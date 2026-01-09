Prev
PF પૈસા ઉપાડવાની પ્રક્રિયા વધુ સરળ! હવે BHIM એપથી એક ક્લિકમાં આપી જશે પૈસા, જાણો EPFO નો નવો પ્લાન

EPFO News: પીએણ સભ્યો માટે મોટી રાહતના સમાચાર છે. ઈપીએફઓ જલ્દી 30 કરોડથી વધુ સભ્યોને તત્કાલ પીએફ વિડ્રોલની સુવિધા પ્રદાન કરશે. આ નવી સુવિધા હેઠળ આગામી બે-ત્રણ મહિનામાં BHIM એપના માધ્યમથી ઉપાડી શકાશે. જાણો વિગત...
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 09, 2026, 04:31 PM IST

કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) આગામી બેથી ત્રણ મહિનામાં 30 કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓને BHIM એપના માધ્યમથી તત્કાલ પીએમ ઉપાડની સુવિધા આપવા જઈ રહ્યું છે. ટાઇમ્સ ઓપ ઈન્ડિયાના રિપોર્ટ અનુસાર આ પગલાનો ઉદ્દેશ્ય 30 કરોડથી વધુ સભ્યોની સુવિધાને વધારવાની છે જેથી તે પીએફ અમાઉન્ટને તત્કાલ ઉપાડી શકે. આ સુવિધા એટીએમ વિડ્રોલ સર્વિસ જેવી છે અને નિવૃત્તિ ફંડ બોડીના ડિજિટલાઇઝેશનના કેન્દ્રમાં છે, જે 26 લાખ કરોડથી વધુ રકમનું મેનેજમેન્ટ કરે છે. ઈપીએફઓએ એનપીસીઆઈની સાથે સહયોગ કર્યો છે અને આ પહેલ હેઠળ હેલ્થ, એજ્યુકેશન અને વિશેષ પરિસ્થિતિ માટે વિડ્રોલ સીધા યુપીઆઈ સાથે જોડાયેલા બેંક એકાઉન્ટમાં કરી શકાશે.

પીએફ વિડ્રોલમાં જલ્દી મોટા ફેરફાર 
ઈપીએફઓ 30 કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓને ભીમ એપનો ઉપયોગ કરતા પોતાના પીએફ એકાઉન્ટથી તત્કાલ ઉપાડની સુવિધા આપવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. આ સુવિધા આગામી બેથી ત્રણ મહિનામાં શરૂ થવાની આશા છે. આ નવી પહેલ બેઠળ તમે સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ અને વિશેષ પરિસ્થિતિમાં પીએફ એડવાન્સ ક્લેમ કરી શકો છો. હાલ આ ફીચર માત્ર ભીમ એપ પર કામ કરશે, પરંતુ બાદમાં તેનો વિસ્તાર અન્ય UPI એપ્સ સુધી કરી શકાય છે. ક્લેમ કર્યા બાદ EPFO દ્વારા બેકએન્ડમાં તેની પુષ્ટિ અને સત્યાપન કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના માધ્યમથી રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. મંજૂર રકમ સીધી યુપીઆઈ સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતામાં જમા થશે.

અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો છે કે દુરૂપયોગ રોકવા માટે શરૂઆતમાં ઉપાડની લિમિટ નક્કી કરવામાં આવી શકે છે. બધી રકમ ભીમ એપના માધ્યમથી ઉપાડી શકાશે નહીં, કારણ કે RBI એ UPI વિડ્રોલ પર પોતાની મર્યાદા નક્કી કરી છે. 

પૈસા ક્યાં ટ્રાન્સફર થશે?
ટ્રાન્સફર માટે મંજૂર રકમ સીધી તમારા UPI સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતામાં જમા થશે. વર્તમાનમાં આ સુવિધા માત્ર ભીમ એપ પર ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ ભવિષ્યમાં તેનો વિસ્તાર અન્ય UPI- આધારિત ફિનટેક એપ્લિકેશન સુધી કરી શકાય છે. અધિકારીઓએ કહ્યું કે આ સુવિધાનો દુરૂપયોગ રોકવા માટે લિમિટ નક્કી કરવામાં આવશે.

કેટલો ઉપાડ કરી શકશો?
તમે નિવૃત્તિના સમય કે બેરોજગારી, મેડિકલ ઈમરજન્સી, શિક્ષણ કે આવાસ સંબંધિત જરૂરિયાત જેમ ખાસ તકે પીએફ એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ઉપાડી શકો છો. પાત્રતાની શરતો, વિડ્રોલ લિમિટ અને તમારી સર્વિસના સમય આધારે અલગ હોય છે.

પીએમમાંથી બધા પૈસા ક્યારે ઉપાડી શકાશે?
નિવૃત્તિઃ 58 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમર બાદ

બેરોજગારીઃ જો તમે સતત બે મહિનાથી બેરોજગાર છો. બેરોજગારીના એકમહિના બાદ તમે પીએમની બાકી રકમના 75 ટકા ઉપાડી શકો છો અને બાકી 25 ટકા બે મહિના બાદ ઉપાડી શકો છો.

સ્થાયી દિવ્યાંગતાઃ જો તમે સ્થાયી અને પૂર્ણ રૂપથી દિવ્યાંગ છો અને કામ કરવામાં અસમર્થ છો.

સ્થાયી રૂપથી વિદેશ પ્રવાસઃ જો તમે સ્થાયી રૂપે કોઈ બીજા દેશમાં ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યાં છો.

મેડિકલઃ તમને, તમારા જીવનસાથી, બાળકો કે માતા-પિતાની ગંભીર બીમારી માટે. કોઈ મિનિમમ સર્વિસ ફરજીયાત નથી.

ઘર સંબંધિત જરૂરિયાતઃ પાંચ વર્ષની સેવા બાદ ઘર કે જમીન ખરીદવા કે નિર્માણ કરવા, ત્રણ વર્ષની સેવા બાદ હોમ લોનનું રીપેમેન્ટ કરવા માટે, નિર્માણ પૂરુ થવાના પાંચ વર્ષ બાદ ઘરને રિનોવેટ કરવા માટે ઉપાડી શકાય છે.

અભ્યાસઃ સાત વર્ષની સેવા બાદ તમારા કે તમારા બાળકોના ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે.

લગ્નઃ સાત વર્ષની સેવા બાદ તમારા સ્વયં કે તમારા બાળકો કે ભાઈ-બહેનોના લગ્ન માટે.

પ્રાકૃતિક આપદાઃ પ્રાકૃતિક આપદાઓને કારણે થનારા આર્થિક નુકસાનનો સામનો કરવા માટે.
 

