સોનાના ભાવમાં વધારા અંગે નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી, મહત્વપૂર્ણ રોકાણ સલાહ આપી

Gold Investment Alert: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તાજેતરના વધારા અંગે એક્સપર્ટે ચેતવણી આપી છે. જો કે છેલ્લા કેટલાય સમયથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે હવે લોકો સોના અને ચાદીના ભાવ ઘટવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:45 AM IST

સોનાના ભાવમાં વધારા અંગે નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી, મહત્વપૂર્ણ રોકાણ સલાહ આપી

Gold Investment Alert: તાજેતરના સમયમાં સોનામાં શાનદાર વધારો જોવા મળ્યો છે. ગયા શુક્રવારે, MCX પર સોનાનો ભાવ 1,32,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામને પાર કરી ગયો હતો, પરંતુ દિવાળી પર, સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. શુક્રવારે ચાંદી પણ રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચી હતી, પરંતુ ગઈકાલે, MCX પર ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો હતો. નિષ્ણાતોએ બંને ધાતુઓના ભાવમાં તાજેતરના વધારા અંગે ચેતવણી આપી છે. એક્સપર્ટે કડક ચેતવણી આપી છે કે જો ભાવ વધ્યા છે, તો તે પણ ઘટશે.

સોનાનો કોઈ મૂળભૂત આધાર નથી

એક્સપર્ટના મતે, સોનાનો કોઈ મૂળભૂત આધાર નથી. તેમણે એક ટીવી ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષને કારણે કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોનાની ખરીદીમાં વધારો કિંમતી ધાતુઓમાં વર્તમાન વધારાને આગળ ધપાવી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા આ ખરીદી સોનાના બજારને પહેલા કરતા વધુ ઉંચુ લઈ રહી છે. આ ઉછાળા વચ્ચે, તેમણે રોકાણકારોને પીળી ધાતુમાં વધુ પડતા રોકાણ સામે ચેતવણી આપી છે.

ઇતિહાસ પર આધારિત સોના અને ચાંદીના ભાવ

એક્સપર્ટે સોનાના રોકાણકારોને સલાહ આપી કે જોરદાર ઉછાળા છતાં, સોના અને ચાંદી તેમના પોર્ટફોલિયોનો મર્યાદિત ભાગ જ હોવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે આપણે સોના કે ચાંદીનું મૂળ મૂલ્ય પણ જાણતા નથી. કોઈ ડિવિડન્ડ નથી, કોઈ બોનસ નથી, કોઈ રોકડ પ્રવાહ નથી. આ કિંમતી ધાતુઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કોઈ મૂળભૂત સિદ્ધાંતો નથી. જો કે, તેમનો ઇતિહાસ હજારો વર્ષો સુધી ફેલાયેલો છે, જે તેમને મૂલ્યનો ભંડાર બનાવે છે. તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વેપાર કરી શકાય છે કારણ કે દરેક વ્યક્તિ તે ઇતિહાસમાં માને છે, આ સોના અને ચાંદીની અનોખી લાક્ષણિકતા છે.

નિષ્ણાત સલાહ: બે બાબતો ધ્યાનમાં રાખો

વધુમાં ચેતવણી આપી અને સલાહ આપી કે સોનું અને ચાંદી એવી સંપત્તિ છે જેનું કોઈ મૂળભૂત મૂલ્ય નથી અથવા તેને નક્કી કરવાની કોઈ રીત નથી. તેથી, સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરો, પરંતુ ધ્યાનમાં રાખો કે તેઓ તમારા પોર્ટફોલિયોનો મર્યાદિત ભાગ હોવો જોઈએ. તેમના ભાવમાં સતત વધારા અંગે, એક્સપર્ટે કહ્યું કે, હું 100% માનું છું કે કોમોડિટીના ભાવમાં વધઘટ થાય છે. જો ભાવ વધે છે, તો તે ચોક્કસપણે ઘટશે, અને જ્યારે ભાવ આટલા ઝડપથી વધે છે, ત્યારે તે પણ ઘટશે.

એક્સપર્ટના મતે, સોનાના ખરીદદારોએ બે બાબતો ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. પ્રથમ, કેન્દ્રીય બેંક ખરીદી. જ્યાં સુધી વૈશ્વિક કેન્દ્રીય બેંકો ભારતીય ગૃહિણીઓની જેમ વર્તે છે અને સોનું ખરીદતી રહે છે, વેચતી નથી, ત્યાં સુધી તમે ખાતરી કરી શકો છો કે સોનાના ભાવ વધતા રહેશે. પરંતુ બીજું, શું આનો અર્થ એ છે કે ભાવ દરરોજ વધશે? જવાબ છે, બિલકુલ નહીં.

ખરીદીઓ ભાવ પર અસર કરે છે કેન્દ્રીય બેંક

સોનાના ભાવમાં સતત વધારા અંગે, એક્સપર્ટે જણાવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, જર્મની અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સહિત પશ્ચિમી વિશ્વની કેન્દ્રીય બેંકો તેમના વિદેશી વિનિમય ભંડારનો 60 થી 70% સોનામાં રાખે છે. જ્યારે, પૂર્વીય વિશ્વ, જાપાન, ભારત અને ચીન પાસે લગભગ 10% ફાળવણી છે. 

જો કે, આ પૂર્વીય વિશ્વની કેન્દ્રીય બેંકો હવે સોનામાં તેમની ફાળવણી વધારી રહી છે, અને કેટલીકએ ચાંદીમાં તેમની ફાળવણી બમણી કરવાનું પણ શરૂ કરી દીધું છે. આ જ કારણ છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સેન્ટ્રલ બેંકની ખરીદીને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધઘટ થઈ છે.

 

