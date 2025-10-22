Prev
Next

EPFO પુરું કરશે ઘર બનાવવાનું સપનું, આ કેવી રીતે છે સંભવ? સમજો

EPFO New Rules: તાજેતરમાં કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ કેટલાક નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. આ નિયમો હેઠળ બેરોજગાર EPFO ​​સભ્યો હવે 12 મહિના પછી જ તેમના ભવિષ્ય નિધિ ખાતામાંથી અને 36 મહિના પછી જ તેમના પેન્શન ખાતામાંથી તેમની સંપૂર્ણ રકમ ઉપાડી શકશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:49 PM IST

Trending Photos

EPFO પુરું કરશે ઘર બનાવવાનું સપનું, આ કેવી રીતે છે સંભવ? સમજો

EPFO New Rules: પોતાના ઘરનું સપનું દરેક વ્યક્તિ હોય છે. આ સપનું સાકાર કરવું એટલું સરળ નથી હોતું. જો કે, કેટલીક રીતો છે જેના દ્વારા તમે ઘર બનાવવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. આમાંની એક રીત PFના રૂપિયા હોય છે. EPFOનું કહેવું છે કે, તમે તમારા EPF એકાઉન્ટમાંથી પ્લોટ, ફ્લેટ અથવા ઘર ખરીદવા માટે એડવાન્સ રકમ ઉપાડી શકો છો. એડવાન્સ ઉપાડની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા જાણવા માટે તમારે EPFO ​​વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે. તમને જણાવી દઈએ કે, EPFO ​​ઘર, બાંધકામ અથવા પ્લોટ ખરીદવા માટે તમારા EPF ખાતામાંથી એડવાન્સ (આંશિક ઉપાડ) ઉપાડીની સુવિધા આપે છે.

આ સુવિધા ફોર્મ 31ના માધ્યમથી ઉપલબ્ધ છે. ઉપાડની મર્યાદા સામાન્ય રીતે તમારા યોગદાનના 90% સુધી હોઈ શકે છે, પરંતુ ઓછામાં ઓછા 3-5 વર્ષ સતત સેવા જરૂરી છે. આ પ્રક્રિયા ઓનલાઈન છે અને મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં આધાર-લિંક્ડ UAN સાથે નોકરીદાતાની મંજૂરી વિના કરવામાં આવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

सपनों का घर बनेगा हकीकत- ईपीएफओ के साथ आसान और सुरक्षित तरीके से।
आप अपने ईपीएफ अकाउंट से प्लॉट, फ्लैट या घर खरीदने के लिए एडवांस राशि निकाल सकते हैं! एडवांस निकासी की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए यहां क्लिक करें। https://t.co/8DMFPO2jpn#EPFO #EPFOWithYoupic.twitter.com/G6MVC8k05T

— EPFO (@officialepfo) October 22, 2025

બેરોજગાર સભ્યો માટેના નિયમો
હાલમાં સતત બે મહિના સુધી બેરોજગાર રહેલા સભ્યો તેમના પ્રોવિડન્ટ ફંડ અને પેન્શન ખાતામાંથી સંપૂર્ણ રકમ ઉપાડવાની છૂટ છે. એક વરિષ્ઠ અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, ઉપાડનો સમયગાળો વધારવાનો હેતુ ઔપચારિક ક્ષેત્રના કામદારો માટે સામાજિક સુરક્ષા લાભો સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. મોટાભાગના બેરોજગાર યુવાનો નવી રોજગારી મળ્યા પછી EPFO​માં ફરી જોડાય છે, પરંતુ બે મહિનાની બેરોજગારી પછી ભંડોળ ઉપાડવાથી તેમને પેન્શન અને અન્ય લાભોની તક છીનવાઈ જાય છે. આનું કારણ એ છે કે પેન્શન પાત્રતા કુલ સેવાના 10 વર્ષ કે તેથી વધુ સમય સુધી મર્યાદિત છે.

આંશિક ઉપાડના નિયમોમાં ફેરફાર
જોકે, સભ્યો માટે આંશિક ઉપાડના નિયમો સરળ બનાવવામાં આવ્યા છે, જે તેમને તેમના યોગદાનના 100 ટકા સુધી ઉપાડવાની મંજૂરી આપે છે, તેમ છતાં તેમના યોગદાનના 25 ટકાનું લઘુત્તમ બેલેન્સ જાળવવામાં આવ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
EPF Housing AdvanceEPFOEPFO newsadvance claim

Trending news