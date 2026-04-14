Prev
Next
એક સહી…અને તમારા હકો કોઈ બીજા પાસે! પાવર ઓફ એટર્ની કરતા પહેલા સાવધાન! આ 3 ભૂલો કરી શકે છે 'ઠન ઠન ગોપાલ'!

Power of Attorney Rule: પાવર ઓફ એટર્ની કોઈને પણ આપતી વખતે કેટલીક ભૂલો ભવિષ્યમાં મોટી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. ઘણીવાર લોકો સંબંધીઓ અથવા મિત્રો પર આંધળો વિશ્વાસ કરીને નિયમો વાંચ્યા વિના જ અધિકારો સોંપી દે છે, જે પ્રોપર્ટી ફ્રોડનું કારણ બની શકે છે. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, મિલકત સાથે સંકળાયેલી છેતરપિંડીના 40% કિસ્સાઓમાં પાવર ઓફ એટર્નીનો દુરુપયોગ મુખ્ય કારણ હોય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 14, 2026, 12:25 PM IST

Trending Photos

Property Frauds: આજકાલ પાવર ઓફ એટર્ની આપવાની પ્રક્રિયા સામાન્ય છે, પરંતુ એક નાની ભૂલ તમારી આખી જીવનની મહેનતને જોખમમાં મૂકી શકે છે. ઘણા લોકો સંબંધી કે નજીકના મિત્ર પર વિશ્વાસ કરીને નિયમો વાંચ્યા વગર જ POA આપી દે છે. પરિણામે કોર્ટ-કચેરીના ચક્કર અને મિલકત ગુમાવવાના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે.

પાવર ઓફ એટર્ની આપતી વખતે આ 3 મોટી ભૂલોથી બચો

Add Zee News as a Preferred Source

અજાણી વ્યક્તિને અધિકાર આપવો
કોઈપણ અજાણી કે અપરિચિત વ્યક્તિને ક્યારેય પાવર ઓફ એટર્ની ન આપવી જોઈએ. હંમેશા વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિની જ પસંદગી કરો.

સ્પષ્ટ સૂચનાઓનો અભાવ
દસ્તાવેજમાં સ્પષ્ટ સૂચનાઓ ન લખવાથી તેનો દુરુપયોગ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. તમે સામેવાળી વ્યક્તિને કયા અને કેટલા અધિકારો આપી રહ્યા છો, તેનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં હોવો જોઈએ

દસ્તાવેજની ચકાસણી ન કરવી
પાવર ઓફ એટર્નીના કાગળોને બરાબર વાંચ્યા અને તપાસ્યા વિના ક્યારેય સહી ન કરવી જોઈએ. કાયદાકીય શબ્દોની ગૂંચવણ હોય તો નિષ્ણાતની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.

રજીસ્ટ્રેશન અને સમય મર્યાદાની અવગણના
રજીસ્ટ્રેશન વગર આપવામાં આવેલી પાવર ઓફ એટર્ની અવારનવાર કાયદાકીય ગૂંચવણો અને છેતરપિંડીને જન્મ આપે છે. સ્થાવર મિલકત (જમીન-મકાન) ના કિસ્સામાં POAને સબ-રજિસ્ટ્રારની કચેરીમાં રજીસ્ટર કરાવવી ફરજિયાત છે. માત્ર સાદા કાગળ પર લખાયેલી અથવા બિન-નોંધાયેલ POA કોર્ટમાં માન્ય ગણાતી નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news