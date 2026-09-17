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PF નો નવો નિયમ લાગૂ! આ કર્મચારીઓના દર મહિનાના પગારમાં થઈ શકે છે ઘટાડો

EPF ની વેતન મર્યાદા 15000થી વધી 25000 થઈ ગઈ છે. તેનાથી ઘણા કર્મચારીઓનો ટેક-હોમ પગાર ઘટી શકે છે, પરંતુ પીએફ, પેન્શન અને વીમા જેવી સામાજિક સુરક્ષામાં યોગદાન વધશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 17, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:26 PM IST
PF નો નવો નિયમ લાગૂ! આ કર્મચારીઓના દર મહિનાના પગારમાં થઈ શકે છે ઘટાડો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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