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10 વર્ષ જૂનો નિયમ બદલાયો, હવે 15,000થી વધુ બેઝિક પગાર હશે તો પણ મળશે પેન્શન, જાણો PFના નવા નિયમો

EPFO New Rule 2026 : EPFO ફરજિયાત વેતન મર્યાદા ₹15,000થી વધારીને ₹25,000 કરવાની તૈયારીમાં છે. ત્યારે EPS પેન્શનનો લાભ કોને મળશે અને નવો નિયમ ક્યારે અમલમાં આવશે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 04, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:16 PM IST
10 વર્ષ જૂનો નિયમ બદલાયો, હવે 15,000થી વધુ બેઝિક પગાર હશે તો પણ મળશે પેન્શન, જાણો PFના નવા નિયમો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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