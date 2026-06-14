/મુસાફરો માટે રેલવેની મોટી રાહત: ટ્રેનમાં રિઝર્વેશન મળ્યું નહીં હોય તો પણ હવે મળી શકે છે કન્ફર્મ ટિકિટ!

Ahmedabad News: ટ્રેનની મુસાફરી કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવી એ કોઈ લોટરી લાગવા બરાબર છે. તહેવારો કે વેકેશનના સમયે ટ્રેનમાં રિઝર્વેશન કરાવેલું હોય અને ટિકિટ વેઈટિંગ લિસ્ટમાં જ અટકી પડી હોય ત્યારે મુસાફરોની ચિંતાનો પાર નથી રહેતો. જોકે, હવે વેઈટિંગ લિસ્ટના કારણે મૂંઝવણમાં મુકાયેલા મુસાફરોએ બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભારતીય રેલવેની એક ખાસ સુવિધા અંતર્ગત ટ્રેન ઉપડવાના થોડા સમય પહેલાં પણ કન્ફર્મ સીટ મળી શકે છે. રિઝર્વેશન ચાર્ટ તૈયાર થઈ ગયા બાદ પણ ટ્રેનમાં કયા કોચમાં અને કઈ બર્થ (સીટ) ખાલી છે, તેની ચોક્કસ માહિતી મેળવીને મુસાફરો ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન ટિકિટ મેળવી શકે છે. જોકે, હજુ પણ ઘણા મુસાફરો રેલવેની આ અદભુત સુવિધાથી તદ્દન અજાણ છે.
ચાર્ટ બન્યા પછી પણ સીટ કેવી રીતે ખાલી રહે છે?
સામાન્ય રીતે ટ્રેન ઉપડવાના ૪ કલાક પહેલાં ફાઈનલ રિઝર્વેશન ચાર્ટ તૈયાર થતો હોય છે. આ ચાર્ટ બની ગયા બાદ પણ ઘણી સીટો ખાલી રહેતી હોય છે. આ પાછળ મુખ્ય ત્રણ કારણો જવાબદાર છે. છેલ્લી ઘડીએ કોઈ મુસાફર પોતાની કન્ફર્મ ટિકિટ રદ કરાવે ત્યારે. ટિકિટ કન્ફર્મ હોવા છતાં કોઈ કારણસર મુસાફર સ્ટેશને સમયસર ન પહોંચી શકે કે મુસાફરી ન કરે ત્યારે. રેલવેના વિવિધ ક્વોટાની સીટો જે છેલ્લે સુધી ભરાઈ ન હોય. આવી ખાલી પડેલી સીટોની વિગતો રેલવેની સિસ્ટમમાં અપડેટ થાય છે, જેનો લાભ વેઈટિંગ વાળા કે કરંટ બુકિંગ કરાવનારા મુસાફરો લઈ શકે છે.
ખાલી સીટની સ્થિતિ ઓનલાઈન કેવી રીતે જાણવી?
આ સુવિધાનો લાભ લેવા માટે મુસાફરોએ 'આઈઆરસીટીસી' (IRCTC) ની એપ અથવા સત્તાવાર વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. તેની સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે
સૌથી પહેલા IRCTC એપ અથવા વેબસાઈટ ઓપન કરો.
આ સુવિધા ક્યારે અને કોના માટે આશીર્વાદરૂપ બને છે?