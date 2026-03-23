વેચવાલીના માર્કેટમાં પણ આ શેરમાં લાગી 20%ની અપર સર્કિટ, 100ની નીચે છે ભાવ, રોકાણકારો તૂટી પડ્યા! જાણો
Upper Circuit: સોમવારે શેરબજારમાં ભારે વેચવાલી વચ્ચે 100 રૂપિયાથી નીચે ભાવ ધરાવતા કંપનીના શેરમાં અપરની સર્કિટ લાગી હતી. શેર માર્કેટમાં આજે ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, રોકાણકારોને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થયું છે, ત્યારે આ કંપનીના શેરમાં 20 ટકાની અપર સર્કિટ લાગી હતી.
Upper Circuit: હેન્ડ્સઓન ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ (HandsOn Global Management (HGM)Ltd)એવી કંપનીઓમાંની એક છે જેના શેરમાં આજે બજાર સામે વધારો જોવા મળ્યો છે. કંપનીના શેરના ભાવમાં 20 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. નોંધનીય છે કે કંપનીના શેર 100 રૂપિયાથી નીચે છે.
કંપનીના શેર પર અપરની સર્કિટ લાગી
શુક્રવારે BSE પર હેન્ડ્સઓન ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ (HGM) લિમિટેડના શેર 53.45 રૂપિયા પર ખુલ્યા હતા. કંપનીના શેર દિવસ દરમિયાનનો ભાવ 20 ટકા વધીને 54.13 રૂપિયાની ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો.
શેરનું એકંદર પ્રદર્શન કેવું છે?
છેલ્લા અઠવાડિયામાં હેન્ડ્સઓન ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ (HGM) લિમિટેડના શેર 17 ટકા વધ્યા છે. જો કે, 6 મહિના પહેલા આ સ્ટોક ખરીદનારા અને રાખનારા રોકાણકારોને 33 ટકાનું નુકસાન થયું છે. આ IT સ્ટોકના ભાવમાં એક વર્ષમાં આશરે 16 ટકાનો વધારો થયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સમાં 5.59 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. હેન્ડ્સઓન ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ (HGM) લિમિટેડનો 52-સપ્તાહનો ઉચ્ચતમ સ્તર 84.80 રૂપિયા છે. તેનો 52-સપ્તાહનો લોઅર લેવલ 43.01 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 68.18 કરોડ રૂપિયા છે.
હેન્ડ્સઓન ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ (HGM) લિમિટેડે 10 વર્ષમાં નકારાત્મક વળતર આપ્યું
બે વર્ષમાં, હેન્ડ્સઓન ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ (HGM) લિમિટેડના શેરના ભાવમાં 7.86 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. આ દરમિયાન, ત્રણ વર્ષમાં, કંપનીના શેરના ભાવમાં 46 ટકાનો વધારો થયો છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી આ સ્ટોક રાખનારા રોકાણકારોને 30.96 ટકાનું નુકસાન થયું છે.
છેલ્લું ડિવિડન્ડ ક્યારે ચૂકવવામાં આવ્યું હતું?
હેન્ડ્સઓન ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ (HGM)એ છેલ્લે 2011માં રોકાણકારોને ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. ત્યારબાદ કંપનીએ પ્રતિ શેર 2 રૂપિયા ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કંપનીના શેરહોલ્ડિંગ મુજબ, પ્રમોટરો પાસે કુલ 50.42 ટકા હિસ્સો હતો, જ્યારે જાહેર જનતા પાસે 49.58 ટકા હિસ્સો હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
