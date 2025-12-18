Prev
નોકરી કરનારા લોકો માટે સારા સમાચાર, EPFO આ યોજના પર કરી મોટી જાહેરાત

EPFO Latest News: આ નિયમ કર્મચારીઓની જમા રકમ સાથે જોડાયેલ વીમો (ઇમ્પ્લોઈ કર્મચારી ડિપોઝિટ-લિંક્ડ ઇન્શ્યોરન્સ - EDLI) યોજના હેઠળ ડેથ ક્લેમ સાથે જોડાયેલા મામલામાં લાગુ થશે. EPFO ​​પરિપત્ર 17 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ જાહેર કર્યો છે. જેનો હેતુ સતત સેવા અંગેની મૂંઝવણ દૂર કરવાનો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:16 PM IST

EPFO Latest News: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ એક મહત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતા જાહેર કરી છે, જેનાથી કર્મચારીઓના પરિવારોને મોટી રાહત મળી શકે છે. EPFO ​એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, એક નોકરી છોડવા અને બીજી નોકરી જોઈન કરવા વચ્ચે જો ફક્ત શનિવાર, રવિવાર અથવા જાહેર રજાઓ આવે છે, તો તેને "સેવામાં બ્રેક" ગણવામાં આવશે નહીં. આ નિયમ કર્મચારીઓની જમા રકમ સાથે જોડાયેલ વીમો (ઇમ્પ્લોઈ કર્મચારી ડિપોઝિટ-લિંક્ડ ઇન્શ્યોરન્સ - EDLI) યોજના હેઠળ ડેથ ક્લેમ સાથે જોડાયેલા મામલામાં લાગુ થશે. EPFO ​​પરિપત્ર 17 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ જાહેર કર્યો છે. જેનો હેતુ સતત સેવા અંગેની મૂંઝવણ દૂર કરવાનો છે.

EPFOએ શું કહ્યું?
EPFOએ જણાવ્યું કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં જોવા મળ્યું હતું કે, ખૂબ જ ટૂંકા ગેપને પણ બ્રેક માની લેવામાં આવી રહ્યો હતો, જેના પરિણામે સંપૂર્ણ EDLI લાભ પ્રાપ્ત થતો ન હતો અથવા ક્લેમ નકારવામાં આવતા હતા. એક કિસ્સામાં કર્મચારીએ એક સંસ્થામાંથી શુક્રવારે નોકરી છોડી અને સોમવારે બીજી EPF-કવર કંપનીમાં જોડાયો હતો, પરંતુ વચ્ચેના શનિવાર અને રવિવારને બ્રેક માનવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે કુલ સેવા 12 મહિનાથી વધુ હોવા છતાં પરિવારને EDLI લાભો નકારવામાં આવ્યા હતા. આવી વિસંગતતાઓને દૂર કરવા માટે EPFO​​એ આ નવી સ્પષ્ટતા જાહેર કરી છે.

શું છે નવી ગાઈડલાઈન?
નવી ગાઈડલાઈન અનુસાર, જો બે નોકરીઓ વચ્ચેનો તફાવત ફક્ત સાપ્તાહિક રજા, રાષ્ટ્રીય રજા, રાજપત્રિત રજા, રાજ્ય રજા અથવા પ્રતિબંધિત રજાને કારણે હોય, તો તેને સતત સેવા ગણવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે, જો કોઈ કર્મચારી EPF-કવર કંપની છોડી દે છે અને રજાઓ પછી તરત જ બીજી સમાન કંપનીમાં જોડાય છે, તો તેમની સેવા સતત ગણવામાં આવશે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, શુક્રવારે નોકરી છોડીને સોમવારે નવી નોકરીમાં જોઈન કરવા પર EDLI પાત્રતા પર કોઈ અસર થશે નહીં.

આ ઉપરાંત EPFO ​એ તાજેતરમાં EDLI સંબંધિત કેટલાક અન્ય ફેરફારો લાગુ કર્યા છે. હવે આવા કર્મચારીઓના આશ્રિતોને પણ ઓછામાં ઓછા 50,000 રૂપિયાનો લાભ મળશે, જેમણે સતત 12 મહિના સુધી સેવા આપી નથી અને જેમનું સરેરાશ PF બેલેન્સ 50,000 રૂપિયાથી ઓછું હતું. જો કોઈ કર્મચારનું મોત છેલ્લા યોગદાનના છ મહિનાની અંદર થાય છે અને હજુ પણ કંપનીના રોલ પર છે, તો તેમના પરિવારને EDLI લાભો મળશે.

EPFOએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, અલગ-અલગ EPF-કવર સંસ્થાઓમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ વચ્ચે 60 દિવસ સુધીનો તફાવત પણ છે, તો તેને પણ સતત સેવા માનવામાં આવશે. આ પગલાને લાખો EPFO ​​સભ્યો અને તેમના પરિવારો માટે મોટી રાહત માનવામાં આવી રહી છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

EPFOEPFO latest updateEPFO newsepfo new advisoryઈપીએફઓ

