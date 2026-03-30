Gold Rate Today: યુદ્ધની સ્થિતિમાં પણ સોનું-ચાંદી ગગડ્યા, ગોલ્ડ 40,000 અને ચાંદી 1.93 લાખ સુધી થઈ ચૂક્યા છે સસ્તા
Gold Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. સતત ભાવમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે જ્યારથી યુદ્ધ શરૂ થયું છે ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં સોનું 15 ટકા સુધી ગગડી ચૂક્યું છે. આ ઘટાડો વર્ષ 2008 બાદ જોઈએ તો સૌથી મોટો માસિક ઘટાડો છે.
28 ફેબ્રુઆરીથી ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું. ત્યારથી આમ તો સેફ હેવન તરીકે સોના ચાંદીના ભાવ વધવાની અપેક્ષાઓ હોય પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો આવી ચૂક્યો છે. યુદ્ધ અને તણાવ વચ્ચે સામાન્ય રીતે મોંઘુ થતું સોનું આ વખતે મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધમાં સતત સસ્તું થઈ રહ્યું છે. ઓલટાઈમ હાઈ ભાવને અત્યારના ભાવ સાથે સરખાવીએ તો સોનું લગભગ 40000 રૂપિયા અને ચાંદી 193000 રૂપિયા સુધી સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે. વાયદા બજારમાં આજે સવારે ઘટાડા સાથે સોનું ચાંદી ખુલ્યા હતા.
માર્ચમાં 15 ટકા સુધી તૂટ્યું સોનું
જો ફક્ત આ માર્ચ 2026ની વાત કરીએ તો યુદ્ધ પછીથી સોનું 15 ટકા સુધી તૂટી ચૂક્યું છે. આ ઘટાડો વર્ષ 2008 બાદ એક મહિનામાં સોનામાં સૌથી મોટો કડાકો છે. જ્યારે જાન્યુઆરી 2026માં જે સોનું 1.83 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતું તે આજે તૂટીને 1.42 લાખ પર પહોંચ્યું છે. એ જ રીતે જે ચાંદી 4.20 લાખ પર પહોંચી હતી તે હવે 2.28 લાખ રૂપિયે વેચાઈ રહી છે.
કેમ સતત તૂટી રહ્યું છે સોનું
સોનાના ભાવમાં છેલ્લા એક મહિનામાં સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. યુદ્ધના કારણે સર્જાયેલા માહોલમાં સોનામાં ભારે ઉથલપાથલ છે. યુદ્ધને પગલે ડોલરની મજબૂતી સોનાને નબળી કરી રહી છે. જે રીતે કેન્દ્રીય બેંકોએ સોનું વેચવાનું શરૂ કર્યું છે તે ચિંતાજનક છે. પહેલા રશિયા અને પછી તુર્કીએ પણ પોતાના ભંડારમાંથી સોનું વેચ્યું છે. કેન્દ્રીય બેંકો તરફથી સોનાના વેચાણ અને મોંઘવારી પર કાબૂ માટે વ્યાજ દરોમાં વધારાની સંભાવના વચ્ચે સોનું સતત તૂટી રહ્યું છે. જો કે વચ્ચે વચ્ચે ભાવમાં વધારો પણ જોવા મળે છે.
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર અત્યારના લેટેસ્ટ ભાવ જોઈએ તો સવારે કડાકા સાથે ખુલેલા સોના અને ચાંદી ધીરે ધીરે લીલા નિશાનમાં આવી ગયા. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ 5 જૂન 2026ના વાયદાવાળુ 10 ગ્રામ સોનુ 0.45 ટકાના વધારા સાથે 147920 પર જોવા મળ્યું જ્યારે 5 મેના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.70 ટકાના વધારા સાથે 229551 પર પહોંચી.
રિટેલ બજારમાં આજનો ભાવ
IBJA (ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન)ની વેબસાઈટના ભાવ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે 3275 રૂપિયા વધીને 146217 પર પહોંચી ગયું. જ્યારે ચાંદી 6345 રૂપિયા ઉછળીને 227992 પર પહોંચી છે. આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. જો કે આજના ભાવ વધારા છતાં ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું હજું પણ ઘણું સસ્તું છે.
