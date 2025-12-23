EPFOની નવી ગાઈડલાઈન, કયા કર્મચારીઓને થશે અસર, જાણો
EPFO New Guideline: EPFOએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સંપૂર્ણ ઓડિટ પ્રક્રિયાઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં ભંડોળનું ભૌતિક ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન જણાવે છે કે આ નવી માર્ગદર્શિકા તમામ સંસ્થાઓમાં એક સમાન પ્રક્રિયા લાગુ કરશે.
EPFO New Guideline: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) રેકોર્ડમાં વિસંગતતાઓને સુધારવા માટે નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. EPFOએ શોધી કાઢ્યું છે કે કેટલાક નોકરીદાતાઓ અથવા કંપનીઓએ અયોગ્ય કર્મચારીઓ માટે EPS યોગદાન ખોટી રીતે જમા કરાવ્યું હતું અથવા પાત્ર કર્મચારીઓ માટે યોગદાન જમા કરાવવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા. આ ભૂલોને કારણે પેન્શન દાવાની પ્રક્રિયામાં વિલંબ થયો છે.
વિસંગતતાઓને અટકાવશે
નવી માર્ગદર્શિકા હેઠળ, આ બધી સમસ્યાઓ એક સમાન અને સ્થાપિત પ્રક્રિયા દ્વારા ઉકેલવામાં આવશે. EPFOએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સંપૂર્ણ ઓડિટ પ્રક્રિયાઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં ભંડોળનું ભૌતિક ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન જણાવે છે કે આ નવી માર્ગદર્શિકા તમામ સંસ્થાઓમાં એક સમાન પ્રક્રિયા લાગુ કરશે, ભવિષ્યમાં આવી વિસંગતતાઓને અટકાવશે અને કર્મચારીઓના પેન્શન અધિકારોનું રક્ષણ કરશે.
EPFO શું કરશે?
જો કોઈ કર્મચારી ભૂલથી EPSમાં નોંધાયેલ હોય, તો મુક્તિ ન મળેલી સંસ્થાઓના કિસ્સામાં, EPS ખાતા (એકાઉન્ટ નંબર 10)માં જમા કરાયેલ રકમ વ્યાજ સાથે પ્રોવિડન્ટ ફંડ ખાતા (એકાઉન્ટ નંબર 1)માં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. ખોટી રીતે ઉમેરવામાં આવેલ પેન્શન સેવા સમયગાળો કર્મચારીના રેકોર્ડમાંથી દૂર કરવામાં આવશે. મુક્તિ ન મળેલી સંસ્થાઓના કિસ્સામાં, EPFO ખાતા નંબર 10માંથી વ્યાજ સાથે રકમ સંબંધિત PF ટ્રસ્ટમાં ટ્રાન્સફર કરશે, અને કર્મચારીના પેન્શન રેકોર્ડમાં ખોટી એન્ટ્રી દૂર કરવામાં આવશે.
બાકી રકમ વ્યાજ સાથે ટ્રાન્સફર કરાશે
બીજી બાજુ, જો કોઈ પાત્ર કર્મચારી માટે EPS યોગદાન જમા કરવામાં આવ્યું ન હોય, તો મુક્તિ ન મળેલી સંસ્થાઓમાં, પ્રોવિડન્ટ ફંડ ખાતા (એકાઉન્ટ નંબર 1)માંથી બાકી રકમ વ્યાજ સાથે પેન્શન ખાતા (એકાઉન્ટ નંબર 10)માં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
પેન્શન દાવાઓના સમાધાન
કર્મચારીનો સંપૂર્ણ પેન્શન સેવા સમયગાળો, જેમાં બિન-ફાળો આપનાર સમયગાળો શામેલ હોઈ શકે છે, રેકોર્ડમાં ઉમેરવામાં આવશે. આનો હેતુ કર્મચારીઓના પેન્શન રેકોર્ડને સુધારવા અને પેન્શન દાવાઓના સમાધાનમાં વિલંબને દૂર કરવાનો છે.
