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EPFOનો નવો નિયમ: તમારી પરવાનગી વગર ₹1800થી ઉપર પીએફ નહીં કપાય, ઇન-હેન્ડ સેલરી વધવાની શક્યતા!

EPFO Update: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન દ્વારા પીએફના નિયમમાં મહત્વનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે 1800 રૂપિયાની ઉપર પીએફ તમારી મરજીથી કાપવામાં આવશે. તેની અસર તમારા ટેક-હોમ પગાર પર જોવા મળશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 02, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:37 PM IST
EPFOનો નવો નિયમ: તમારી પરવાનગી વગર ₹1800થી ઉપર પીએફ નહીં કપાય, ઇન-હેન્ડ સેલરી વધવાની શક્યતા!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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