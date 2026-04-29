PF ધારકો માટે મોટા સમાચાર, 7.5 ગણું વધી શકે છે પેન્શન, ટૂંક સમયમાં ATMમાંથી ઉપાડી શકશો PF
EPFO : PF અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. સરકાર ટૂંક સમયમાં પીએફ વ્યાજ જમા કરાવી શકે છે. વધુમાં સરકાર પેન્શનમાં વધારો કરવાનું પણ વિચારી રહી છે. તો ATMમાંથી PFના પૈસા ઉપાડવાની સુવિધા પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ શકે છે.
- EPFO અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું
- પેન્શનમાં 7.5 ગણો વધારો થઈ શકે છે
- ATM દ્વારા PF ઉપાડવાની સુવિધા ટૂંક સમયમાં થશે શરૂ
EPFO : કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. સરકાર PF-રજિસ્ટર્ડ કર્મચારીઓને લાભ આપવા માટે વિવિધ પગલાં લેવાનું વિચારી રહી છે. ખાસ કરીને તે પેન્શન યોજનામાં ફાળો આપતા કર્મચારીઓ માટે નોંધપાત્ર લાભો પર વિચાર કરી રહી છે. EPS-95 પેન્શન રકમ વધારવા માટે હાલમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે.
ટૂંક સમયમાં પીએફ વ્યાજ જમા થશે
શ્રમ સંગઠનો માંગ કરી રહ્યા છે કે સરકાર EPS યોજના હેઠળ પેન્શન વર્તમાન ₹1,000થી વધારીને ₹7,500 કરે. જો સરકાર પેન્શન અંગેના આ પ્રસ્તાવને સ્વીકારે છે, તો તેના પરિણામે પેન્શનમાં 7.5 ગણો વધારો થશે. સંસદીય સમિતિએ પેન્શનમાં વધારો કરવાની પણ ભલામણ કરી છે. વધુમાં સરકારે સંકેત આપ્યો છે કે PF ખાતાઓ પર વ્યાજ ટૂંક સમયમાં કર્મચારીઓના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
કર્મચારીઓ જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે 8.25% વ્યાજ ટૂંક સમયમાં PF ખાતાધારકોના ખાતામાં જમા થવાની અપેક્ષા છે. આ પ્રક્રિયા હાલમાં નાણા મંત્રાલયની મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે. એકવાર આ મંજૂરી મળી જાય પછી ભંડોળ સંબંધિત ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. મે મહિના દરમિયાન પીએફ વ્યાજની રકમ ખાતાઓમાં જમા થવાની શક્યતા છે.
ATM દ્વારા PF ઉપાડવાની સુવિધા
EPFO પોર્ટલમાં ઘણા તકનીકી સુધારાઓ લાગુ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં તેને લાગુ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. ખાસ કરીને, ATM દ્વારા PF ઉપાડ સંબંધિત એક મોટો ફેરફાર થશે. આ સુવિધા ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની અપેક્ષા છે. એકવાર ATM-આધારિત PF ઉપાડની સુવિધા કાર્યરત થઈ ગયા પછી સભ્યોને તેમના PFની સરળ અને વધુ અનુકૂળ એક્સેસ મળશે. વધુમાં બચત ખાતાની જેમ ATM કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને PF ખાતામાંથી પણ પૈસા ઉપાડી શકાશે.
EPFOએ નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો
EPFOના નેજા હેઠળ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 દરમિયાન 8.31 કરોડના ક્લેમ સેટલમેન્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. જે છેલ્લા વર્ષમાં 6.01 કરોડ ક્લેમની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે. આમાંથી 5.51 કરોડ ક્લેમ એડવાન્સ અથવા આંશિક ઉપાડ સાથે સંબંધિત હતા. અહેવાલો અનુસાર, EPFOએ ફક્ત 3 દિવસમાં 71.11% એડવાન્સ ક્લેમનું સેટલમેન્ટ કર્યું છે, જે છેલ્લા વર્ષમાં 59.19% હતા.
EPFOની નવી પહેલ E-PRAAPTI પોર્ટલ
EPFOએ એક નવી પહેલ E-PRAAPTI પોર્ટલ પણ શરૂ કર્યું છે, જે નિષ્ક્રિય પીએફ ખાતાઓને સક્રિય કરવાની સુવિધા આપવા માટે બનાવાયું છે. આ નવું પ્લેટફોર્મ આધાર-આધારિત એક્સેસનો ઉપયોગ કરીને, જૂના ખાતાઓને લિંક અને એક્સેસ કરવાનું સરળ બનાવશે. આ પહેલ મુખ્યત્વે એવા ખાતાઓને લાભ આપશે જે હાલમાં યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) સાથે જોડાયેલા નથી અને ભવિષ્યમાં તે એવા યુઝર્સને પણ લાભ આપશે જેમની પાસે સભ્ય આઈડી નથી.
