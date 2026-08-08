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EPFOએ 8 PF નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર! પૈસા ઉપાડવા, નોમિનેશન અને ક્લેમ પર આવ્યું મોટું અપડેટ

EPFO New Rules 2026: EPFOએ EPF, EPS અને EDLI યોજના 2026 હેઠળ PF સંબંધિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા છે. નવા નિયમોમાં નોકરી છોડ્યા પછી સંપૂર્ણ PF બેલેન્સ ઉપાડવા માટે 12 મહિનાની બેરોજગારી, ઓનલાઈન નોમિનેશન અને PF અરજીઓના 20 દિવસના સમાધાન જેવી જોગવાઈઓ શામેલ છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 08, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:06 PM IST
EPFOએ 8 PF નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર! પૈસા ઉપાડવા, નોમિનેશન અને ક્લેમ પર આવ્યું મોટું અપડેટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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