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EPFOનું મોટું અપડેટ! હવે વેબસાઈટ પરથી નહીં થાય UAN એક્ટિવેશન, બદલાઈ ગયા બધા નિયમો

EPFO New Rules: EPFOએ પોતાનું યુનિફાઈડ મેમ્બર પોર્ટલ (Unified Member Portal) અપડેટ કરી દીધું છે. હવે UAN એક્ટિવેશન અને ડાયરેક્ટ UAN એલોટમેન્ટની સુવિધા EPFO વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. આ માટે કર્મચારીઓએ UMANG Appનો ઉપયોગ કરવો પડશે, જ્યાં આધાર આધારિત ફેસ ઓથેન્ટિકેશન દ્વારા UAN એક્ટિવેટ અને જનરેટ કરી શકાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 03, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:16 PM IST
EPFOનું મોટું અપડેટ! હવે વેબસાઈટ પરથી નહીં થાય UAN એક્ટિવેશન, બદલાઈ ગયા બધા નિયમો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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