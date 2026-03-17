ગુજરાતી ન્યૂઝ

EPFOમાં મોટા ફેરફાર... હવે ગણતરીની કલાકોમાં થશે ક્લેમ સેટલમેન્ટ, પેન્શનર માટે પણ ખાસ સિસ્ટમ

EPFOએ ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે પ્રક્રિયાઓને વધુ સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે ઘણા મોટા ફેરફારો અમલમાં મૂક્યા છે. આ ફેરફારો ક્લેમ સેટલમેન્ટથી લઈને પેન્શન સંબંધિત બાબતો સુધીના વિવિધ મુદ્દાઓને આવરી લે છે. ત્યારે કયા કયા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:02 PM IST

EPFO નિયમો અંગે લોકસભામાં શ્રમ અને રોજગાર રાજ્યમંત્રી શોભા કરંદલાજેએ જણાવ્યું હતું કે અમારો ઉદ્દેશ સિસ્ટમને ઝડપી, વધુ પારદર્શક અને યુઝર ફ્રેન્ડલી બનાવવાનો છે. આ પહેલ ક્લેમ સેટલમેન્ટને ઝડપી બનાવશે, પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવશે અનેડિજિટલી બધી સેવાઓ એક જ પ્લેટફોર્મ પરથી મળી રહેશે.

ઓટોમેટિક પેન્શન ટ્રાન્સફર

સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ પેન્શન પેમેન્ટ સિસ્ટમ (CPPS)ને લગતો છે. મંત્રીએ કહ્યું  કે, 1 જાન્યુઆરી, 2025થી બધી ક્ષેત્રીય કચેરીઓએ આ સિસ્ટમ અપનાવી છે. આ સિસ્ટમના અમલીકરણ સાથે દર મહિને 70 લાખથી વધુ પેન્શનરોને કોઈપણ મુશ્કેલી વગર સમયસર પેન્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે.

ઝડપી ક્લેમ સેટલમેન્ટ

સરકારે અહેવાલ આપ્યો છે કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધીમાં કુલ 35.2 લાખથી વધુ ક્લેમ (5,00,000 સુધીના) 'ઓટો મોડ' દ્વારા સેટલ કરવામાં આવ્યા છે. તમામ એડવાન્સ ક્લેમમાંથી આશરે 71.37% આપમેળે સેટલ કરવામાં આવ્યા છે. આ સેટલમેન્ટ દ્વારા આશરે 51,620 કરોડની કુલ રકમનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. પરિણામે તે સ્પષ્ટ છે કે વ્યક્તિઓને હવે લાંબા સમય સુધી રાહ જોવી પડતી નથી.

એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર સરળ બન્યું

નોકરી બદલવાથી હવે વ્યક્તિના EPF ખાતાનું ટ્રાન્સફર સરળ બન્યું છે. પહેલાં આ પ્રક્રિયામાં એમ્પલોયરની મંજૂરી જરૂરી હતી અને તેમાં અનેક સ્ટેપ સામેલ હતા. જો કે, જો KYC વિગતો અપ-ટુ-ડેટ હોય તો આ ટ્રાન્સફર હવે આપમેળે થાય છે. 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધીમાં 7.05 મિલિયન ઓટો-ટ્રાન્સફર ક્લેમ કોઈપણ મેન્યુઅલ હસ્તક્ષેપ વિના કરવામાં આવ્યા છે.

3 દિવસમાં ક્લેમ સેટલમેન્ટ

કાગળકામ ઘટાડીને સમગ્ર પ્રક્રિયાને ઓનલાઈન અને સ્વચાલિત બનાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ક્લેમ સેટલમેન્ટમાં પહેલા 20 દિવસ લાગતા હતા, ત્યારે હવે આ કામ 3 દિવસથી ઓછા સમયમાં પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. જે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો બંનેને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે.
 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
