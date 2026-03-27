Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessએક્સાઇઝ ડ્યૂટીમાં ઘટાડા બાદ પણ લોકોને નહીં મળે સસ્તું પેટ્રોલ-ડીઝલ, જાણો કારણ

એક્સાઇઝ ડ્યૂટીમાં ઘટાડા બાદ પણ લોકોને નહીં મળે સસ્તું પેટ્રોલ-ડીઝલ, જાણો કારણ

કેન્દ્ર સરકારે શુક્રવાર, 27 માર્ચે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટીમાં મોટો ઘટાડો કર્યો છે, પરંતુ આ ઘટાડાનો સીધો ફાયદો સામાન્ય ગ્રાહકોને મળવાનો નથી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 27, 2026, 12:19 PM IST
  • ઉર્જા સંકટ વચ્ચે સરકારે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર ઘટાડી એક્સાઇઝ ડ્યૂટી
  • પેટ્રોલમાં પ્રતિ લીટર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી 13થી ઘટી 3 રૂપિયા કરવામાં આવી
  • ડીઝલ પર 10 રૂપિયા પ્રતિ લીટરની એક્સાઇઝ ડ્યૂટી ખતમ
     

Trending Photos

એક્સાઇઝ ડ્યૂટીમાં ઘટાડા બાદ પણ લોકોને નહીં મળે સસ્તું પેટ્રોલ-ડીઝલ, જાણો કારણ

ઈરાન યુદ્ધને કારણે ચાલી રહેલા એનર્જી સંકટ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ ડીઝલ પર ઉત્પાદ શુલ્કમાં મોટો ઘટાડો કર્યો છે. સરકારે પેટ્રોલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી 13 રૂપિયા પ્રતિ લીટરથી ઘટાડી 3 રૂપિયા કરી દીધી છે, જ્યારે ડીઝલ પર 10 રૂપિયા પ્રતિ લીટરની ડ્યૂટીને શૂન્ય કરી દેવામાં આવી છે.

મોદી સરકારે ઈઝરાયલ-અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ અને સંભવિત ઉર્જા સંકટને જોતા આ પગલું ભર્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કેમ નહીં ઘટે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ?
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો ન થવાનું કારણ તેલ વિતરણ કંપનીઓને થઈ રહેલું ભારે નુકસાન છે. વર્તમાન સમયમાં કાચા તેલની કિંમતો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં 100 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર પહોંચી ગઈ છે. તેના કારણે ભારતીય તેલ કંપનીઓને દરેક લીટર પેટ્રોલ અને ડીઝલના વેચાણ પર 48.8 રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.

કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આપવામાં આવેલી 10 રૂપિયાની આ રાહતનો ઉપયોગ કંપની પોતાની ખોટને ઘટાડવા માટે કરશે એટલે કે ગ્રાહકોને સીધો ફાયદો થવા મુશ્કેલ લાગી રહ્યો છે.

એક્સાઇઝ ડ્યૂટી શું હોય છે?
એક્સાઇઝ ડ્યૂટી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લગાવાતો ટેક્સ છે. આ ટેક્સ કોઈ વસ્તુના ઉત્પાદન પર વસૂલ કરવામાં આવે છે. પેટ્રોલ-ડીઝલ જીએસટીમાંથી બહાર છે, આ કારણે કેન્દ્ર સરકાર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી અને રાજ્યોનો વેટ લાગે છે.

વિવિધ શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની લેટેસ્ટ કિંમત

શહેર પેટ્રોલ કિંમત ડીઝલ કિંમત
New Delhi ₹94.77 ₹87.67
Mumbai ₹103.50 ₹90.03
Chennai ₹100.80 ₹92.39
Kolkata ₹105.41 ₹92.02
Bangalore ₹102.92 ₹90.99
Hyderabad ₹107.46 ₹95.70
Ahmedabad ₹94.48 ₹90.16
Jaipur ₹104.72 ₹90.21
Patna ₹106.11 ₹91.77
Pune ₹104.03 ₹90.49
Gurgaon ₹95.44 ₹87.90
Noida ₹94.77 ₹87.89
Chandigarh ₹94.30 ₹82.45
Lucknow ₹94.73 ₹87.81
Bhubaneswar ₹103.54 ₹94.76

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
petroldieselPetrol price

Trending news