/આ શેર પર ફિદા થયા અનુભવી રોકાણકાર વિજય કેડિયા, ખરીદ્યા 4.50 લાખથી વધુ શેર, જાણો

Vijay Kedia portfolio stock: વિજય કેડિયાએ આ કંપનીના 450,249 શેર જથ્થાબંધ સોદામાં સરેરાશ 209.13 પ્રતિ શેરના ભાવે ખરીદ્યા છે. અગાઉ તેમનો કંપનીમાં કોઈ હિસ્સો નહોતો. વિજય કેડિયા ભારતીય ઇક્વિટી માર્કેટમાં એક અનુભવી રોકાણકાર છે.
Vijay Kedia Portfolio Stock: અનુભવી શેરબજાર રોકાણકાર વિજય કેડિયાના પોર્ટફોલિયોમાં ઘણા શેર છે, જેણે તેમને ધનવાન બનાવ્યા છે. તેમની બજાર વ્યૂહરચના ઘણીવાર ધ્યાન ખેંચે છે. તેઓ વારંવાર તેમના પોર્ટફોલિયોમાં ફેરફાર કરે છે. આ સંદર્ભમાં, તેમણે એક નવો સ્ટોક ઉમેર્યો છે.
વિજય કેડિયાએ તાજેતરમાં સ્મોલ-કેપ સ્ટોકમાં હિસ્સો ક્યાં મૂક્યો હતો?
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, વિજય કેડિયાએ તાજેતરમાં સ્મોલ-કેપ સ્ટોકમાં હિસ્સો ખરીદ્યો હતો. આ હિસ્સો ક્વિક હીલ ટેક્નોલોજીસ(Quick Heal Technologies)માં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. માહિતી અનુસાર, વિજય કેડિયાએ કેડિયા સિક્યોરિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા બલ્ક ડીલમાં 209.13 રૂપિયા પ્રતિ શેરના સરેરાશ ભાવે 450,249 શેર ખરીદ્યા હતા. તેમનો અગાઉ કંપનીમાં કોઈ હિસ્સો નહોતો.
શેર પ્રદર્શન
ક્વિક હીલ ટેક્નોલોજીસના શેર હાલમાં મંગળવારે 224.20 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા હતા, જે તેના અગાઉના 213.95 રૂપિયાના બંધ હતા. શેરનો ઇન્ટ્રાડે નીચો ભાવ 204.90 રૂપિયા હતો. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં, કંપનીનો સ્ટોક 164.80 રૂપિયાથી વધીને 235 રૂપિયા થયો છે.
3 જુલાઈ, 2025ના રોજ આ શેર ૫૨ અઠવાડિયાના હાઈ લેવલ 416 રૂપિયા અને 30 માર્ચ, 2026ના રોજ ૫૨ અઠવાડિયાના લો લેવલ 125 રૂપિયાને સ્પર્શ્યો હતો.
ઉત્તમ નાણાકીય પ્રદર્શન
ક્વિક હીલ ટેક્નોલોજીસે 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે મજબૂત આંકડા દર્શાવ્યા હતા. નાણાકીય વર્ષ 2026ના ડિસેમ્બર ત્રિમાસિક ગાળામાં, કંપનીની આવક વાર્ષિક ધોરણે 70.6 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 71.5 કરોડ રૂપિયા થઈ હતી.
ચોખ્ખો નફો વાર્ષિક ધોરણે 10 લાખ રૂપિયાથી વધીને વાર્ષિક ધોરણે 6.6 કરોડ રૂપિયા થયો હતો. કંપનીમાં વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII)નું હોલ્ડિંગ ડિસેમ્બર 2025ના ત્રિમાસિક ગાળામાં 0.45%થી વધીને માર્ચ 2026ના ત્રિમાસિક ગાળામાં 0.76% થયું હતું.
આ વધારો એવા સમયે થયો જ્યારે FII મોટા પાયે ભારતીય ઇક્વિટી વેચી રહ્યા હતા. માર્ચ 2026 માં થયેલો વધારો સૂચવે છે કે કેટલાક વિદેશી રોકાણકારો હવે શેરમાં નીચા મૂલ્યાંકન પર મૂલ્ય જોઈ રહ્યા છે અથવા કંપનીના પ્રદર્શનમાં સુધારો થવાની આશા રાખી રહ્યા છે.
વિજય કેડિયા કોણ છે?
વિજય કેડિયા ભારતીય ઇક્વિટી બજારમાં એક અનુભવી રોકાણકાર છે. તેમણે મિડ-કેપ શેરો પસંદ કરીને પોતાનું નામ બનાવ્યું છે. 19 વર્ષની ઉંમરે શેરબજારમાં પોતાની સફર શરૂ કરનાર કેડિયા, તેમના પરિવારના સ્ટોકબ્રોકિંગ વ્યવસાયમાં સામેલ થવાથી નાણાકીય દુનિયામાં કેડિયાના રસ તરફ આકર્ષાયા હતા. 33 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં, તેમણે કેડિયા સિક્યોરિટીઝની સ્થાપના કરી હતી, જેણે રોકાણ વિશ્વમાં તેમનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું હતું.
