન્શન રકમ મૂળભૂત ઘરના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે અપૂરતી છે.
આ વધેલા પેન્શનથી કોને ફાયદો થશે?
જો આ દરખાસ્ત મંજૂર થાય છે, તો નીચેના લોકોને વધેલી પેન્શન રકમનો લાભ મળશે:
EPFO માં નોંધાયેલા ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ.
EPS સેવા પાત્રતા પૂર્ણ કરતા નિવૃત્ત લોકો.
લઘુત્તમ પેન્શન મેળવતા વર્તમાન પેન્શનરો.
આ ફેરફાર લાખો નિવૃત્ત લોકોની નાણાકીય સ્થિરતામાં સુધારો કરી શકે છે, ખાસ કરીને જેમની પાસે આવકનો કોઈ અન્ય સ્ત્રોત નથી.
અંતિમ નિર્ણય ક્યારે લેવામાં આવશે?
હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર મંજૂરી કે સૂચના જાહેર કરવામાં આવી નથી. આ દરખાસ્તની સમીક્ષા આગામી નીતિ ચર્ચાઓ અથવા કેન્દ્રીય બજેટ દરમિયાન થઈ શકે છે, જ્યાં સામાજિક સુરક્ષા સુધારાઓની સામાન્ય રીતે ચર્ચા કરવામાં આવે છે. કોઈપણ ફેરફારોની કોઈપણ ઔપચારિક જાહેરાત સરકારની મંજૂરી પછી જ કરવામાં આવશે.
અન્ય EPFO સુધારાઓ પર પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે
પેન્શન સુધારાઓ સાથે, અધિકારીઓ અન્ય ઘણા સુધારાઓ પર પણ વિચાર કરી રહ્યા છે:
ડિજિટલ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને PF ઉપાડને સરળ બનાવવો.
પેન્શન ચુકવણી પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવી.
વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે EPFO સેવાઓની ઍક્સેસમાં સુધારો કરવો.
આ પગલાંનો હેતુ નિવૃત્તિ લાભોને વધુ સુલભ અને વપરાશકર્તા-મૈત્રીપૂર્ણ બનાવવાનો છે.
EPFO સભ્યોએ શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ?
- EPFO સભ્યો માટે એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે:
- ₹5,000 પેન્શન હજુ પણ વિચારણા હેઠળ છે.
- હાલના પેન્શન નિયમો હાલ માટે યથાવત છે.
- ફક્ત સત્તાવાર EPFO અથવા સરકારી જાહેરાતો પર આધાર રાખવો જોઈએ.
- સભ્યોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ નિયમિતપણે EPFO અપડેટ્સ તપાસે અને ખાતરી કરે કે તેમના સર્વિસ રેકોર્ડ સચોટ છે જેથી પેન્શન લાભોમાં વિલંબ ન થાય.
