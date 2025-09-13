GSTમાં ઘટાડા પછી પણ આ વસ્તુઓમાં નહીં ઘટે ભાવ, FMCG કંપનીઓએ આપ્યું આ કારણ
Prices Not Decrease: GST કાઉન્સિલની છેલ્લી બેઠકમાં GSTના ચાર સ્લેબ ઘટાડીને બે કરવામાં આવ્યા છે. હવે મોટાભાગની વસ્તુઓ પર 18 અને 5 ટકાના દરે GST લાગશે. તેની અસર એ થશે કે આવનારા સમયમાં કેટલીક વસ્તુઓ માટે પહેલાની સરખામણીમાં ઓછા પૈસા ચૂકવવા પડશે.
Trending Photos
Prices Not Decrease: છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં GST કાઉન્સિલ દ્વારા GSTના ચાર સ્લેબ ઘટાડીને 18 અને 5 ટકાના બે સ્લેબ કરવામાં આવ્યા છે. હવે જ્યારે GSTનો દર ઘટશે, ત્યારે તેની અસર રોજિંદા વસ્તુઓના ભાવ પર પણ જોવા મળશે. કેટલીક FMCG કંપનીઓએ આગામી 22મી તારીખથી વસ્તુઓના ભાવમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે. પરંતુ ગ્રાહક ઉત્પાદનો બનાવતી કેટલીક કંપનીઓએ ટેક્સ અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું કે તેઓ 5 રૂપિયાના બિસ્કિટ, 10 રૂપિયાનો સાબુ અથવા 20 રૂપિયાના ટૂથપેસ્ટ જેવા ઓછા ભાવવાળા ઉત્પાદનોના ભાવ ઘટાડી શકતા નથી.
આ વસ્તુઓ માટે નિશ્ચિત દરથી ટેવાયેલા છે ગ્રાહકો
કંપનીઓનું કહેવું છે કે GSTના દરમાં ઘટાડો થવા છતાં, ગ્રાહકો આ વસ્તુઓ માટે નિશ્ચિત દરથી ટેવાયેલા છે. કંપનીઓએ જણાવ્યું હતું કે જો કિંમતોમાં 18 રૂપિયા કે 9 રૂપિયાનો ફેરફાર કરવામાં આવે છે, તો ગ્રાહકો મૂંઝવણમાં મુકાઈ શકે છે અને તેનાથી વ્યવહાર પર અસર પડી શકે છે. તેથી, કંપનીઓ કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર કર્યા વિના પેકમાં માલની માત્રામાં વધારો કરશે.
20 રૂપિયાના બિસ્કિટ પેકમાં પહેલા કરતાં વધુ બિસ્કિટ હશે
ઉદાહરણ તરીકે, GST દરમાં ઘટાડા પછી, હવે 20 રૂપિયાના બિસ્કિટ પેકમાં પહેલા કરતાં વધુ માત્રામાં બિસ્કિટ હશે. એક બિઝનેસ વેબસાઇટમાં પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે મોટી FMCG કંપનીઓના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ સમાન કિંમતે વધુ માલ આપીને તેમના ગ્રાહકોને GST ઘટાડાનો લાભ આપશે. આનાથી ગ્રાહકના ખરીદીના અનુભવ પર કોઈ અસર થશે નહીં.
કંપનીઓએ ટેક્સ બચતનો લાભ પોતે ન લેવો જોઈએ
બીકાજી ફૂડ્સના CFO ઋષભ જૈને જણાવ્યું હતું કે તેમની કંપની નાના ઇમ્પલ્સ પેકનું વજન વધારશે, જેથી ગ્રાહકોને વધુ કિંમતનો માલ મળે. નાણા મંત્રાલયના અધિકારીઓ એ વાત પર નજર રાખી રહ્યા છે કે કંપનીઓ ટેક્સ બચતનો લાભ પોતે ન લે અને તેનો લાભ સીધો ગ્રાહકો સુધી પહોંચે. આ માટે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવાનું પણ વિચારી રહી છે. તાજેતરમાં, GST કાઉન્સિલે રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓ પરનો ટેક્સ 18% થી ઘટાડીને 5% કર્યો છે.
ટેક્સમાં ઘટાડાથી રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓના ભાવ પર અસર પડી રહી છે. ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો કહે છે કે કિંમતોમાં મોટો ઘટાડો થશે નહીં. પરંતુ હવે ગ્રાહકોને 5 કે 10 રૂપિયાના પેકમાં પહેલા કરતા વધુ વસ્તુઓ મળશે. એટલે કે, ગ્રાહકો તેમની મનપસંદ વસ્તુઓ માટે સમાન કિંમત ચૂકવશે. પરંતુ બિસ્કિટ, સાબુ કે ટૂથપેસ્ટનું કદ થોડું મોટું હશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે