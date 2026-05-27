/EPFO Withdrawal: UPIથી ત્યારે જ મળશે PFના પૈસા, જ્યારે તમે પુરા કરશે આ 5 કામ, જાણો

EPFO Withdrawal: UPI દ્વારા PF ઉપાડનો નિયમ ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યો છે. જોકે, આવું થાય તે પહેલાં તમારે કેટલાક કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ કરવા જોઈએ, નહીં તો UPIનો ઉપયોગ કરીને PF ઉપાડવું જટિલ બની શકે છે.
EPFO Withdrawal: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) તેના સભ્યો માટે દાવાની પતાવટને સરળ બનાવવા માટે UPI શરૂ કરી રહ્યું છે. EPFO ટૂંક સમયમાં તેને શરૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેના પછી દરેક સભ્ય UPIનો ઉપયોગ કરીને PF ભંડોળ ઉપાડી શકશે.
કેન્દ્રીય શ્રમ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ આ જાહેરાત કરી. EPFO 3.0 હેઠળ, સભ્યો PF ભંડોળ સીધા તેમના UPI-લિંક્ડ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. આ સેવાનું પરીક્ષણ પણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. જો કે, આ બધી બાબતો છતાં, જો તમે પાંચ મહત્વપૂર્ણ કાર્યો નહીં કરો, તો તમે UPI દ્વારા PF ભંડોળ ઉપાડી શકશો નહીં.
નોમિની માહિતી પણ અપડેટ કરવી જોઈએ. જૂની અથવા અપૂર્ણ નોમિની માહિતી કટોકટીમાં દાવાની પ્રક્રિયાને જટિલ બનાવી શકે છે.