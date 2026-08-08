/EPFOએ 8 PF નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર! પૈસા ઉપાડવા, નોમિનેશન અને ક્લેમ પર આવ્યું મોટું અપડેટ

EPFO New Rules 2026: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એ EPF, EPS અને EDLI યોજનાઓ, 2026 હેઠળ ભવિષ્ય નિધિ નિયમોમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા છે. આ ફેરફારોનો હેતુ PF ખાતાધારકો માટે નિયમોને સરળ બનાવવા, ઉપાડ પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા, સેવાઓને ડિજિટાઇઝ કરવા અને PF દાવાની પતાવટને ઝડપી બનાવવાનો છે.
નવા નિયમો મોટાભાગે હાલની કર્મચારી અને નોકરીદાતા યોગદાન પ્રણાલીને જાળવી રાખે છે, પરંતુ PF ઉપાડની આવશ્યકતાઓ, બેરોજગારી પછી સંપૂર્ણ ઉપાડની અંતિમ તારીખ, નામાંકન અને દાવાની પતાવટમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. જો તમારી પાસે EPFOમાં PF ખાતું છે, તો આ ફેરફારોને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે ભવિષ્યના PF ઉપાડ અથવા અરજીઓ પર સીધી અસર કરી શકે છે.
1- કર્મચારી અને કંપનીનું PFમાં યોગદાન શું હશે?
નવા નિયમો હેઠળ, કર્મચારીઓ માટે વૈધાનિક પીએફ યોગદાન તેમના મૂળ પગારના 12% પર રહેશે. નોકરીદાતા પણ નિર્ધારિત નિયમો અનુસાર યોગદાન આપવાનું ચાલુ રાખશે. ફરજિયાત પીએફ યોગદાન મર્યાદા હાલમાં ₹15,000 ના માસિક પગાર પર લાગુ પડે છે. આનો અર્થ એ છે કે, આ મર્યાદાના આધારે, કર્મચારીનું વૈધાનિક યોગદાન મહત્તમ ₹1,800 પ્રતિ માસ છે. જો કોઈ કર્મચારીનો પગાર ₹15,000 થી વધુ હોય, તો તે મર્યાદાથી ઉપરનું પીએફ યોગદાન ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં સ્વૈચ્છિક રીતે કરી શકાય છે. આનો અર્થ એ છે કે મૂળભૂત યોગદાન પ્રણાલીમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા નથી.
2- પીએફ માટે ₹15,000ની પગાર મર્યાદામાં ફેરફાર કરવો સરળ બનશે
નવા EPF નિયમોમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર પગાર મર્યાદાને લગતો છે. અગાઉ, EPF યોજનામાં સીધી 15,000 રૂપિયાની પગાર મર્યાદાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે, 2026ના નિયમોમાં, પગાર મર્યાદાને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમયાંતરે સૂચિત મર્યાદા સાથે જોડવામાં આવી છે. જો સરકાર ભવિષ્યમાં PF માટે પગાર મર્યાદામાં ફેરફાર કરે છે, તો નિયમોમાં અલગ, વ્યાપક સુધારાની જરૂરિયાત ઓછી થશે. આ ભવિષ્યમાં PF સંબંધિત ફેરફારો લાગુ કરવાનું સરળ બનાવી શકે છે.
3- PF ઉપાડના નિયમો સરળ બનાવવામાં આવશે
EPFOએ PF ઉપાડ સંબંધિત વિવિધ નિયમોને સરળ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અગાઉ, વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં PF ઉપાડ માટે ઘણી શ્રેણીઓ અને વિવિધ શરતો હતી. હવે, યોગ્ય ઉપાડને ત્રણ વ્યાપક શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં આવશ્યક જરૂરિયાતો, ઘરગથ્થુ જરૂરિયાતો અને ખાસ પરિસ્થિતિઓ. આનાથી PF ખાતાધારકોને સમજવામાં સરળતા રહેશે કે તેઓ કયા સંજોગોમાં તેમના ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી શકે છે. તેનો હેતુ વિવિધ ઉપાડના નિયમોની જટિલતા ઘટાડવાનો અને અરજી પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવાનો છે.
4- PF ખાતાનો 25% લઘુત્તમ બેલેન્સ તરીકે રહેશે
નવા નિયમો PF ખાતાના બેલેન્સ અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો રજૂ કરે છે. EPFO બે-ભાગની સિસ્ટમ ચાલુ રાખશે. PF બેલેન્સનો 25% લઘુત્તમ બેલેન્સ રહેશે, જ્યારે પાત્ર સભ્યો ચોક્કસ શરતો હેઠળ રકમના 75% સુધી આંશિક ઉપાડ કરી શકશે. આનો અર્થ એ છે કે સભ્યો જો જરૂર પડે તો તેમના પીએફ બેલેન્સની મોટી રકમ મેળવી શકે છે, પરંતુ તમામ સંજોગોમાં સંપૂર્ણ ઉપાડની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. આ વ્યવસ્થાનો હેતુ નિવૃત્તિ માટે કેટલાક પીએફ બેલેન્સને સાચવવાનો પણ છે.
5- પીએફ ઉપાડ માટે 5- 12 મહિનાની સેવા જરૂરી
નવા નિયમો પીએફ ઉપાડ માટે સેવા સમયગાળાને એકીકૃત કરવાનો પણ પ્રયાસ કરે છે. અગાઉ, વિવિધ જરૂરિયાતો માટે અલગ અલગ સેવા સમયગાળા અને શરતો લાગુ પડતી હતી. હવે, યોગ્ય ઉપાડ માટે ઓછામાં ઓછા 12 મહિનાની સેવા જરૂરી રહેશે. તબીબી જરૂરિયાતો માટે ઓછામાં ઓછા 12 મહિનાની સેવા જરૂરિયાત પણ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. આ વિવિધ ઉપાડ શ્રેણીઓ માટે વિવિધ સેવા સમયગાળાની જટિલતાને ઘટાડી શકે છે.
6- નોકરી છોડ્યા પછી સંપૂર્ણ પીએફ ઉપાડ માટે 6- 12 મહિનાની રાહ જોવાનો સમયગાળો
સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફારોમાંનો એક નોકરી છોડ્યા પછી પીએફ ભંડોળના સંપૂર્ણ ઉપાડ સાથે સંબંધિત છે. પહેલાં, સતત બે મહિનાની બેરોજગારી પછી સંપૂર્ણ પીએફ બેલેન્સ ઉપલબ્ધ હતું. નવા નિયમો હેઠળ, હવે સંપૂર્ણ રકમ ઉપાડવા માટે વ્યક્તિએ 12 મહિનાની બેરોજગારી સુધી રાહ જોવી પડશે. જો કે, જો પાત્ર હોય તો આંશિક ઉપાડ ઉપલબ્ધ રહેશે. આંશિક ઉપાડ માટે રાહ જોવાનો સમયગાળો પણ વધારીને 36 મહિના કરવામાં આવ્યો છે. આ ફેરફાર ખાસ કરીને એવા કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જેઓ નોકરી બદલાવ અથવા નોકરી ગુમાવવાની સ્થિતિમાં PF ફંડનો ઉપયોગ કરે છે.
7- PF નોમિનેશન હવે સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ
EPFOએ નોમિનેશન પ્રક્રિયાને ડિજિટલ બનાવવા પર પણ ભાર મૂક્યો છે. નવા નિયમો હેઠળ, ઓનલાઈન નોમિનેશનને ઔપચારિક રીતે માન્યતા આપવામાં આવી છે, જેનાથી ભૌતિક નોમિનેશન ફોર્મ તબક્કાવાર બંધ થઈ ગયા છે. આનાથી કર્મચારીઓને ભૌતિક ફોર્મ ભરવા અને સબમિટ કરવાની જરૂરિયાત ઓછી થશે. નોમિનીની માહિતી અપડેટ કરવી અને ઓનલાઈન પ્રક્રિયા દ્વારા રેકોર્ડ જાળવવાનું સરળ બની શકે છે. ભવિષ્યમાં કર્મચારીના પરિવારને PF અથવા પેન્શન લાભ મળશે તેવા કિસ્સાઓમાં યોગ્ય નોમિનેશન ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે.
8- PF અરજીને હવે 20 દિવસની અંદર નિકાલ કરવો પડશે
નવા નિયમો PF દાવાઓ નિકાલ માટે સમયમર્યાદા પણ ઘટાડે છે. EPFO ને હવે 20 દિવસની અંદર PF દાવાઓનું નિકાલ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, વિલંબ માટે જવાબદારી વધારવા માટે દંડ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. જો અરજીઓ કોઈ માન્ય કારણ વગર વિલંબિત થાય છે, તો EPFO ને 12 ટકા દંડ વ્યાજ દર ચૂકવવાની જરૂર પડશે. નિયમો અનુસાર, આ રકમ સંબંધિત પ્રાદેશિક PF કમિશનરના પગારમાંથી વસૂલ કરી શકાય છે. આનો હેતુ અધિકારીઓને સમયસર અરજી સમાધાન માટે જવાબદાર બનાવવા અને કર્મચારીઓને PF ભંડોળનું તાત્કાલિક વિતરણ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
2026 માટેના નવા EPFO નિયમો PF ઉપાડ અને ડિજિટલ સેવાઓને સરળ બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે લાંબા ગાળા માટે નિવૃત્તિ બચતને સુરક્ષિત રાખવાનો પ્રયાસ પણ દર્શાવે છે. કર્મચારીઓ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફારોમાં નોકરી છોડ્યા પછી સંપૂર્ણ પીએફ ઉપાડનો સમયગાળો બે મહિનાથી વધારીને 12 મહિના કરવાનો સમાવેશ થાય છે, સેવામાં ફેરફાર અને આંશિક ઉપાડ માટે રાહ જોવાનો સમયગાળો, ઓનલાઈન નોમિનેશન અને 20 દિવસની અંદર દાવાની પતાવટનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, કર્મચારીઓએ પીએફ ભંડોળ ઉપાડતા પહેલા તેમની પાત્રતા અને લાગુ શરતો તપાસવી જોઈએ, કારણ કે નિયમો વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં બદલાઈ શકે છે.