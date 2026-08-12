/EPFOના નવા નિયમો લાગુ... ઈમરજન્સીમાં પણ નહીં ઉપાડી શકો PFના બધા પૈસા

EPFO New Rules : કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એક એવી સંસ્થા છે જેના દ્વારા કર્મચારીઓ તેમના ભવિષ્ય માટે પૈસા બચાવે છે. તેના અગાઉના નિયમો હેઠળ, આ ભંડોળ ફક્ત નિવૃત્તિ પછી અથવા નોકરી ગુમાવ્યા પછી જ મેળવી શકાતું હતું. જો કે, હવે આ નિયમોમાં કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે.
નિયમોમાં ફેરફાર
શ્રમ અને રોજગાર રાજ્યમંત્રી શોભા કરંદલાજેએ તાજેતરમાં લોકસભામાં આ માહિતી શેર કરી હતી. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ કીર્તિ આઝાદે સરકારને PF ઉપાડવા અંગેના નવા નિયમો વિશે પૂછ્યું હતું. જવાબમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ નવા નિયમો હેઠળ, કર્મચારીઓ હવે તેમની જરૂરિયાતોના આધારે તેમના EPF ખાતામાં જમા રકમના 75% સુધી ઉપાડી શકે છે. આ સુવિધા તબીબી જરૂરિયાતો, શિક્ષણ, લગ્ન, રહેઠાણ સંબંધિત ખર્ચ અને બેરોજગારી જેવી પરિસ્થિતિઓ માટે છે.
કયા કારણોથી પૈસા ઉપાડી શકાય
જો તમે નોકરી ગુમાવો છો તો શું થશે ?
જો કોઈ કર્મચારી નોકરી ગુમાવે છે, તો તેઓ તેમના EPF બેલેન્સના 75% સુધી ઉપાડી શકે છે. બાકીના 25% ખાતામાં રહેશે, જે ખાતરી કરે છે કે કર્મચારીની બચતનો એક ભાગ નિવૃત્તિ સુધી સુરક્ષિત રહે છે.
આંશિક ઉપાડના નિયમોમાં ફેરફાર
જ્યારે આ નવા નિયમો હેઠળ આંશિક ઉપાડના નિયમો હળવા કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે સમગ્ર EPF ફંડ ઉપાડવા માટે વેઈટિંગ પિરિયડ લંબાવવામાં આવ્યો છે. ફાઈનલ EPF ક્લેમ માટે હવે 12 મહિનાનો વેઈટિંગ પિરિયડ જરૂરી છે, જ્યારે EPS સાથે જોડાયેલા ઉપાડ લાભો પર 36 મહિનાનોવેઈટિંગ પિરિયડ લાગુ પડે છે. સરકાર જણાવે છે કે તેનો ઉદ્દેશ્ય કર્મચારીઓને નોકરી બદલતી વખતે તેમની સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ બચત ઉતાવળમાં ઉપાડવાથી અટકાવવાનો છે.