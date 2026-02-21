ચપટી વગાડતામાં ચેક કરી શકો છો PF બેલેન્સ, આ રીતે ડાઉનલોડ કરો EPFO પાસબુક
How to Check EPFO Balance: હવે PF બેલેન્સ ચેક કરવાનું પહેલા કરતા વધુ સરળ બની ગયું છે. આજકાલ, તમારે તમારી ડિપોઝિટ ચેક કરવા માટે ઓફિસમાં જવાની જરૂર નથી. તમે ફક્ત એક મિસ્ડ કોલ અથવા એસએમએસ દ્વારા તમારા ઘરેથી આરામથી તમારું બેલેન્સ ચેક કરી શકો છો.
How to Check EPFO Balance: જો તમે કોઈ કંપનીમાં કામ કરો છો અને જાણવા માંગતા હોવ કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં તમારા EPF ખાતામાં કેટલા પૈસા એકઠા થયા છે, તો તમે ત્યાં ગમે તેટલા સમયથી કામ કરી રહ્યા છો, લોકોને ઘણીવાર આ કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ લાગે છે, અને તેથી તેઓ ક્યારેક તેમના CA મિત્રો અથવા નિષ્ણાત પાસે જાય છે. કેટલાક તો તેમના PF બેલેન્સ ચેક કરવા માટે સાયબર કાફેની મદદ પણ લે છે. જો કે, આ બધી ટેકનિક છેતરપિંડીનું જોખમ વધારે છે.
તેથી, આજે અમે તમને એક એવી રીત જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમાં કોઈ કુશળતાની જરૂર નથી. તેના બદલે, તમે તમારા ઘરે બેઠા તમારા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને તમારા પીએફ બેલેન્સને જાતે ચકાસી શકો છો. ચાલો અમે તમને તમારા પીએફ બેલેન્સને તપાસવાની સૌથી સરળ રીત જણાવીએ...
મિસ્ડ કોલથી તમારું બેલેન્સ ચેક કરો (સૌથી સરળ રીત)
જો તમે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન વિના તમારું બેલેન્સ ચેક કરવા માંગતા હોવ, તો આ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે. તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પરથી 9966044425 પર મિસ્ડ કોલ આપો. બે રિંગ વાગ્યા પછી કોલ આપમેળે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે, અને તમને થોડીક સેકન્ડમાં SMS દ્વારા તમારા બેલેન્સની માહિતી પ્રાપ્ત થશે. તમારો UAN સક્રિય હોવો જોઈએ અને તમારા આધાર/PAN સાથે લિંક થયેલ હોવો જોઈએ.
SMS દ્વારા બેલેન્સ ચેક કરો
તમે મેસેજ મોકલીને પણ તમારી વિગતો માંગી શકો છો. આ કરવા માટે, EPFOHO UAN ENG લખીને 7738299899 પર મોકલો. હિન્દીમાં માહિતી માટે, EPFOHO UAN HIN લખો. આ સુવિધા 10 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે.
UMANG એપ પરથી પાસબુક ડાઉનલોડ કરો
UMANG એપ સ્માર્ટફોન યૂઝ્સ માટે સૌથી સુરક્ષિત અને સુલભ પદ્ધતિ છે.
UMANG એપ ડાઉનલોડ કરો અને રજીસ્ટર કરો.
- એપમાં 'EPFO' સર્ચ કરો અને તેના પર ક્લિક કરો.
- View Passbook વિકલ્પ પસંદ કરો.
- તમારો UAN દાખલ કરો અને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો.
- હવે તમે તમારી પાસબુક જોઈ શકો છો અને તેને PDF તરીકે ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
EPFO પોર્ટલ પરથી તમારી પાસબુક કેવી રીતે એક્સેસ કરવી?
- જો તમે કમ્પ્યુટર કે લેપટોપનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, તો સીધા પોર્ટલ પર જાઓ..
- સત્તાવાર વેબસાઇટ, passbook.epfindia.gov.in પર જાઓ.
- તમારો UAN અને પાસવર્ડ દાખલ કરીને લોગિન કરો.
- સિલેક્ટ મેમ્બર ID પર ક્લિક કરો.
- તમારી સંપૂર્ણ વિગતો દર્શાવવા માટે View Passbook પર ક્લિક કરો. તમે તેને અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
તમને જણાવી દઈએ કે આ માટે તમારો UAN (Universal Account Number) સક્રિય હોવો જોઈએ, તમારો મોબાઇલ નંબર EPFO રેકોર્ડમાં નોંધાયેલ હોવો જોઈએ, અને તમારા ખાતાનું KYC (આધાર, PAN અને બેંક ખાતું) પૂર્ણ હોવું જોઈએ.
