PF ધારકો માટે મોટા સમાચાર, 7.5 ગણું વધી શકે છે પેન્શન, ટૂંક સમયમાં ATMમાંથી ઉપાડી શકશો PF

Prev
Next
EPFO : PF અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. સરકાર ટૂંક સમયમાં પીએફ વ્યાજ જમા કરાવી શકે છે. વધુમાં સરકાર પેન્શનમાં વધારો કરવાનું પણ વિચારી રહી છે. તો ATMમાંથી PFના પૈસા ઉપાડવાની સુવિધા પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ શકે છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:14 PM IST
  • EPFO અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું
  • પેન્શનમાં 7.5 ગણો વધારો થઈ શકે છે
  • ATM દ્વારા PF ઉપાડવાની સુવિધા ટૂંક સમયમાં થશે શરૂ

Trending Photos

EPFO : કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. સરકાર PF-રજિસ્ટર્ડ કર્મચારીઓને લાભ આપવા માટે વિવિધ પગલાં લેવાનું વિચારી રહી છે. ખાસ કરીને તે પેન્શન યોજનામાં ફાળો આપતા કર્મચારીઓ માટે નોંધપાત્ર લાભો પર વિચાર કરી રહી છે. EPS-95 પેન્શન રકમ વધારવા માટે હાલમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ટૂંક સમયમાં પીએફ વ્યાજ જમા થશે

શ્રમ સંગઠનો માંગ કરી રહ્યા છે કે સરકાર EPS યોજના હેઠળ પેન્શન વર્તમાન ₹1,000થી વધારીને ₹7,500 કરે. જો સરકાર પેન્શન અંગેના આ પ્રસ્તાવને સ્વીકારે છે, તો તેના પરિણામે પેન્શનમાં 7.5 ગણો વધારો થશે. સંસદીય સમિતિએ પેન્શનમાં વધારો કરવાની પણ ભલામણ કરી છે. વધુમાં સરકારે સંકેત આપ્યો છે કે PF ખાતાઓ પર વ્યાજ ટૂંક સમયમાં કર્મચારીઓના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.

કર્મચારીઓ જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે 8.25% વ્યાજ ટૂંક સમયમાં PF ખાતાધારકોના ખાતામાં જમા થવાની અપેક્ષા છે. આ પ્રક્રિયા હાલમાં નાણા મંત્રાલયની મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે. એકવાર આ મંજૂરી મળી જાય પછી ભંડોળ સંબંધિત ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. મે મહિના દરમિયાન પીએફ વ્યાજની રકમ ખાતાઓમાં જમા થવાની શક્યતા છે.

ATM દ્વારા PF ઉપાડવાની સુવિધા

EPFO પોર્ટલમાં ઘણા તકનીકી સુધારાઓ લાગુ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં તેને લાગુ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. ખાસ કરીને, ATM દ્વારા PF ઉપાડ સંબંધિત એક મોટો ફેરફાર થશે. આ સુવિધા ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની અપેક્ષા છે. એકવાર ATM-આધારિત PF ઉપાડની સુવિધા કાર્યરત થઈ ગયા પછી સભ્યોને તેમના PFની સરળ અને વધુ અનુકૂળ એક્સેસ મળશે. વધુમાં બચત ખાતાની જેમ ATM કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને PF ખાતામાંથી પણ પૈસા ઉપાડી શકાશે.

EPFOએ નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો

EPFOના નેજા હેઠળ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 દરમિયાન 8.31 કરોડના ક્લેમ સેટલમેન્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. જે છેલ્લા વર્ષમાં 6.01 કરોડ ક્લેમની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે. આમાંથી 5.51 કરોડ ક્લેમ એડવાન્સ અથવા આંશિક ઉપાડ સાથે સંબંધિત હતા. અહેવાલો અનુસાર, EPFOએ ફક્ત 3 દિવસમાં 71.11% એડવાન્સ ક્લેમનું સેટલમેન્ટ કર્યું છે, જે છેલ્લા વર્ષમાં 59.19% હતા.

EPFOની નવી પહેલ E-PRAAPTI પોર્ટલ 

EPFOએ એક નવી પહેલ E-PRAAPTI પોર્ટલ પણ શરૂ કર્યું છે, જે નિષ્ક્રિય પીએફ ખાતાઓને સક્રિય કરવાની સુવિધા આપવા માટે બનાવાયું છે. આ નવું પ્લેટફોર્મ આધાર-આધારિત એક્સેસનો ઉપયોગ કરીને, જૂના ખાતાઓને લિંક અને એક્સેસ કરવાનું સરળ બનાવશે. આ પહેલ મુખ્યત્વે એવા ખાતાઓને લાભ આપશે જે હાલમાં યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) સાથે જોડાયેલા નથી અને ભવિષ્યમાં તે એવા યુઝર્સને પણ લાભ આપશે જેમની પાસે સભ્ય આઈડી નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
EPFOPF withdrawalPF Intrest RatesPF ATM withdrawalpension hike

Trending news