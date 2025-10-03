Prev
બધું ક્રેશ થવાનું છે... શેર હોય કે બોન્ડ, ફક્ત આ વસ્તુ જ રહેશે સલામત, દિગ્ગજ એક્સપર્ટની ચેતવણી

Market Prediction: રિચ ડેડ પોર્ટ ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકી દિગ્ગજ રોકાણકાર વોરેન બફેટના બદલાયેલા વલણને તેમની અગાઉની ચેતવણીઓની પુષ્ટિ ગણાવી છે અને આ વસ્તુ ખરીદવાની સલાહ આપી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:08 PM IST

Market Prediction: વિશ્વભરના શેરબજારો છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઉથલપાથલનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફના કારણે ટ્રેડ વોરને વેગ આપ્યો છે. આ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે, વિશ્વના અગ્રણી રોકાણકાર બર્કશાયર હેથવેના ચેરમેન વોરેન બફેટનું વલણ પણ બદલાયું છે. 

અત્યાર સુધી, તેમણે સોના અને ચાંદીને બિન-ઉત્પાદક સંપત્તિ તરીકે ફગાવી દીધા હતા અને ઘણીવાર સ્ટોક રોકાણ ટિપ્સ ઓફર કરતા હતા. જોકે, તાજેતરમાં, તેમણે તેમને સમર્થન આપ્યું છે. પ્રખ્યાત પુસ્તક રિચ ડેડ, પુઅર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ કડક ચેતવણી આપી છે કે શેર અને બોન્ડ બધા તૂટી જવાના છે. તેમણે ફરી એકવાર સોના અને ચાંદીને એકમાત્ર સલામત આશ્રયસ્થાનો તરીકે જાહેર કર્યા છે.

પહેલાં તેમને નકામા માનતા હતા, હવે બફેટ પણ બુલ

જ્યારે આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં વધારો થયો છે, ત્યારે ચાંદીએ વળતરની દ્રષ્ટિએ સોનાને પણ પાછળ છોડી દીધું છે. તેમના ભાવમાં થયેલા વધારાએ ફરી એકવાર કિંમતી ધાતુઓની સલામત આશ્રયસ્થાનો તરીકે ભૂમિકાને પ્રકાશિત કરી છે. આનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે બફેટ, જેમણે અગાઉ સોના અને ચાંદીના રોકાણોને બિન-ઉત્પાદક સંપત્તિ તરીકે ફગાવી દીધા હતા અને દાયકાઓથી સોનાને રોકાણ તરીકે રાખવાની ટીકા કરી હતી, તેઓ હવે આ ધાતુઓ પર ખૂબ જ નજર રાખી રહ્યા છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે 2025 સુધીમાં સોના અને ચાંદીમાં 45-50%નો વધારો થવાની ધારણા છે, અબજોપતિ, જે વિશ્વના ટોચના 10 ધનિક લોકોમાં સામેલ છે, તેઓ પણ આ ધાતુઓ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.

એ નોંધનીય છે કે 1998 માં, તેમણે સોનાને નકામી સંપત્તિ પણ ગણાવી હતી, અને કહ્યું હતું કે તે ફક્ત સંગ્રહ માટે યોગ્ય છે. જો કે, તેઓ હવે તેનું સમર્થન કરી રહ્યા છે.

કિયોસાકીએ કહ્યું કે આવી ગયો છે સમય

સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધારાથી નાણાકીય ક્ષેત્રના બે અત્યંત પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓ ("રિચ ડેડ, પુઅર ડેડ" ના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકી અને બર્કશાયર હેથવેના ચેરમેન વોરેન બફેટ) વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી આવતી ચર્ચા ફરી શરૂ થઈ છે. કારણ કે, રોબર્ટ કિયોસાકી હંમેશા લોકોને સોના, ચાંદી અને બિટકોઈનમાં રોકાણ કરવાની સલાહ આપતા આવ્યા છે.

હવે, વોરેન બફેટના બદલાયેલા વલણ અંગે, તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે અને એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે લખ્યું છે કે, જોકે વોરેન બફેટ વર્ષોથી મારા જેવા સોના અને ચાંદીના રોકાણકારોની ટીકા અને મજાક ઉડાવી રહ્યા છે, તેમનો અચાનક ટેકો ચોક્કસપણે એનો અર્થ એ છે કે શેર અને બોન્ડ તૂટી જવાના છે અને મંદી આગળ છે.

 

Even though Buffet shit on gold and silver investors like me…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 1, 2025

રોબર્ટ કિયોસાકીએ પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું છે કે કદાચ હવે બર્કશાયર હેથવેના ચેરમેન વોરેન બફેટને સાંભળવાનો અને થોડું સોનું, ચાંદી, બિટકોઇન અને ઇથેરિયમ ખરીદવાનો સમય છે. તમારી સંભાળ રાખો. તેઓ કહે છે કે મોડું થાય તે પહેલાં બિટકોઇન, સોનું અને ચાંદી ખરીદો. નોંધનીય છે કે કિયોસાકી લાંબા સમયથી સોના, ચાંદી અને વિશ્વની સૌથી મોટી ક્રિપ્ટોકરન્સીના સમર્થક રહ્યા છે, અને ખાસ કરીને બિટકોઇનને તેની ડિઝાઇનને કારણે સૌથી અસરકારક ગણાવ્યા છે.

"આ મારી ચેતવણીઓની પુષ્ટિ કરે છે..."

કિયોસાકી માટે, બફેટના દૃષ્ટિકોણમાં આ પરિવર્તન મહત્વપૂર્ણ છે. તેમનો દલીલ છે કે જો વોરેન બફેટ પણ કિંમતી ધાતુઓ તરફ વળ્યા છે, તો તે એક સંકેત હોઈ શકે છે કે શેર અને બોન્ડ બજારો ઉથલપાથલના સમયગાળા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તેમણે અગાઉ લોકોને સંભવિત નાણાકીય મંદી માટે તૈયાર રહેવા વિનંતી કરી છે અને 1929ના મહામંદી કરતા પણ મોટા સંકટની ચેતવણી આપી છે. કિયોસાકીએ વારંવાર સલાહ આપી છે કે જ્યારે કાગળની સંપત્તિ તૂટી જાય છે, ત્યારે કિંમતી ધાતુઓ અને ક્રિપ્ટો સૌથી સુરક્ષિત રોકાણ છે.

