/10 વર્ષ જૂનો નિયમ બદલાયો, હવે 15,000થી વધુ બેઝિક પગાર હશે તો પણ મળશે પેન્શન, જાણો PFના નવા નિયમો

EPFO New Rule 2026 : જો તમે ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરો છો, તો આ સમાચાર સીધા તમારા ભવિષ્ય અને પેન્શનને લગતા છે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)ના નિયમો અંગે એક મોટો ફેરફાર થવાનો છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, નાણા મંત્રાલયે EPF યોજના હેઠળ ફરજિયાત વેતન મર્યાદા ₹15,000થી વધારીને ₹25,000 પ્રતિ માસ કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે.
શું છે આ નવો નિર્ણય ?
હાલના નિયમો હેઠળ, ₹15,000 સુધીના બેઝિક પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓ માટે PF ખાતામાં યોગદાન ફરજિયાત છે. ₹15,000થી વધુ બેઝિક પગાર ધરાવતા લોકો માટે, આ નિયમ વૈકલ્પિક રહે છે.
હવે, આ મર્યાદા વધારીને ₹25,000 કરવામાં આવી રહી છે. આનો અર્થ એ થયો કે ₹25,000 સુધીનો બેઝિક પગાર મેળવતા લાખો નવા કર્મચારીઓ હવે ફરજિયાતપણે PF અને પેન્શન યોજના (EPS)ના દાયરામાં આવશે.
નવો નિયમ ક્યારે અમલમાં આવશે ?
નાણા મંત્રાલયની મંજૂરી બાદ આ દરખાસ્ત હવે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળને મોકલવામાં આવી છે. મંત્રીમંડળ અંતિમ મંજૂરી આપ્યા પછી કંપનીઓને તેમની પગાર વ્યવસ્થા અપડેટ કરવા માટે સમય આપવામાં આવશે. અહેવાલો અનુસાર, આ નવો નિયમ 1 એપ્રિલ, 2027થી સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં આવી શકે છે. અગાઉ, સપ્ટેમ્બર 2014માં પીએફ માટે પગાર મર્યાદા ₹6,500થી વધારીને ₹15,000 કરવામાં આવી હતી.
કયા કર્મચારીઓને લાભ થશે ?
ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ: આ લાભ 20 કે તેથી વધુ કર્મચારીઓ ધરાવતી કંપનીઓ માટે કામ કરતા સંગઠિત ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓને પણ મળશે.
નવા કર્મચારીઓ: જેમનો બેઝિક પગાર ₹15,000થી ₹25,000ની વચ્ચે છે તેઓ હવે સરકારી પેન્શન અને પીએફ બચત યોજનાઓમાં સીધા જોડાઈ શકશે.
સરકારી કર્મચારીઓ પર કોઈ અસર નહીં: કેન્દ્ર અને રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓને અલગ પેન્શન નિયમો લાગુ થાય છે. તેથી આ EPS નિયમો તેમના પર લાગુ પડતા નથી.
કંપનીઓ અને સરકાર પર શું અસર પડશે ?
પગાર મર્યાદામાં વધારો સૂચવે છે કે કંપનીઓને પીએફ અને પેન્શન ફંડમાં વધુ યોગદાન આપવું પડશે. નિયમો હેઠળ કર્મચારીના બેઝિક પગારના 8.33% કંપની દ્વારા પેન્શન યોજના (EPS)માં જમા કરવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકાર પણ આ ભંડોળમાં 1.16% ફાળો આપે છે.
મર્યાદા વધારવાથી વ્યવસાયો માટે કંપનીને ખર્ચ વધશે અને પેન્શન સબસિડી અંગે સરકારના નાણાકીય બોજમાં વધારો થશે. EPFO તરફથી હજુ સત્તાવાર જાહેરાતની રાહ જોવાઈ રહી છે, પરંતુ એકવાર કેબિનેટ આ પગલાને મંજૂરી આપી દેશભરના લાખો કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોના વૃદ્ધાવસ્થા માટે નાણાકીય સુરક્ષામાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે.