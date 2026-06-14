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મુસાફરો માટે રેલવેની મોટી રાહત: ટ્રેનમાં રિઝર્વેશન મળ્યું નહીં હોય તો પણ હવે મળી શકે છે કન્ફર્મ ટિકિટ!

Ahmedabad News: વેઈટિંગમાં અટવાયેલા મુસાફરો માટે આંશિક રાહત આપવામાં આવી છે. કન્ફર્મ ટિકિટ ન મળી હોય તો પણ ટ્રેનમાં સીટ મેળવવાનો સ્માર્ટ રસ્તો મળી ગયો છે. હવેથી ટ્રેનમાં રિઝર્વેશન મળ્યું નહીં હોય તો પણ કન્ફર્મ ટિકિટ મળી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 14, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:03 PM IST
મુસાફરો માટે રેલવેની મોટી રાહત: ટ્રેનમાં રિઝર્વેશન મળ્યું નહીં હોય તો પણ હવે મળી શકે છે કન્ફર્મ ટિકિટ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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મુસાફરો માટે રેલવેની મોટી રાહત: ટ્રેનમાં રિઝર્વેશન મળ્યું નહીં હોય તો પણ હવે મળી શકે
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