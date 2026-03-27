એક્સાઇઝ ડ્યૂટીમાં ઘટાડા બાદ પણ લોકોને નહીં મળે સસ્તું પેટ્રોલ-ડીઝલ, જાણો કારણ
કેન્દ્ર સરકારે શુક્રવાર, 27 માર્ચે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટીમાં મોટો ઘટાડો કર્યો છે, પરંતુ આ ઘટાડાનો સીધો ફાયદો સામાન્ય ગ્રાહકોને મળવાનો નથી.
ઈરાન યુદ્ધને કારણે ચાલી રહેલા એનર્જી સંકટ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ ડીઝલ પર ઉત્પાદ શુલ્કમાં મોટો ઘટાડો કર્યો છે. સરકારે પેટ્રોલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી 13 રૂપિયા પ્રતિ લીટરથી ઘટાડી 3 રૂપિયા કરી દીધી છે, જ્યારે ડીઝલ પર 10 રૂપિયા પ્રતિ લીટરની ડ્યૂટીને શૂન્ય કરી દેવામાં આવી છે.
મોદી સરકારે ઈઝરાયલ-અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ અને સંભવિત ઉર્જા સંકટને જોતા આ પગલું ભર્યું છે.
કેમ નહીં ઘટે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ?
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો ન થવાનું કારણ તેલ વિતરણ કંપનીઓને થઈ રહેલું ભારે નુકસાન છે. વર્તમાન સમયમાં કાચા તેલની કિંમતો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં 100 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર પહોંચી ગઈ છે. તેના કારણે ભારતીય તેલ કંપનીઓને દરેક લીટર પેટ્રોલ અને ડીઝલના વેચાણ પર 48.8 રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આપવામાં આવેલી 10 રૂપિયાની આ રાહતનો ઉપયોગ કંપની પોતાની ખોટને ઘટાડવા માટે કરશે એટલે કે ગ્રાહકોને સીધો ફાયદો થવા મુશ્કેલ લાગી રહ્યો છે.
એક્સાઇઝ ડ્યૂટી શું હોય છે?
એક્સાઇઝ ડ્યૂટી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લગાવાતો ટેક્સ છે. આ ટેક્સ કોઈ વસ્તુના ઉત્પાદન પર વસૂલ કરવામાં આવે છે. પેટ્રોલ-ડીઝલ જીએસટીમાંથી બહાર છે, આ કારણે કેન્દ્ર સરકાર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી અને રાજ્યોનો વેટ લાગે છે.
વિવિધ શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની લેટેસ્ટ કિંમત
|શહેર
|પેટ્રોલ કિંમત
|ડીઝલ કિંમત
|New Delhi
|₹94.77
|₹87.67
|Mumbai
|₹103.50
|₹90.03
|Chennai
|₹100.80
|₹92.39
|Kolkata
|₹105.41
|₹92.02
|Bangalore
|₹102.92
|₹90.99
|Hyderabad
|₹107.46
|₹95.70
|Ahmedabad
|₹94.48
|₹90.16
|Jaipur
|₹104.72
|₹90.21
|Patna
|₹106.11
|₹91.77
|Pune
|₹104.03
|₹90.49
|Gurgaon
|₹95.44
|₹87.90
|Noida
|₹94.77
|₹87.89
|Chandigarh
|₹94.30
|₹82.45
|Lucknow
|₹94.73
|₹87.81
|Bhubaneswar
|₹103.54
|₹94.76
