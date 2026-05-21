/Esselgroup@100: ટાઈપરાઈટરથી ટેલિપ્રોમ્પ્ટર સુધી...કઈ રીતે મીડિયાની દુનિયાનો બેતાજ બાદશાહ બન્યું Essel Group

100 years of Essel Group: 1926થી શરૂ થયેલી એસ્સેલ ગ્રુપની જર્ની અનેક પડકારો અને માઈલસ્ટોન પાર કરીને 100 વર્ષ બાદ 2026માં એક યાદગાર જર્ની બનીને ઉભરી છે. કઈ રીતે એસ્સેલ ગ્રુપ મીડિયાની દુનિયામાં એક આગવું સ્થાન મેળવીને બેતાજ બાદશાહ બન્યું એ પણ રોચક ગાથા છે. ખાસ જાણો આ 100 વર્ષની પ્રેરણાદાયક જર્નીની કહાની...
આજે એસ્સેલ ગ્રુપ ઈનોવેશન, લીડરશીપ, ગ્રોથ અને દુનિયામાં બદલાવના 100 વર્ષ પૂરા થયાની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. આ 10 દાયકામાં એસ્સેલ ગ્રુપ એક અબજ ડોલરનું બિઝનેસ ગ્રુપ બની ચૂક્યું છે. આજે ગ્રુપે મીડિયા, એન્ટરટેઈન્મેન્ટ, પેકેજિંગ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એજ્યુકેશન, રિયલ એસ્ટેટ, ફાઈનાન્સ, અને ટેક્નોલોજી સેક્ટર સુધી પોતાની હાજરી નોંધાવી છે. વર્ષ 1926માં જ્યારે દેશમાં કૃષિ આધારિત કારોબાર જોર પકડી રહ્યો હતો ત્યારે તે દોરમાં એસ્સેલ ગ્રુપનો પાયો નંખાયો. શરૂઆત જો કે અનાજથી થઈ હતી પરંતુ આવનારા દાયકાઓમાં આ ગ્રુપે પોતાને એક મલ્ટી બિલિયન ડોલર બિઝનેસ એમ્પાયરમાં બદલી નાખ્યો.
1926થી લઈને અત્યાર સુધી, કેવી રહી એસ્સેલ ગ્રુપની સફર...
- 1926માં જગન્નાથ ગોયંકાએ કંપનીનો પાયો નાખ્યો. તેમણે 1941માં સારી તકોની શોધમાં પોતાનો વેપાર પંજાબના આદમપુરથી હરિયાણાના હિસારમાં શિફ્ટ કર્યો.
- 1946માં હિસારમાં ઓકારાની દુકાન બંધ થઈ ગઈ. જગન્નાથ ગોયંકાના પુત્ર નંદકિશોર ગોયંકાએ 16 વર્ષની ઉમરમાં કારોબારની જવાબદારી ઉઠાવી. તેમણે નવા વિસ્તારની દિશામાં પગલું ભર્યું.
- 1948માં જગન્નાથ ગોયંકા દિલ્હી જતા રહ્યા. તેમણે મોતિયાખાનમાં જમીન ખરીદી અને અહીં દાલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ સેટઅપ કર્યું. તે સમયે કદાચ કોઈએ વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે આ વેપાર એક દિવસ ભારતીય મીડિયા ઈન્ડસ્ટ્રીનો ચહેરો બદલી નાખશે.
- 1951 દરમિયાન હિસારમાં એક નવા યુનિટે ગુજરાત અને દક્ષિણી રાજ્યોને પોલિશ કરેલા ચણાનો સપ્લાય શરૂ કર્યો, વેપાર વધવા લાગ્યો. પછી 1969માં મેસર્સ રામગોપાલ ઈન્દ્રપ્રસાદનું નામ બદલીને સુભાષ ચંદ્ર લક્ષ્મી નારાયણ (SL) કરી દેવાયું હતું.
- 1970માં નંદકિશોર ગોયંકાના પુત્ર ડો. સુભાષ ચંદ્રા 20 વર્ષની ઉંમરમાં દિલ્હી આવી ગયા. તે સમયે તેમની પાસે ફક્ત 17 રૂપિયા અને આંખોમાં અઢળક સપના હતા. બીજા જ વર્ષે તેમણે દિલ્હીમાં એક દાળ મિલ લીઝ પર લીધી. તેના દ્વારા તેમણે પોતાના વેપારને કૃષિથી ઉદ્યોગની દિશામાં વાળવાનો શરૂ કર્યો.
- 1976માં કંપનીનું નામ બદલીને એસ્સેલ ગ્રુપ ઓફ ઈન્ડસ્ટ્રી કરી દેવાયું. 1981માં ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ ભારતમાં લિમિટેડ પ્લાસ્ટિક ટ્યૂબ ટેક્નોલોજીની શરૂઆત કરી. તે સમયે એસ્સેલ પ્રોપેક લિમિટેડની સ્થાપના થઈ. ત્યારબાદ દુનિયાની સૌથી મોટી ટ્યૂબ નિર્માતા કંપનીઓમાંથી એક બની ગઈ. આજે આ કંપની વાર્ષિક 8 અબજથી વધુ ટ્યૂબ પ્રોડ્યુસ કરે છે.
- પછી 1990નો દોર આવ્યો. તે સમયે એસ્સેલ ગ્રુપે મુંબઈમાં એસ્સેલ વર્લ્ડ નામનો એન્ટરટેઈન્મેન્ટ પાર્ક બનાવ્યો. તે સમયે એશિયાનો સૌથી મોટો એન્ટરટેઈન્મેન્ટ પાર્ક હતો.
- 1992માં એસ્સેલ ગ્રુપે ભારતની પહેલી હિન્દી એન્ટરટેઈન્મેન્ટ ચેનલ Zee TV લોન્ચ કરી હતી. તેણે ભારતમાં સેટેલાઈટ ટેલિવિઝન ઈન્ડસ્ટ્રીનો પાયો નાખ્યો. 1995માં ભારતનું પહેલો પ્રાઈવેટ ઓનરશીપવાળું 24 કલાકની ન્યૂઝ ચેનલ Zee News લોન્ચ થયું હતું.
- 1995માં Zee Entertainment એ Zee TV યુકેના લોન્ચ સાથે પોતાની વિશ્વ સ્તરે હાજરી પણ નોંધાવી. 2001માં ભારતની પહેલી અને એશિયાની સૌથી મોટી ગોલ્ડ રિફાઈનરી (શિપુર રિફાઈનરી) લોન્ચ કરી.
- 2001માં આ ગ્રુપે ઓનલાઈન ટિકિટ વેચાણની સુવિધા આપનારું ભારતનું પહેલું લોટરી પ્લેટફોર્મ, પ્લેવિન લોટરી લોન્ચ કર્યું. 2004માં એસ્સેલ ગ્રુપે કેબલ નેટવર્ક ફિલ્ડમાં એન્ટ્રી કરી. એશિયાનું સૌથી મોટું DTH નેટવર્ક Dish TV લોન્ચ કર્યું.
- 2005માં કંપનીએ અંગ્રેજી ન્યૂઝ પેપરમાં પણ ઝંપલાવ્યું. બોર્ડશીટ ડેઈલી ન્યૂઝપેપર DNA લોન્ચ કર્યું. આ જ વર્ષે મલ્ટીપ્લેક્સ સિનેમા સિરીઝ e-City બાયોસ્કોપ એન્ટરટેઈન્મેન્ટ પ્રાઈેટ લિમિટેડ અને સિટી એનર્જી લિમિટેડ લોન્ચ થયા.
- 2007માં ભારતની ઈન્ટીગ્રેટેડ યુટિલિટીઝ કંપની Essel Infraprojects Ltd.ની સ્થાપના થઈ. 2013માં કસ્ટમર સેન્ટ્રિક ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસ ફર્મ Essel Finance Management LLPની સ્થાપના થઈ.
- 2015માં એસ્સેલ ગ્રુપે આશા 2022 દ્વારા હાઉસિંગ સેક્ટરમાં એન્ટ્રી કરી. તેનો હેતુ દરેક ભારતીયને ઘર પૂરું પાડવાનો છે.
- 2016માં એસ્સેલ ગ્રુપે 90 વર્ષ પૂરા કર્યા. આ અવસરે એશિયાની સૌથી મોટી પ્રીસ્કૂલ સિરીઝ Kidzee લોન્ચ કરી. Kidzee એ 4 વર્ષથી વધુ બાળકોના જીવનને પ્રભાવિત કર્યા છે. ત્યારબાદ એસ્સેલ ગ્રુપે એન્ટરેઈન્મેન્ટ સેક્ટરમાં પોતાના વિસ્તાર તરીકે લિવિંગ એન્ટરટેઈન્મેન્ટ એન્ટરપ્રાઈસીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડની શરૂઆત કરી.
એસ્સેલ ગ્રુપે કઈ રીતે બદલ્યું ભારતીય ટેલિવિઝન?
ઉદારીકરણ પહેલા ભારતીય ટેલિવિઝન વ્યાપક રીતે કડક નિયમો, એકરૂપતા, મર્યાદિત કન્ટેન્ટ અને ક્ષેત્રીય પ્રતિનિધિત્વ સાથે સંચાલિત હતું. એસ્સેલ ગ્રુપે એડવર્ટાઈઝમેન્ટ રેવન્યૂ, વ્યુઅર્સ કેટેગરી અને ભાત ભાતના પ્રોગ્રામ પર આધારિત બિઝનેસ મોડલને અપનાવીને ભારતીય ટેલિવિઝિનને જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ પણ બદલી નાખ્યો.
Zee TV એ પ્રાઈવેટ બ્રોડકાસ્ટિંગનું મહત્વ સાબિત કર્યું
Zee TVની અભૂતપૂર્વ સફળતાએ ભારતમાં પ્રાઈવેટ બ્રોડકાસ્ટિંગના મહત્વને સાબિત કર્યું. ન્યૂઝ અને એન્ટરેટેઈન્મેન્ટ બંને સેક્ટરમાં એક નવી લહેરને જન્મ આપ્યો. સમયની સાથે સાથે ઝી એન્ટરટેઈન્મેન્ટ એન્ટરપ્રાઈસિસ હેઠળ એક વિશાળ નેટવર્કમાં ફેરવાયું. તેણે એન્ટરટેઈન્મેન્ટ, ન્યૂઝ અને રીજીઓનલ લેન્ગવેજની ચેનલોનો એક પોર્ટફોલિયો તૈયાર કર્યો. Essel Groupની ખાસ વાત એ હતી કે તેણે દરેક દૌરમાં નવી ટેક્નોલોજી અને બદલાતી જરૂરિયાતોને જલદી સમજી લીધી. ટાઈપરાઈટરના સમયથી લઈને ટેલિપ્રોમ્પ્ટર અને ડિજિટલ મીડિયા સુધી...આ ગ્રુપે પોતાનામાં સતત બદલાવ લાવ્યો છે.