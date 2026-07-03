/EPFOનું મોટું અપડેટ! હવે વેબસાઈટ પરથી નહીં થાય UAN એક્ટિવેશન, બદલાઈ ગયા બધા નિયમો

EPFO New Rules: દેશના કરોડો EPF ખાતાધારકો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી અપગ્રેડેશન માટે બંધ રહ્યા બાદ EPFOનું યુનિફાઈડ મેમ્બર પોર્ટલ હવે નવા રૂપ અને કેટલાય મહત્વપૂર્ણ બદલાવો સાથે ફરી શરૂ થઈ ગયું છે. આ અપગ્રેડનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સભ્યોને પહેલાં કરતાં વધુ ઝડપી, સુરક્ષિત અને સારી ઓનલાઈન સેવાઓ પૂરી પાડવાનો છે. જો કે, આ વખતે સૌથી મોટો બદલાવ UAN એક્ટિવેશન અને ડાયરેક્ટ UAN એલોટમેન્ટને લઈને કરવામાં આવ્યો છે. હવે આ બન્ને સુવિધાઓ EPFOની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
EPFOએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, હવે UAN એક્ટિવેશન અને નવું UAN જનરેટ કરવાની સુવિધા સંપૂર્ણપણે UMANG App પર શિફ્ટ કરી દેવામાં આવી છે. એટલે કે, જો કોઈ કર્મચારીએ પોતાનું UAN એક્ટિવેટ કરવું હોય અથવા પહેલીવાર UAN બનાવવું હોય, તો તેણે હવે EPFO પોર્ટલના બદલે UMANG એપનો ઉપયોગ કરવો પડશે. આ પ્રક્રિયામાં આધાર આધારિત Face Authentication (FAT)નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જેનાથી ઓળખની પુષ્ટિ વધુ સુરક્ષિત અને સરળ બનશે.
UMANG એપથી આ રીતે કરો UAN એક્ટિવેશન
જો તમારું UAN હજુ સુધી એક્ટિવ નથી, તો સૌથી પહેલા તમારા મોબાઈલમાં UMANG App ડાઉનલોડ કરો. ત્યારબાદ એપ ખોલીને EPFO Servicesમાં જાઓ. અહીં “UAN Services Through Face Auth”માં “UAN Activation” વિકલ્પ પસંદ કરો. ત્યારબાદ સ્ક્રીન પર આપેલા નિર્દેશોનું પાલન કરીને આધાર આધારિત ફેસ ઓથેન્ટિકેશન પૂરું કરો. આ સાથે જ તમારું UAN સફળતાપૂર્વક એક્ટિવેટ થઈ જશે.
હવે નવું UAN પણ UMANG એપ પરથી મળશે
પહેલાં EPFO પોર્ટલ દ્વારા સીધું નવું UAN બનાવી શકાતું હતું, પરંતુ હવે આ સુવિધા પણ વેબસાઈટ પરથી હટાવી દેવામાં આવી છે. જો કોઈ કર્મચારીનું PF એકાઉન્ટ હોય પરંતુ હજુ સુધી UAN ન બન્યું હોય, તો તે UMANG Appમાં “UAN Allotment and Activation” વિકલ્પ પસંદ કરીને પોતાનું નવું UAN મેળવી શકે છે. આ માટે મોબાઈલ નંબર વેરિફાય કરવો પડશે, જરૂરી સભ્ય વિગતો ભરવી પડશે અને આધાર આધારિત ફેસ ઓથેન્ટિકેશન પૂર્ણ કરવું પડશે.
UAN ભૂલી ગયા છો? હવે સરળતાથી મળશે
નવા EPFO પોર્ટલ પર UAN Retrievalની પ્રક્રિયા પહેલા કરતાં વધુ સરળ બનાવી દેવામાં આવી છે. જો તમને તમારું UAN યાદ નથી, તો પોર્ટલ પર તમારો રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો અને માંગવામાં આવેલા ઓળખ અથવા સરનામાને લગતા દસ્તાવેજો અપલોડ કરો. ત્યારબાદ મોબાઈલ પર આવેલા OTPને દાખલ કરીને તમે સરળતાથી તમારું UAN ફરીથી મેળવી શકો છો.
ડેથ ક્લેમની સુવિધા પહેલાંની જેમ જ ચાલુ રહેશે
EPFOએ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ડેથ ક્લેમ એટલે કે સભ્યના મૃત્યુ પછી ક્લેમ કરવાની સુવિધા હજુ પણ યુનિફાઈડ મેમ્બર પોર્ટલ (Unified Member Portal) પર ઉપલબ્ધ રહેશે. નોમિની (Nominee) અથવા લાભાર્થી પેન્શન અને અન્ય દાવાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. આ માટે લાભાર્થીનો આધાર સાથે લિંક થયેલો મોબાઈલ નંબર ચાલુ હોવો જોઈએ અને બેન્ક ખાતાની માહિતી તૈયાર રાખવી પડશે. અરજી દરમિયાન મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર (Death Certificate), બેન્ક પાસબુક અથવા કેન્સલ ચેક અને જન્મ તારીખના પુરાવા જેવા દસ્તાવેજો PDF ફોર્મેટમાં અપલોડ કરવાના રહેશે. દરેક ફાઈલની સાઈઝ 2 MBથી ઓછી હોવી જોઈએ અને ફાઈલના નામમાં સ્પેસ હોવી જોઈએ નહીં.
શું છે UMANG App?
UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance)એ ભારત સરકારની સત્તાવાર મોબાઈલ એપ છે, જેના દ્વારા નાગરિકો એક જ પ્લેટફોર્મ પર ઘણી સરકારી સેવાઓનો લાભ ઉઠાવી શકે છે. EPFOની મોટાભાગની ઓનલાઈન સેવાઓ પણ હવે આ જ એપના માધ્યમથી ઉપલબ્ધ છે. આનાથી કર્મચારીઓને EPFO ઓફિસ જવાની જરૂરિયાત ખૂબ જ ઓછી પડશે અને મોટાભાગના કામ ઘરે બેઠા મોબાઈલથી જ પૂરા કરી શકાશે.
EPFOના નવા પોર્ટલ અને UMANG એપ દ્વારા સેવાઓને વધુ ડિજિટલ, સુરક્ષિત અને સરળ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. જો તમે EPF સભ્ય છો, તો હવે UAN સાથે જોડાયેલી તમામ સેવાઓ માટે UMANG એપનો ઉપયોગ કરવો જ સૌથી સરળ અને સત્તાવાર રીત રહેશે.