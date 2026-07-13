/ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પર એક્સપર્ટની ચેતવણી! પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં આવશે મોટો વધારો?

Expert Warning: જો આવનારા દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થાય છે, તો ગભરાતા નહીં, કારણ કે ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ ક્રૂડ તેલના ભાવને રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચાડી શકે છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ $80 પ્રતિ બેરલની નજીક પહોંચી ગયું છે અને એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર જો પરિસ્થિતિ નહીં સુધરે તો ક્રૂડ તેલ $110 થી $150 સુધી પહોંચશે, જેના કારણે ભારતમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPGના ભાવ વધી શકે છે.
સોમવારે ક્રુડ ઓઈલના ભાવમાં 4 ટકાથી વધુનો વધારો થયો હતો, જેના કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજોની સલામતી અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી થઈ હતી. 13 જુલાઈના રોજ, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ $3.34 (4.38%) વધીને $79.50 પ્રતિ બેરલ થયા, જ્યારે US WTI ક્રૂડ $3.07 (4.30%) વધીને $74.20 પ્રતિ બેરલ થયા.
ગયા અઠવાડિયે બંને બેન્ચમાર્ક 5.5 ટકા વધ્યા પછી આ તાજેતરનો ઉછાળો આવ્યો છે, અને WTI ફરી એકવાર પ્રતિ બેરલ 74 ડોલરથી ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. આ દરમિયાન, સપ્તાહના અંતે બજારો ફરી ખુલ્યા ત્યારે યુરોપિયન કુદરતી ગેસ ફ્યુચર્સ પણ 2.5 ટકા વધ્યા હતા.
શું ક્રૂડ ઓઈલ $150 સુધી પહોંચશે?
તાજેતરના ઉછાળાએ વર્ષના અંત સુધીમાં વિશ્વના ખાલી થયેલા તેલ ભંડારને ફરીથી ભરવાના પ્રયાસોને જોખમમાં મૂક્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા એજન્સી (IEA)એ શુક્રવારે જાહેર કરેલા એક નિવેદનમાં આ વાત કહી હતી, જે આ તાજેતરના હુમલાઓ પહેલા આવ્યું હતું. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે કહ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વેપાર માટે ખુલ્લો છે, પરંતુ ઈરાને એક જહાજ પર હુમલા બાદ જળમાર્ગ બંધ જાહેર કર્યો હતો.
આ લેટેસ્ટ ઘટનાક્રમે ગયા મહિને હસ્તાક્ષર કરાયેલા વચગાળાના ડીલના ભવિષ્ય પર પણ પડછાયો નાખ્યો છે, જેમાં 60 દિવસની વાતચીત પછી સંઘર્ષનો અંત લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. IEAના માસિક અહેવાલ મુજબ, કરાર પછી જૂનમાં વૈશ્વિક તેલ પુરવઠામાં દરરોજ 4.1 મિલિયન બેરલનો વધારો થયો હતો, પરંતુ ઉત્પાદન યુદ્ધ પહેલાના સ્તરથી 9.4 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ નીચે રહ્યું. એક્સપર્ટ કહે છે કે બજારમાં તણાવ વધારે છે.
નુવામા ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝ કહે છે કે જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ લાંબા સમય સુધી બંધ રહે છે, તો દરરોજ આશરે 20 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ફ્લો પ્રભાવિત થઈ શકે છે, જેના કારણે તેલના ભાવ $110 થી $150 પ્રતિ બેરલ થઈ શકે છે.
SEBના મુખ્ય કોમોડિટી એક્સપર્ટ માને છે કે વર્તમાન બજાર પરિસ્થિતિઓમાં 70 ડોલરને બદલે 80 ડોલર પ્રતિ બેરલનો ભાવ વધુ વાજબી છે.
સમજૂતી પછી પરિસ્થિતિ ફરી વણસી, ઈરાને કાર્યવાહી વધારી
સપ્તાહના અંતે, તેહરાને કતર અને સંયુક્ત અરબ અમીરાત સુધી પોતાનો હુમલાનો વિસ્તાર વધાર્યો, જ્યારે અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલાઓનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ કર્યો. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંબંધિત બદલો લેવાના હુમલાઓમાં આ લેટેસ્ટ વધારો છે.
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે તેણે રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યે નવા હુમલા શરૂ કર્યા, જેનો હેતુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા વેપારી જહાજો પરના હુમલા માટે ઈરાનને જવાબદાર ઠેરવવાનો છે. ગયા મહિને ફ્રાન્સમાં G7 સમિટ દરમિયાન અમેરિકા અને ઈરાને સમજૂતી પત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી ઈરાન સંઘર્ષ પહેલા તેલના ભાવમાં તમામ લાભો ગુમાવી દીધા હતા. તે કરારમાં સંઘર્ષનો અંત લાવવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી વેપારી જહાજોના સુરક્ષિત માર્ગની ખાતરી કરવાની જોગવાઈઓ શામેલ હતી.