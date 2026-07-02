/EPFOનો નવો નિયમ: તમારી પરવાનગી વગર ₹1800થી ઉપર પીએફ નહીં કપાય, ઇન-હેન્ડ સેલરી વધવાની શક્યતા!

EPFO New Rule: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એ પોતાના આઠ કરોડ સક્રિય સભ્યો માટે પ્રોવિડેન્ટ ફંડના નિયમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે, જેની અસર તમારા ટેક-હોમ પગાર પર જોવા મળી શકે છે. નવા નિયમને લઈને EPFO એ કહ્યું કે હવે દર મહિને 1800 રૂપિયાનું પીએફ કોન્ટ્રિબ્યુશન (PF Contribution) સંપૂર્ણ રીતે સ્વૈચ્છિક હશે.
કર્મચારીઓ પાસે હશે વધુ પીએફ કપાવવાનો વિકલ્પ
નવા નિયમ હેઠળ કાયદાકીય વેતન મર્યાદા (જે અત્યારે 15000 રૂપિયા પ્રતિ માસ છે) સુધી 12% નું યોગદાન ફરજીયાત છે. તેનાથી વધુનું કોન્ટ્રિબ્યુશન સ્વૈચ્છિક માનવામાં આવશે. બુધવારે નોટિફાઈ કરવામાં આવેલી કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ યોજના, 2026ની જોગવાઈઓ અનુસાર કોઈ કર્મચારી કાયદાકીય વેતનની મર્યાદાથી વધુ વેતન પર કાયદાકીય દર કે તેનાથી કોઈપણ દર પર સ્વૈચ્છિક આધાર પર વધારાનું યોગદાન કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે.
બધા માટે નથી નવો નિયમ
એટલે કે જો તમારો બેઝિક પગાર 15000 રૂપિયા મહિને કે તેનાથી વધુ છે, તો સરકારના નિયમ પ્રમાણે તેણે તેના 12 ટકા એટલે કે 1800 રૂપિયા પીએફમાં આપવા પડશે. નિયમોમાં કરવામાં આવેલો ફેરફાર તે લોકો માટે છે, જેનો પગાર ખુબ વધારે છે.
ઉદાહરણ તરીકે જો કોઈનો બેઝિક પગાર 50,000 રૂપિયા છે તો પહેલાના નિયમ પ્રમાણે તેના પગારમાંથી 12 ટકા (6000 રૂપિયા) પીએફમાં કપાતા હતા. હવે નવા નિયમ પ્રમાણે ભલે તમારો બેઝિક પગાર 1 લાખ રૂપિયા દર મહિને હોય, પરંતુ કંપની શરૂઆતી 15000 રૂપિયાની લિમિટ પર જ 1800 રૂપિયા કાપશે, જે અરજીયાત છે. તેમાં નોકરીદાતા (એમ્પ્લોયર) નું પણ એટલું યોગદાન રહેશે. બાકી બચેલા પગાર પર તમારે પીએફ નિવૃત્તિ બચત તરીકે કપાવવા છે કે નહીં તે તમારા પર નિર્ભર રહેશે.
તેનાથી તમને શું ફાયદો થશે?
જો તમે 15000 રૂપિયાની ઉપરના પગાર પર પીએફ કપાવતા નથી તો તે રકમ તમારા ટેક-હોમ પગારમાં જોડી દેવામાં આવશે. એટલે કે તમારો પગાર વધીને આવશે. તેનાથી કંપનીઓને પણ ફાયદો થશે કારણ કે તેના માટે કાયદાકીય રૂપથી કર્મચારીના મોટા પગાર પર તે હિસાબથી મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવું પડશે નહીં.
આર્ટિકલ સાથે જોડાયેલા સવાલ-જવાબ
સવાલ 1: EPFO એ નવા નિયમમાં પીએફ (PF) કપાત અંગે શું મોટો ફેરફાર કર્યો છે?
જવાબ: નવા નિયમ અનુસાર, હવે દર મહિને ₹1800થી વધુનું પીએફ કોન્ટ્રિબ્યુશન સંપૂર્ણપણે સ્વૈચ્છિક (કર્મચારીની મરજી પર) રહેશે.
સવાલ 2: કાયદાકીય વેતન મર્યાદા કેટલી છે અને તેના પર કેટલા ટકા પીએફ કાપવો ફરજિયાત છે?
જવાબ: હાલમાં કાયદાકીય વેતન મર્યાદા ₹15,000 પ્રતિ માસ છે, જેના પર 12% લેખે ₹1800નું પીએફ યોગદાન આપવું ફરજિયાત છે.
સવાલ 3: જો કોઈ કર્મચારીનો બેઝિક પગાર ₹15,000થી વધુ (દા.ત. ₹50,000 કે ₹1 લાખ) હોય, તો કંપની પીએફ તરીકે કેટલી રકમ ફરજિયાત કાપશે?
જવાબ: કંપની માત્ર શરૂઆતની ₹15,000ની લિમિટ પર જ ₹1800 ફરજિયાત કાપશે. બાકીના પગાર પર પીએફ કપાવવો કે નહીં તે કર્મચારી નક્કી કરશે.
સવાલ 4: આ નવા નિયમથી કર્મચારીઓને શું સીધો ફાયદો થશે?
જવાબ: જો કર્મચારી ₹1800થી વધુ પીએફ નહીં કપાવવાનો વિકલ્પ પસંદ કરે, તો તે રકમ તેના હાથમાં આવશે, જેનાથી તેનો 'ટેક-હોમ' (ઇન-હેન્ડ) પગાર વધી જશે.
સવાલ 5: આ નિયમથી કંપનીઓ (નોકરીદાતા) ને શું ફાયદો થશે?
જવાબ: કંપનીઓએ હવે કર્મચારીના મોટા પગારના આધારે કાયદાકીય રીતે મોટું પીએફ કોન્ટ્રિબ્યુશન આપવું પડશે નહીં, જેથી તેમને આર્થિક રાહત થશે.