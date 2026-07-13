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ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પર એક્સપર્ટની ચેતવણી! પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં આવશે મોટો વધારો?

Expert Warning: ક્રૂડ ઓઈલ $80 પ્રતિ બેરલની નજીક પહોંચી ગયું છે, જ્યારે એક્સપર્ટે ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે જો પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં થાય, તો ક્રૂડ ઓઈલ 110 ડોલરથી 150 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી શકે છે, જેની સીધી અસર ભારતમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPGના ભાવ પર પડી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 13, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:42 AM IST
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પર એક્સપર્ટની ચેતવણી! પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં આવશે મોટો વધારો?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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