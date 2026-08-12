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EPFOના નવા નિયમો લાગુ... ઈમરજન્સીમાં પણ નહીં ઉપાડી શકો PFના બધા પૈસા

EPFO New Rules : EPF બચત જે કર્મચારીના ભવિષ્ય માટે બનાવાયેલ હતી, હવે ફક્ત નિવૃત્તિ પછી જ નહીં પરંતુ જરૂરિયાતના સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ સમયે પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ત્યારે PF ફંડ ઉપાડવા અંગેના EPFOના નવા નિયમો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 12, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:27 PM IST
EPFOના નવા નિયમો લાગુ... ઈમરજન્સીમાં પણ નહીં ઉપાડી શકો PFના બધા પૈસા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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