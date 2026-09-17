/PF નો નવો નિયમ લાગૂ! આ કર્મચારીઓના દર મહિનાના પગારમાં થઈ શકે છે ઘટાડો

કેન્દ્ર સરકારે EPF માટે ફરજીયાત વેતન મર્યાદાને 15000 રૂપિયાથી વધારી 25000 રૂપિયા પ્રતિ માસ કરી દીધી છે. આ ફેરફાર 17 સપ્ટેમ્બર એટલે કે આજથી લાગૂ થવાની જાણકારી આપવામાં આવી છે. તેનો સીધો ફાયદો તે કર્મચારીઓને મળશે જેનો બેઝિક પગાર અત્યાર સુધી 15000 થી વધુ હોવાને કારણે ફરજીયાત EPF કવરેજથી બહાર હતા. સરકાર પ્રમાણે તેનાથી આશરે 51 લાખ વધારાના કર્મચારીઓ EPF, EPS અને EDLI જેવી સામાજિક સુરક્ષા યોજના હેઠળ આવી શકે છે.
ક્યા કર્મચારીઓના પગાર પર પડશે અસર?
આ ફેરફારનું એક બીજું પાસું પણ છે. જે કર્મચારીઓનો પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થું 15000 થી વધુ પરંતુ 25000 સુધી છે અને જે હવે ફરજીયાત EPF માં આવશે, તેનો દર મહિનાનો ટેક-હોમ પગાર ઓછો થઈ શકે છે. તેનું કારણ છે કે કર્મચારીઓના પગારમાંથી EPF માં તેનો હિસ્સો કપાશે.
Economic Times ના રિપોર્ટમાં કેટલાક મામલામાં કર્મચારીનો ટેક-હોમ પગાર આશરે 1200 રૂપિયા દર મહિને ઓછો થઈ શકે છે. તો જો કર્મચારીઓની CTC ફિક્સ છે અને વધારાનું EPF યોગદાન તે CTC ની અંદર એડજસ્ટ કરી શકાય છે તો ટેક-હોમ પગારમાં આશરે 2400 સુધીનો ઘટાડો થઈ શકે છે.
પરંતુ PF ખાતામાં વધુ પૈસા જમા થશે
ટેક-હોમ પગારમાં સંભવિત ઘટાડાને બદલે કર્મચારીના પીએફ ખાતામાં વધુ રકમ જમા થશે. એટલે કે હાથમાં મળનાર પગાર થોડો ઓછો થઈ શકે છે, પરંતુ નિવૃત્તિ માટે બચત વધી જશે. આ સિવાય નવા વર્તુળમાં આવનાર કર્મચારીઓને Employees Pension Scheme (EPS) અને Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) જેવી સુવિધાનો લાભ પણ મળી શકે છે. સરકારના આ નિર્ણયનો ઉદ્દેશ્ય વધુ કર્મચારીઓને ઔપચારિક સામાજિક સુરક્ષામાં લાવવાનો છે.
2014 બાદ પ્રથમવાર વેતનની મર્યાદામાં વધારો
EPF ની વેતન મર્યાદામાં આ પહેલા સપ્ટેમ્બર 2014મા ફેરફાર થયો હતો. ત્યારે તેને 6500 રૂપિયાથી વધારી 15000 કરવામાં આવી હતી. હવે આશરે 12 વર્ષ બાદ તેને વધારી 25000 કરી શકાય છે. સરકાર અનુસાર આ ફેરફારથી મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓને PF, પેન્શન અને વીમા સાથે જોડાયેલી સામાજિક સુરક્ષા મળી શકશે.
એટલે કે નવા નિયમની અસરને બે રીતે જોઈ શકાય છે કે મહિનાની ટેક-હોમ સેલેરીમાં થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે, પરંતુ PF અને સામાજિક સુરક્ષા માટે જમા થનારી રકમ વધશે. કર્મચારીની વાસ્તવિક અસર તેના બેઝિક પગાર, સીટીસી અને કંપનીના વેતન માળખાને આધાર ચાલશે.