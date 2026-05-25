/15% ટેક્સ પછી પણ, સોનાની દુકાનોની બહાર લાગી છે લાઇનો, શું ફરી વધશે સોનાના ભાવ ? જાણો ખેલ

Gold Price Hike: ભારતમાં, સોનું ફક્ત રોકાણ જ નથી, પરંતુ તે પરંપરા અને ભાવના સાથે પણ જોડાયેલું છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા નાગરિકોને એક વર્ષ સુધી સોનું ખરીદવાથી દૂર રહેવાની અપીલ અને સરકારે સોનાની આયાત ડ્યુટી 6 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરવા છતાં, ભારતીયોની ખરીદીમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી.
Gold Price Hike: કેન્દ્ર સરકારે ભારતીય રૂપિયાને મજબૂત કરવા અને દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારને બચાવવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નાગરિકોને ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ સુધી સોનું ખરીદવાથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે. વધુમાં, સરકારે સોના પર કસ્ટમ ડ્યુટી 6% થી વધારીને 15% કરી છે. સરકારનો ધ્યેય સોનાની આયાત ઘટાડવાનો અને ચાલુ ખાતાની ખાધને નિયંત્રિત કરવાનો છે. જો કે, આ નીતિ ભારતીયોના સદીઓ જૂના સાંસ્કૃતિક જોડાણ અને સોના સાથેના ઊંડા પ્રેમ સાથે વિરોધાભાસી છે.
$5.2 ટ્રિલિયન ગોલ્ડ રિઝર્વ અને ભારતીય પરંપરા
ચીન પછી ભારત વિશ્વમાં સોનાનો બીજો સૌથી મોટો ખરીદદાર છે. બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, ભારત વાર્ષિક આશરે 600 થી 800 ટન સોનાની આયાત કરે છે. મોર્ગન સ્ટેનલીનો અંદાજ છે કે ભારતીય પરિવારો લોકર્સ, તિજોરીઓ અને મંદિરોમાં આશરે 34,600 ટન સોનું ધરાવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની વર્તમાન કિંમતને ધ્યાનમાં લેતા, આ 5.2 ટ્રિલિયન ડોલર (આશરે ₹435 લાખ કરોડ) જેટલું મોટું છે.
ભારત સાથે સોનાનું જોડાણ આર્થિક કરતાં વધુ ભાવનાત્મક અને સાંસ્કૃતિક છે. દિલ્હીના એક શોરૂમના એક ગ્રાહકે નીતિ નિર્માતાઓ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી મૂંઝવણને સરળ રીતે સમજાવી. તેમણે કહ્યું કે, તો શું થશે જો 15% ડ્યુટી હોય, તો દીકરીના લગ્ન જીવનમાં ફક્ત એક જ વાર થાય છે.
આ જ કારણ છે કે પીએમ મોદીની અપીલની બજાર પર વિપરીત અને રમુજી અસર પડી. વડાપ્રધાને લોકોને સોનું ન ખરીદવા વિનંતી કરતા જ લોકોને વધુ પ્રતિબંધોનો ડર લાગ્યો. આના કારણે લગ્નના દાગીનાના વેચાણમાં અચાનક વધારો થયો, જે સામાન્ય કરતા 15-20% વધુ હતો.
મોંઘા સોનાની બજાર પર શું અસર પડી?
ક્રિસિલ રેટિંગ્સના એક અહેવાલ મુજબ, સોનાના રેકોર્ડ ભાવ અને 15% ડ્યુટીને કારણે આ નાણાકીય વર્ષમાં સોનાના દાગીના (દાગીના, સિક્કા અને બાર)ના વેચાણમાં 13-15% ઘટાડો થઈ શકે છે. દુકાનદારો કહે છે કે ડ્યુટી વધારા પછીના પ્રથમ 3-4 દિવસમાં દુકાનોમાં લોકોની સંખ્યામાં 25 થી 30%નો ઘટાડો થયો છે.
સેન્કો ગોલ્ડ એન્ડ ડાયમંડ્સના સીઈઓ સુવંકર સેનના જણાવ્યા મુજબ, ગ્રાહકો શરૂઆતમાં ભાવમાં વધારો થશે કે વધુ ઘટાડો થશે તે અંગે ચિંતામાં હતા. પરંતુ ભાવ સ્થિર થતાં, ખરીદદારો પાછા ફરવા લાગ્યા છે. લોકો હવે ઈરાન-ઇઝરાયલ કટોકટીના અંતની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેથી બજાર સામાન્ય થઈ શકે. દિલ્હીના સ્વસ્તિક જ્વેલ્સના માલિક નીતિન ગુપ્તા સમજાવે છે કે કેઝ્યુઅલ ગ્રાહકો હવે બજારમાંથી ગેરહાજર છે, પરંતુ પાછા ફરનારાઓમાંથી 80% ગંભીર ખરીદદારો છે જેઓ લગ્ન માટે ખરીદી કરવા મજબૂર છે.
ભારતીયોએ વચ્ચેનો માર્ગ શોધ્યો (જુગાડ)