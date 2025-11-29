જબરદસ્ત કમાણી કરવાની તક! પહેલા જ દિવસે લાગ્યો 57 ગણાથી વધુનો દાવ; 93% પહોંચ્યું GMP
Exato Technologies IPO: એક્સાટો ટેકનોલોજીસના આઈપીઓમાં પહેલા જ દિવસે 57 ગણાથી વધુ દાવ લાગી ગયો છે. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 140 રૂપિયા છે. જ્યારે, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 131 રૂપિયાના પ્રીમિયમ સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
Trending Photos
Exato Technologies IPO: એક્સાટો ટેકનોલોજીસના આઈપીઓ પર લોકો તૂટી પડ્યા છે. એક્સાટો ટેકનોલોજીસના આઈપીઓ પર પહેલા જ દિવસે 57 ગણાથી વધુ દાવ લાગી ગયો છે. કંપનીનો આઈપીઓ સબસ્ક્રિપ્શન માટે 2 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. એક્સાટો ટેકનોલોજીસના શેર ગ્રે માર્કેટમાં પણ ધમાલ મચાવી રહ્યા છે.
એક્સાટો ટેકનોલોજીસના શેર હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં 93 ટકાથી વધુના પ્રીમિયમ સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. એક્સાટો ટેકનોલોજીસની શરૂઆત વર્ષ 2016માં થઈ હતી. કંપની ટેકનોલોજી આધારિત સોલ્યુશન્સ ઉપલબ્ધ કરાવે છે, જે કસ્ટમર એંગેજમેન્ટ અને ઓપરેશનલ એફિશ્યન્સીને વધારે છે.
GMP 131 રૂપિયા પર પહોંચ્યું
એક્સાટો ટેકનોલોજીસના આઈપીઓમાં શેરનો ભાવ ₹140 છે. જ્યારે, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર ₹131 અથવા 93.57 ટકાના પ્રીમિયમ સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. હાલના ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) મુજબ, રોકાણકારો લિસ્ટિંગના દિવસે જબરદસ્ત લાભની અપેક્ષા રાખી શકે છે. એક્સાટો ટેકનોલોજીસના શેર 5 ડિસેમ્બરે શેરબજારમાં લિસ્ટ થશે. કંપનીના પબ્લિક ઇશ્યૂનો કુલ કદ ₹37.45 કરોડ સુધીનો છે. એક્સાટો ટેકનોલોજીસના આઈપીઓમાં શેરની ફાળવણી (Allotment) 3 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં ફાઇનલ થઈ શકે છે.
પહેલા જ દિવસે લાગ્યો 57 ગણાથી વધુનો દાવ
એક્સાટો ટેકનોલોજીસનો આઈપીઓ પહેલા જ દિવસે 57.65 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો છે. કંપનીના આઈપીઓમાં સામાન્ય રોકાણકારોની કેટેગરીમાં પહેલા દિવસે 75.73 ગણો દાવ લાગ્યો છે. જ્યારે, નોન ઈન્સ્ટિટ્યુશનલ ઈન્વેસ્ટર્સ (NII)ની કેટેગરીમાં 81.24 ગણું સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે. એક્સાટો ટેકનોલોજીસના આઈપીઓમાં ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બાયર્સ (QIB)ની કેટેગરીમાં 8.22 ગણું સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે.
કંપનીના આઈપીઓમાં સામાન્ય રોકાણકારો ફક્ત 2 લોટ માટે દાવ લગાવી શકે છે. આઈપીઓની 2 લોટમાં 2000 શેર છે. એટલે કે, સામાન્ય રોકાણકારોએ 2 લોટ માટે 2,80,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. અપૂર્વ કે. સિન્હા અને સ્વાતિ સિન્હા કંપનીના પ્રમોટર્સ છે. આઈપીઓ પહેલા કંપનીમાં પ્રમોટર્સનો હિસ્સો 75.85 ટકા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે