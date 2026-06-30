/સરકારે PNB, SBI અને કેનેરા બેંકના મર્જરને આપી મંજૂરી ? શું તમારું પણ આ બેંકમાં છે ખાતું ? જાણો શું છે હકીકત

Bank Merger : તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર એવા અહેવાલો ફરતા થયા છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ત્રણ મુખ્ય ભારતીય બેંકોનું મર્જર થવાનું છે. આ કોઈ નાની સંસ્થાઓ નથી, તેમાં PNB અને SBI જેવી મોટી બેંકોનો સમાવેશ થાય છે.
કઈ બેંકોના છે નામ ?
અહેવાલો અનુસાર, આ યાદીમાં ત્રણ બેંકો PNB (પંજાબ નેશનલ બેંક), SBI (સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા) અને કેનેરા બેંકોના નામ છે. ત્રણેય દેશની મુખ્ય બેંકો છે. SBI સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક છે. જો કે, આ અહેવાલો પાછળની હકીકત હવે સામે આવી છે. આવા સમાચાર પર વિશ્વાસ કરતા પહેલા, હકીકતો જાણવી જરૂરી છે.
આ સમાચાર પાછળની હકીકત શું છે ?
સરકારી એજન્સી PIBએ આ વાયરલ અહેવાલો અંગેની હકીકત સ્પષ્ટ કરી છે. તાજેતરમાં PIB ફેક્ટ ચેકે તેના સત્તાવાર X એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે આ સમાચાર ખોટા છે. તેમણે રિપોર્ટનો સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યો હતો જેના પર સ્પષ્ટપણે "FAKE" લખેલું છે.
હકીકતનો ખુલાસો કરતા, PIBએ કેપ્શન સાથે એક ફોટો પોસ્ટ કર્યો હતો, જેમાં લખ્યું હતું "સોશિયલ મીડિયા પર એક ફોટો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં ખોટો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે સરકારે પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB), કેનેરા બેંક અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના મર્જરને મંજૂરી આપી છે. આ દાવો FAKE છે.
An image circulating on social media platforms falsely claims that the Government has approved the merger of Punjab National Bank (PNB), Canara Bank, and State Bank of India (SBI).#PIBFactCheck
❌ This claim is #FAKE.
✅ The Government of India has NOT approved any proposal… pic.twitter.com/0A7gJZznHT
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 29, 2026
શું છે હકીકત ?
હકીકતને વિસ્તૃત કરતા એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકારે PNB, કેનેરા બેંક અને SBIના મર્જર માટેના કોઈપણ પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી નથી. વાયરલ ફોટો ફેક છે અને તે કોઈપણ વાસ્તવિક અખબારના અહેવાલ અથવા સત્તાવાર સરકારી સૂચના સાથે સંબંધિત નથી. સચોટ માહિતી માટે હંમેશા RBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ: http://rbi.org.inની મુલાકાત લો.
વધુમાં એજન્સીએ ભારત સરકારને લગતી કોઈપણ શંકાસ્પદ માહિતી માટે PIB ફેક્ટ ચેકને જાણ કરવા અપીલ કરી છે. તેનો મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ એડ્રેસ પણ શેર કરવામાં આવ્યું છે.