/LPG સિલિન્ડરની જગ્યાએ હવે ઇથેનોલ ? સરકાર બનાવી રહી છે નવી યોજના, સબસિડી પણ મળશે!

Ethenol Policy : પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણનો વિવાદ હજુ શાંત થયો નથી, ત્યાં સરકાર હવે ઇથેનોલનો રસોઈ ગેસ તરીકે ઉપયોગ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. લોકો E20 પેટ્રોલથી નાખુશ છે, છતાં સરકાર તેના નિર્ણય પર અડગ છે. ઉર્જા સુરક્ષાની જરૂરિયાત અને ક્રૂડ ઓઇલ આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા સરકારે E20 ફરજિયાત બનાવ્યું છે. હવે ઇથેનોલનો ઉપયોગ રસોઈ ગેસ સુધી વિસ્તૃત કરવાની યોજના ચાલી રહી છે.
LPG સિલિન્ડરનું સ્થાન લેશે ઇથેનોલ ?
સરકાર ઇથેનોલને પ્રાથમિક રસોઈ ગેસ તરીકે લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય આ પહેલ માટે એક માળખા પર કામ કરી રહ્યું છે. જો અમલમાં મૂકવામાં આવે તો આ પગલું LPG પર સરકારની નિર્ભરતા ઘટાડશે. ભારત LPG માટે આયાત પર આધાર રાખે છે, જે તેના કુલ વપરાશના આશરે 60 ટકા વિદેશથી મેળવે છે.
વાર્ષિક LPG વપરાશ 28 થી 30 મિલિયન મેટ્રિક ટન છે, જેમાંથી 18 થી 20 મિલિયન મેટ્રિક ટન મધ્ય પૂર્વીય દેશો જેમ કે કતાર, કુવૈત અને સાઉદી અરેબિયામાંથી આયાત કરવામાં આવે છે. LPG પર નિર્ભરતા ઘટાડવા અને આયાત બિલમાં નોંધપાત્ર બચત મેળવવા માટે સરકાર રસોડામાં LPGના સ્થાને ઇથેનોલને લાવવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
ઇથેનોલ ગેસથી બનશે જમવાનું ?
ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના અહેવાલમાં એક અધિકારીએ નામ ના આપવાની શરતે જણાવ્યું છે કે સરકાર ઘરેલુ રસોઈ માટે ક્લિન ફ્યુઅલ પોલિસી પર વિચાર કરી રહી છે, જેનો હેતુ LPG સાથે ઇથેનોલનો સમાવેશ કરવાનો છે. અહેવાલ મુજબ, આ નીતિ અને માળખું સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે. આ નીતિનો ઉદ્દેશ ઇથેનોલના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને ભારતના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પરનો બોજ ઘટાડવાનો છે.
આનાથી કેટલો થશે ફાયદો ?
E20 પેટ્રોલના લોન્ચ પછી સરકારે વિદેશી હૂંડિયામણમાં નોંધપાત્ર બચત અને ક્રૂડ ઓઇલ આયાતમાં ઘટાડો થવાનો દાવો કર્યો હતો. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભેળવવાથી ભારતે 2014-15 અને મે 2026 વચ્ચે ₹1.90 લાખ કરોડથી વધુ વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ક્રૂડ ઓઇલની આયાતમાં આશરે 310 લાખ મેટ્રિક ટનનો ઘટાડો થયો છે. પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભેળવવાના આધારે સરકાર રસોડામાં LPGના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપીને LPG આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનો હેતુ ધરાવે છે.
સરકાર ઇથેનોલ પર કેમ ભાર મૂકી રહી છે ?
ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટે તેના રિપોર્ટ 'ઇન્ડિયાઝ ક્લીન કુકિંગ શિફ્ટ: સ્કેલિંગ નોન-ફોસિલ ફ્યુઅલ સોલ્યુશન્સ'માં દાવો કર્યો છે કે ભારત ઇ-કુકિંગ અને બાયોગેસનો સ્વીકાર વધારીને 2050 સુધીમાં LPG સબસિડીમાં ₹2 લાખ કરોડથી વધુની બચત કરી શકે છે. પરિણામે, સરકાર આ ગ્રીન ઇંધણને પ્રોત્સાહન આપવાની તૈયારી કરી રહી છે. તેનો ઉપયોગ લોકોને વૈકલ્પિક, સ્વચ્છ ઇંધણ વિકલ્પ પૂરો પાડશે. જો કે, એ કહેવું વહેલું ગણાશે કે ઇથેનોલ સંપૂર્ણપણે LPGને બદલશે. શરૂઆતમાં તે વૈકલ્પિક ઇંધણ તરીકે રહેશે. તેની સફળતા ખર્ચ, સલામતી અને ગ્રાહક સ્વીકૃતિ જેવા પરિબળો પર આધારિત રહેશે.
સબસિડી યોજના પણ શરૂ કરી શકે છે
શેરડી, ચોખા અને અનાજ જેવા સ્ત્રોતોમાંથી ઉત્પાદિત ઇથેનોલ, ભારત માટે એક મોટી સંપત્તિ બની શકે છે. દેશમાં 7 અબજ લિટરના પૂરતા પ્રમાણમાં પુરવઠો છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર ઇથેનોલને રસોઈ બળતણ માટે વૈકલ્પિક વિકલ્પ તરીકે વિચારી રહી છે અને તેને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સબસિડી યોજના પણ શરૂ કરી શકે છે. કેરએજ રેટિંગ્સના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ભારતની વાર્ષિક ઇથેનોલ ઉત્પાદન ક્ષમતા 20 અબજ લિટરને વટાવી ગઈ છે અને ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં તેમાં વધુ 4 અબજ લિટરનો વધારો થઈ શકે છે.