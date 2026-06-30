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સરકારે PNB, SBI અને કેનેરા બેંકના મર્જરને આપી મંજૂરી ? શું તમારું પણ આ બેંકમાં છે ખાતું ? જાણો શું છે હકીકત

Bank Merger : હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર એવા અહેવાલો વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ત્રણ મોટી બેંકોનું મર્જર થવાનું છે. શું ખરેખર આ સાચું છે ? જો તમારું આમાંથી કોઈપણ બેંકમાં ખાતું છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે વાંચવા જરૂરી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 30, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:18 PM IST
સરકારે PNB, SBI અને કેનેરા બેંકના મર્જરને આપી મંજૂરી ? શું તમારું પણ આ બેંકમાં છે ખાતું ? જાણો શું છે હકીકત
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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