/PM મોદીએ લોકોને 1 વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદવા માટે કેમ અપીલ કરી? એક્સપર્ટે જણાવ્યાં કારણો

PM Modi On Gold: પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને અપીલ કરી કે એક વર્ષ સુધી સોનું ખરીદવાનું ટાળવું જોઈએ. જરૂર ન હોય તો ન ખરીદવું. ત્યારે લોકોના મનમાં એ પ્રશ્ન પણ થઈ રહ્યો છે કે સોનું ન ખરીદવા માટે પીએમએ શાં માટે અપીલ કરી હશે? એક્સપર્ટે આ અપીલ પાછળ છૂપાયેલા 3 કારણો સમજાવ્યા છે. જે ખાસ જાણો.
પ્રધાનમંત્રી રવિવારે હૈદરાબાદમાં હતા અને અહીં એક જનસભાનું આયોજન થયું હતું. આ દરમિયાન તેમણે ત્યાં હાજર લોકોને સંબોધન કર્યું જેમાં તેમણે દેશવાસીઓને અપીલ કરી કે આવનારા એક વર્ષ સુધી સોનું ખરીદવાનું લોકોએ ટાળવું જોઈએ. જરૂર હોય તો જ ખરીદવું જોઈએ નહીં તો ન ખરીદવું. અત્રે જણાવવાનું કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલી યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ અને વૈશ્વિક અસ્થિરતા વચ્ચે પીએમ મોદીનું આ નિવેદન ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાની સુરક્ષાની દિશામાં એક મોટો માસ્ટરસ્ટ્રોક ગણવામાં આવી રહ્યો છે. પીએમ મોદીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે દેશભક્તિ ફક્ત સરહદો પર ઊભેલા સૈનિકો સુધી સીમિત નથી પરંતુ દેશની અર્થવ્યવસ્થાના પાયા મજબૂત કરવા એ પણ દરેક દેશવાસીની જવાબદારી છે.
પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને એમ પણ કહ્યું કે મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પહેલેથી વધેલા છે. આવી સ્થિતિમાં સોનું ખરીદીને દેશ પર બોજો વધારવો એ સમજદારી નથી. તેમણે કંપનીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમ અને લોકોને કાર પુલિંગ કરવાનું પણ સૂચન આપ્યું જેથી કરીને પેટ્રોલ ડીઝલની બચત થઈ શકે. પીએમ મોદીની આ અપીલ દેશને આત્મનિર્ભર અને આર્થિક રીતે મજબૂત રાષ્ટ્ર બનાવવાની દિશામાં એક મોટું આહ્વાન છે. પૃથ્વી ફિનમાર્ટના ડાયરેક્ટર મનોજકુમાર જૈને પ્રધાનમંત્રી મોદીની અપીલની પાછળ છૂપાયેલા ત્રણ મહત્વના કારણો પણ જણાવ્યા જે સમજવા જરૂરી છે.
સોનાના વધી રહેલા ઈમ્પોર્ટના બિલ પર લગામ કસવી
ભારત દુનિયાભરમાં સોનાનો બીજો સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ છે. આપણે આપણી જરૂરિયાતનો લગભગ 90 ટકા સોનું અન્ય દેશો પાસેથી આયાત કરીએ છીએ. જેની ચૂકવણી સરકારે અમેરિકી ડોલરમાં કરવી પડે છે. ભારતમાં દર વર્ષે સોનાની આયાતમાં લાખો કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થાય છે. આંકડાઓ પર નજર ફેરવીએ તો 2024-25માં 4.89 લાખ કરોડનું સોનું આયાત કર્યું હતું. જ્યારે 2025-26માં આયાત વધીને 6.40 લાખ કરોડ થઈ. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના રિપોર્ટમાં જણાવેલું છે કે 2026ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં ભારતમાં રોકાણ માટેના સોનાની માંગણી વધી છે. જ્યારે સોનાની માંગણી વધે છે ત્યારે દેશનું ઈમ્પોર્ટ બિલ પણ વધી જાય છે. જેની અસર દેશના વિદેશી મુદ્રા ભંડાર પર પડે છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જો દેશવાસીઓ એક વર્ષ માટે પોતાની સોનાની ખરીદી ટાળે તો સરકારને અબજો ડોલરની બચત થશે. તેનાથી દેશનું ફોરેક્સ રિઝર્વ વધશે. આ ફોરેક્સ રિઝર્વ યુદ્ધ જેવી કટોકટીના સમયે ક્રૂડ ઓઈલ અને અન્ય જરૂરી સાધન સામગ્રીની આયાતમાં કામ આવી શકે.
રૂપિયાને સંભાળવો અને વેપાર ખાદ્ય ખટાડવી
સોનાની ભારી આયાતની સીધી અસર ડોલરની સરખામણીએ રૂપિયાની વેલ્યૂ પર પડે છે. જ્યારે આપણે અન્ય દેશોમાંથી સોનું મંગાવીએ છીએ ત્યારે ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ડોલરની ડિમાન્ડ વધે છે અને ડોલરની સરખામણીએ રૂપિયો નબળો થવા લાગે છે. રૂપિયા તૂટવાથી દેશમાં મોંઘવારી વધે છે અને અન્ય આયાત થતી વસ્તુઓ મોંઘી થાય છે.
પીએમ મોદીનું એવું માનવું છે કે સોનાની માંગણીમાં ઘટાડો થવાથી વેપાર ખાદ્ય ઘટશે. જ્યારે આપણે ઓછા ડોલર દેશ બહાર મોકલીશું તો રૂપિયાને મજબૂતી મળશે. તેનાથી મોંઘવારી પર લગામ લગાવવાની સાથે સાથે ગ્લોબલ સ્તરે પણ ભારતીય રૂપિયાની શાખ વધશે.
ડેડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રોકવું
ભારતમાં સોનું હંમેશાથી રોકાણકારો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. દેશવાસીઓ વચ્ચે પરંપરાગત રીતે સોનું સૌથી સુરક્ષિત રોકાણ ગણાય છે. છેલ્લા કેટલાક સમયમાં સોનાના ભાવમાં આવેલી ભારે તેજીના કારણે લોકો પોતાની સેવિંગ્સનો મોટો હિસ્સો સોનામાં લગાવી રહ્યા છે. પીએમ મોદીની એવી ઈચ્છા છે કે લોકો ડેડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ (જે તિજોરીમાં પડ્યું રહે)ની જગ્યાએ તે પૈસા દેશના વિકાસમાં લગાવે. જો લોકો સોનાની જગ્યાએ બેંક એફડી, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, કે શેર બજારમાં રોકાણ કરશે તો તે પૈસા ઈન્ડસ્ટ્રી અને ટ્રેડને મળશે. તેનાથી દેશમાં રોજગારીની નવી નવી તકો ઊભી થશે અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ થશે.