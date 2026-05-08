/EPFO નું મોટું અપડેટ: ATM અને UPI દ્વારા ઉપાડી શકે છે PFના પૈસા, જાણો ક્યારથી મળશે સુવીધા

EPF Withdrawal: એટીએમ કાર્ડ સીધા પીએફ ખાતા સાથે લિંક થશે. ઉપાડની મહત્તમ મર્યાદા 50% રહેશે. યુએએન અને કેવાયસી ફરજિયાત છે. લાખો ગ્રાહકો કોઈપણ કાગળકામ કે ઓફિસની મુલાકાત વિના પૈસા ઉપાડી શકશે.
EPF Withdrawal: EPFOના લગભગ 8 કરોડ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે સારા સમાચાર છે. તમે ATM અને UPI દ્વારા તમારા પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF)ની રકમ ઉપાડી શકશો. આ સુવિધા મે મહિનાના અંત સુધીમાં લાઇવ થવાની ધારણા છે, જેનાથી PF ફંડની ઍક્સેસ વધુ સરળ અને ઝડપી બનશે. સૂત્રોએ આ માહિતી આપી છે કે EPFO ડેશબોર્ડ અનુસાર, EPFO પાસે આશરે 79,824,491 સભ્યો છે. આમાંથી 7.74 કરોડથી વધુ સભ્યો પાસે આધાર-વેરિફાઇડ KYC છે. આમાંથી 82,11,182 પેન્શનરો છે.
EPFO 3.0 શું છે?
ગયા વર્ષે, કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ EPFO 3.0 લોન્ચ કર્યું હતું, જેનો હેતુ તેના ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને પ્રક્રિયાઓને આધુનિક બનાવવાનો છે. આ નવી સિસ્ટમ 2026ના મધ્ય સુધીમાં સંપૂર્ણપણે લાગુ કરવામાં આવશે. આનાથી PF સંબંધિત બધી પ્રક્રિયાઓ યુઝર્સ ફ્રેન્ડલી બનશે.
શું ફાયદા થશે?
રેકોર્ડબ્રેક અરજીઓ
શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ ગયા મહિને અહેવાલ આપ્યો હતો કે EPFOએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં 8.31 કરોડ અરજીઓનો નિકાલ કર્યો હતો, જે નાણાકીય વર્ષ 2025માં 6.01 કરોડ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.
આમાંથી 5.51 કરોડ એડવાન્સ અથવા આંશિક ઉપાડ માટે હતા. આ PFની સરળ ઍક્સેસનું એક મહત્વપૂર્ણ ઉદાહરણ છે. 71.11% એડવાન્સ દાવાઓ 3 દિવસમાં આપમેળે પ્રક્રિયા કરવામાં આવ્યા હતા (ગયા વર્ષના 59.19%ની સામે).
6.68 કરોડ સભ્યોએ ચેક લીવ્સ અપલોડ કર્યા વિના અરજી દાખલ કર્યા હતા. 1.59 કરોડ સભ્યોએ એમ્પ્લોયરની મંજૂરી વિના તેમના બેંક ખાતા સીડ કર્યા હતા. 70.55 લાખ ટ્રાન્સફર દાવાઓ આપમેળે પ્રક્રિયા કરવામાં આવ્યા હતા. એમ્પ્લોયરના હસ્તક્ષેપ વિના સભ્યો દ્વારા 24.84 લાખ ટ્રાન્સફર વિનંતીઓ કરવામાં આવી હતી.