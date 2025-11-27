Prev
ગ્રે માર્કેટમાં ધમાલ, ₹100 નજીક પહોંચ્યો આ IPO નો GMP, પ્રથમ દિવસે ₹95000 ના ફાયદાનો સંકેત!

Exato Technologies IPO : એક્સાટો ટેક્નોલોજીનો આઈપીઓ 28 નવેમ્બરે ખુલી રહ્યો છે. કંપનીનો આઈપીઓ રિટેલ ઈન્વેસ્ટરો માટે 2 ડિસેમ્બર સુધી ખુલો રહેશે. આઈપીઓ ખુલતા પહેલા ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર ધૂમ મચાવી રહ્યાં છે. જીએમપી 100 રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગયો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 27, 2025, 03:21 PM IST

IPO News: એક્સાટો ટેક્નોલોજીનો આઈપીઓ આવતીકાલે ઓપન થશે. રોકાણકારો માટે આઈપીઓ 2 ડિસેમ્બર સુધી ખુલો રહેશે. એક્સાટો ટેક્નોલોજીના આઈપીઓની સાઇઝ 37.45 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની આઈપીઓ દ્વારા 23 લાખ ફ્રેશ શેર જારી કરશે. તો ઓફર ફોર સેલ દ્વારા કંપની 5.60 લાખ શેર જારી કરશે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 100 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યાં છે.

શું છે પ્રાઇસ બેન્ડ
એક્સાટો ટેક્નોલોજી આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 133 રૂપિયાથી 140 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપનીએ 1000 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે. એક રિટેલ ઈન્વેસ્ટરે ઓછામાં ઓછા 2000 શેર પર દાવ લગાવવો પડશે. જેના કારણે 2.80 લાખનું રોકાણ કરવું પડશે.

એન્કર ઈન્વેસ્ટરો માટે એક્સાટો ટેક્નોલોજીનો આઈપીઓ 27 નવેમ્બરે ખુલ્યો હતો. એન્કર ઈન્વેસ્ટરો દ્વારા કંપનીનો પ્લાન 10.65 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવાનો છે.

આઈપીઓ GYR Capital Advisors Pvt Ltd ને લીડ મેનેજર છે. કેફિન ટેક્નોલોજી લિમિટેડ આઈપીઓનો રજીસ્ટ્રાર છે. તો ગિરિરાજ સ્ટોક બ્રોન્કિંગ લિમિટેડને માર્કેટ મેકર બનાવવામાં આવ્યા છે.

શું છે GMP?
ઈન્વેસ્ટર્ન ગેનના રિપોર્ટ અનુસાર ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર આજે 95 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યાં છે. જે 67.86 ટકા લિસ્ટિંગ ગેનને દર્શાવે છે. ગ્રે માર્કેટમાં આ સ્થિતિ યથાવત રહી તો આઈપીઓ 235 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. મહત્વનું છે કે આજનો જીએમપી દર 2 લોટ પર 95000 રૂપિયાનો ફાયદો દર્શાવી રહ્યો છે.

આ આઈપીઓનો સૌથી ઓછો જીએમપી કાલે 97 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે, જ્યારે સૌથી વધુ જીએમપી 95 રૂપિયા છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર આઈપીઓની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 
 

