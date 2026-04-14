એક સહી…અને તમારા હકો કોઈ બીજા પાસે! પાવર ઓફ એટર્ની કરતા પહેલા સાવધાન! આ 3 ભૂલો કરી શકે છે 'ઠન ઠન ગોપાલ'!
Power of Attorney Rule: પાવર ઓફ એટર્ની કોઈને પણ આપતી વખતે કેટલીક ભૂલો ભવિષ્યમાં મોટી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. ઘણીવાર લોકો સંબંધીઓ અથવા મિત્રો પર આંધળો વિશ્વાસ કરીને નિયમો વાંચ્યા વિના જ અધિકારો સોંપી દે છે, જે પ્રોપર્ટી ફ્રોડનું કારણ બની શકે છે. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, મિલકત સાથે સંકળાયેલી છેતરપિંડીના 40% કિસ્સાઓમાં પાવર ઓફ એટર્નીનો દુરુપયોગ મુખ્ય કારણ હોય છે.
Property Frauds: આજકાલ પાવર ઓફ એટર્ની આપવાની પ્રક્રિયા સામાન્ય છે, પરંતુ એક નાની ભૂલ તમારી આખી જીવનની મહેનતને જોખમમાં મૂકી શકે છે. ઘણા લોકો સંબંધી કે નજીકના મિત્ર પર વિશ્વાસ કરીને નિયમો વાંચ્યા વગર જ POA આપી દે છે. પરિણામે કોર્ટ-કચેરીના ચક્કર અને મિલકત ગુમાવવાના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે.
પાવર ઓફ એટર્ની આપતી વખતે આ 3 મોટી ભૂલોથી બચો
અજાણી વ્યક્તિને અધિકાર આપવો
કોઈપણ અજાણી કે અપરિચિત વ્યક્તિને ક્યારેય પાવર ઓફ એટર્ની ન આપવી જોઈએ. હંમેશા વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિની જ પસંદગી કરો.
સ્પષ્ટ સૂચનાઓનો અભાવ
દસ્તાવેજમાં સ્પષ્ટ સૂચનાઓ ન લખવાથી તેનો દુરુપયોગ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. તમે સામેવાળી વ્યક્તિને કયા અને કેટલા અધિકારો આપી રહ્યા છો, તેનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં હોવો જોઈએ
દસ્તાવેજની ચકાસણી ન કરવી
પાવર ઓફ એટર્નીના કાગળોને બરાબર વાંચ્યા અને તપાસ્યા વિના ક્યારેય સહી ન કરવી જોઈએ. કાયદાકીય શબ્દોની ગૂંચવણ હોય તો નિષ્ણાતની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.
રજીસ્ટ્રેશન અને સમય મર્યાદાની અવગણના
રજીસ્ટ્રેશન વગર આપવામાં આવેલી પાવર ઓફ એટર્ની અવારનવાર કાયદાકીય ગૂંચવણો અને છેતરપિંડીને જન્મ આપે છે. સ્થાવર મિલકત (જમીન-મકાન) ના કિસ્સામાં POAને સબ-રજિસ્ટ્રારની કચેરીમાં રજીસ્ટર કરાવવી ફરજિયાત છે. માત્ર સાદા કાગળ પર લખાયેલી અથવા બિન-નોંધાયેલ POA કોર્ટમાં માન્ય ગણાતી નથી.
