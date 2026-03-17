એક્સપર્ટની ડરાવણી ચેતવણી! 21,000 સુધી તૂટીશે નિફ્ટી ! ક્રૂડ ઓઇલના ભાવે વધારી ચિંતા, જાણો
Expert Warning: જો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $100ની આસપાસ રહેશે, તો નિફ્ટી 50 21,000 ના સ્તર સુધી તૂટી શકે છે. આ ચેતવણી એમ્કે ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના વ્યૂહરચનાકાર શેષાદ્રિ સેન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે.
Expert Warning: ભારતીય શેરબજારમાં હાલનો ઘટાડો વધુ ઘેરો બની શકે છે, એમ્કે ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના વ્યૂહરચનાકાર શેષાદ્રિ સેને કહ્યું કે, જો ત્રણ-ચાર મહિના ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 100 ડોલરની આસપાસ રહેશે, તો નિફ્ટી 50 21,000ના લેવલ સુધી તૂટી શકે છે. તેમનું કહેવું છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે લાંબા સમય સુધી ચાલતું યુદ્ધ આનું સૌથી મોટું કારણ હોઈ શકે છે.
જોકે, સેન એમ પણ માને છે કે આ સુધારો કામચલાઉ રહેશે. એકવાર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 70 ડોલરની આસપાસ ઘટી જાય, તો ભારતીય અર્થતંત્ર અને કોર્પોરેટ કમાણીમાં સુધારો થશે. એક વર્ષ કે તેથી વધુ સમય માટે રોકાણકારો માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક હોઈ શકે છે.
ચિંતા કેમ વધી રહી છે?
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ રોકાવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. ઇરાને હોર્મોન્સમાંથી ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસ નિકાસ માટેનો મુખ્ય માર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અસરકારક રીતે અવરોધિત કર્યો છે. આના કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 100 ડોલરની નજીક પહોંચી ગયા છે.
બજારમાં કેવી રીતે સુધારો થશે?
વાતચીત દ્વારા ઉકેલ લાવવાની હજુ પણ તક છે, પરંતુ એક્સપર્ટોને ડર છે કે બંને પક્ષો વાતચીતના ટેબલ પર આવે તે પહેલાં પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. હાલમાં, ટૂંકા યુદ્ધવિરામના સમાચાર પણ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો અને બજાર ફરીથી ઉભરી શકે છે.
ભારત પર શું અસર પડશે?
અખાત ક્ષેત્રમાં આ લાંબા સમય સુધી ચાલતા સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ લાંબા સમય સુધી ઊંચા રહી શકે છે. શેષાદ્રિ સેનના મતે, ત્રણથી ચાર મહિના પ્રતિ બેરલ $100 પર રહેવાની શક્યતા હવે દૂરની નથી. આના ભારતીય અર્થતંત્ર પર અનેક નકારાત્મક અસરો પડશે.
આનાથી ભારતના વિકાસ દર, આર્થિક સ્થિરતા અને કોર્પોરેટ નફા પર સીધી અસર પડશે. સૌથી મોટી સમસ્યા LPGની અછત હોઈ શકે છે, જે સામાન્ય માણસના રસોડાને પણ અસર કરશે. વધુમાં, વૈશ્વિક વિકાસ અને ફુગાવાના આંચકા પણ નવા પડકારો ઉભા કરશે.
નિફ્ટીમાં વધુ 10% ઘટાડો
સેને કહ્યું કે બજાર હજુ સુધી આ સમગ્ર કટોકટીના ખર્ચને સંપૂર્ણપણે ધ્યાનમાં લઈ શક્યું નથી. જો ટૂંક સમયમાં સમાધાન નહીં થાય, તો નિફ્ટીમાં વધુ 10 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થઈ શકે છે. તેમને અપેક્ષા છે કે નિફ્ટી 50ની શેર દીઠ કમાણી (EPS) લગભગ 1.7 ટકા ઘટશે, જે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન જોવા મળેલી અસર જેવી જ છે. અન્ય વૈશ્વિક અસરોથી 1-2 ટકાનો વધુ ઘટાડો થઈ શકે છે, જેમાં મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓ ખાસ કરીને પ્રભાવિત થશે.
નાણાકીય બજારો માટે જોખમો
આ લાંબા સંઘર્ષથી ભારતના નાણાકીય બજારો પર પણ દબાણ આવી શકે છે. રિઝર્વ બેંકે અત્યાર સુધી વિદેશી વિનિમય અને બોન્ડ બજારોમાં હસ્તક્ષેપ કરીને નુકસાન મર્યાદિત કર્યું છે, પરંતુ સેન કહે છે કે જો પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે તો આ પગલાં ટકાઉ રહેશે નહીં.
આવી સ્થિતિમાં, ડોમિનો અસર થઈ શકે છે, એટલે કે એક પછી એક અનેક કટોકટી ઊભી થઈ શકે છે. ચાલુ ખાતાની ખાધ વધશે, રેમિટન્સ પ્રભાવિત થશે, વિદેશી ભંડોળ સ્ટોક અને બોન્ડ બજારોમાંથી પાછી ખેંચી શકે છે, અને પ્રવાહિતાની અછત સર્જાઈ શકે છે.
ડોલર સામે રૂપિયો 95 સુધી ઘટી શકે
સેને ચેતવણી આપી હતી કે રૂપિયો પ્રતિ યુએસ ડોલર 95 સુધી નબળો પડી શકે છે, જ્યારે 10-વર્ષના સરકારી બોન્ડ પર ઉપજ લગભગ 7% સુધી વધી શકે છે. કોર્પોરેટ બોન્ડ પર વ્યાજ દરનો તફાવત પણ વધશે.
કઈ કંપનીઓ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે?
એમ્કે ગ્લોબલના મતે, મોંઘા ક્રૂડ તેલ કોર્પોરેટ કમાણીને બે રીતે અસર કરશે. પ્રથમ, સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારોમાં માંગ ઘટશે, અને બીજું, કાચા માલના ઊંચા ભાવ નફા પર દબાણ લાવશે.
કોઈપણ ક્ષેત્ર સંપૂર્ણપણે તેનાથી પ્રભાવિત થયા વગર રહેશે નહીં, પરંતુ ટેકનોલોજી, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ધાતુઓ અને વીજળી પ્રમાણમાં મજબૂત રહેવાની અપેક્ષા છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ, યુટિલિટીઝ, એરલાઇન્સ અને ઓટોમેકર્સ સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત થશે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે સેન માને છે કે આ મંદી દરમિયાન બેંકો અને NBFCs (નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઓ)ને અન્યાયી રીતે વેચવામાં આવી છે. તેમના મતે, તેલના ભાવ સામાન્ય થાય તે પહેલાં જ આ સારી રોકાણ તકો ઊભી કરી રહ્યા છે.
તક ક્યાં છે?
શેષાદ્રિ સેન માને છે કે એકવાર ક્રૂડ ઓઇલ પ્રતિ બેરલ 70 ડોલર પર સ્થિર થશે, તો ભારતનો આર્થિક વિકાસ અને કોર્પોરેટ કમાણીમાં સુધારો થશે. એક વર્ષ કે તેથી વધુ સમયગાળાના રોકાણ ક્ષિતિજને જોતા, તેઓ અમુક શેરો માટે આકર્ષક તકો ઓળખે છે જે તાજેતરના બજાર મંદીમાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછું મૂલ્ય ધરાવે છે.
આમાં એટરનલ, બજાજ ફિનસર્વ, એચડીએફસી બેંક અને મેક્સ હેલ્થકેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જેવા નામોનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે તેમને 'ફોલન એન્જલ્સ' તરીકે ઓળખાવ્યા છે, એટલે કે, એવા શેર જે એક સમયે તેમની ટોચ પર હતા, પરંતુ હવે બજારમાં વેચાણને કારણે સસ્તા થઈ ગયા છે અને તેમાં રોકાણ કરવાની સુવર્ણ તક છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે, તેમ માનવું નહીં, આ રોકાણની સલાહ નથી.
