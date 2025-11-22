Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

EPFOમાં મોટા ફેરફારની તૈયારી, 1 કરોડથી વધુ કર્મચારીઓને થશે ફાયદો !

EPFO એક મોટા ફેરફાર પર વિચાર કરી રહ્યું છે, જે મૂળ પગાર મર્યાદા 15,000 રૂપિયાથી વધારીને 25,000 રૂપિયા કરી શકે છે. જો આવું થશે, તો 1 કરોડથી વધુ કર્મચારીઓને ફાયદો થશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 22, 2025, 11:24 AM IST

કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) અંગે એક મોટો સુધારો સામે આવ્યો છે. અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે EPFO ​​ફરજિયાત PF અને પેન્શન યોગદાન માટે પગાર મર્યાદા વધારીને તેના પાત્રતા માપદંડોમાં મોટો ફેરફાર કરવાનું વિચારી રહ્યું છે.

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, EPFO વેતન મર્યાદા વર્તમાન 15,000થી વધારીને25,000 કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકી રહ્યું છે. અગાઉ, તે 6,500 હતી. આ પગલા પાછળનો ઉદ્દેશ્ય 1 કરોડથી વધુ કર્મચારીઓને પેન્શન અને PFના સામાજિક સુરક્ષા લાભો હેઠળ લાવવાનો છે.

તે નક્કી કરે છે કે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) અને કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) હેઠળ કોણ આપમેળે નોંધાયેલ છે. મુંબઈમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, નાણાકીય સેવાઓ વિભાગ (DFS)ના સચિવ એમ. નાગરાજુએ જણાવ્યું હતું કે એ ખૂબ જ ખરાબ વાત છે કે 15,000 થી વધુ કમાણી કરતા ઘણા લોકો પાસે પેન્શન કવર નથી અને તેમને વૃદ્ધાવસ્થામાં તેમના બાળકો પર આધાર રાખવાની ફરજ પડે છે. તેમણે જૂની પેન્શન મર્યાદા અપડેટ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.

હાલનો નિયમ શું છે ?

હાલના નિયમો હેઠળ, ફક્ત 15,000 સુધીનો મૂળભૂત પગાર મેળવતા કર્મચારીઓ જ EPF અને EPS હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે. આનાથી થોડો વધુ પગાર મેળવનારાઓ આમાંથી બાકાત રહી શકે છે અને એમ્પ્લોયર તેમને નોંધણી કરાવવા માટે બંધાયેલા નથી. આના કારણે શહેરી ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓનો મોટો હિસ્સો, સામાન્ય પગાર મેળવતા હોવા છતાં ઔપચારિક નિવૃત્તિ બચત વિના રહે છે.

આ મર્યાદા વધારીને 25,000 થઈ શકે છે 

અહેવાલો સૂચવે છે કે EPFO આ મર્યાદા વધારીને 25,000 કરી શકે છે અને સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં આ બાબત પર વિચાર કરે તેવી અપેક્ષા છે. શ્રમ મંત્રાલયના ડેટા દર્શાવે છે કે મર્યાદામાં 10,000નો વધારો ફરજિયાત EPF અને EPS કવરેજ હેઠળ 1 કરોડથી વધુ વધારાના કર્મચારીઓને લાવી શકે છે. ટ્રેડ યુનિયનો લાંબા સમયથી આવા સુધારાની માંગ કરી રહ્યા છે, કારણ કે વધતા જીવન ખર્ચ અને પગાર સ્તર વચ્ચેનો વર્તમાન તફાવત જૂનો છે.

EPFO ભંડોળ વધશે

કર્મચારીઓ માટે આ ફેરફાર માસિક યોગદાનમાં વધારો કરશે, EPF ભંડોળનો વિસ્તાર કરશે અને પેન્શન ચૂકવણીમાં સુધારો કરશે. હાલમાં કર્મચારીઓ તેમના મૂળ પગારના 12% ફાળો આપે છે, જે એમ્પ્લોયર દ્વારા મેળ ખાય છે, જેઓ EPF અને EPS વચ્ચે તેમનો હિસ્સો વિભાજીત કરે છે. ઉચ્ચ પગાર આધાર બંને પક્ષો તરફથી યોગદાનમાં વધારો કરશે. એમ્પ્લોયર માટે પ્રતિ કર્મચારી ખર્ચ વધશે.

 

