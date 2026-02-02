Prev
Bank Holiday February 2026: ફેબ્રુઆરીમાં ક્યારે-ક્યારે બેંકમાં રહેશે રજાઓ? જાણો હોલિડે કેલેન્ડર

Bank Holiday In February 2026: ફેબ્રુઆરીનો મહિનો શરૂ થઈ ગયો છે અને તેવામાં જો તમે આ મહિને કોઈ કામ માટે બેંકમાં જવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો તમારે પહેલા બેંકની રજાઓનું લિસ્ટ ચેક કરી લેવું જોઈએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 02, 2026, 10:26 AM IST

Bank Holiday February 2026: ફેબ્રુઆરીમાં ક્યારે-ક્યારે બેંકમાં રહેશે રજાઓ? જાણો હોલિડે કેલેન્ડર

February 2026 Bank Holiday List: દર વર્ષે સતત નવા-નવા ફેરફાર થતાં હોય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આપણે ઓફલાઈનથી ઓનલાઈન કામોમાં શિફ્ટ થઈ ગયા છીએ. ઉદાહરણ તરીકે બેન્કિંગ ક્ષેત્રના કામ જોઈલો. હવે બેંક સાથે જોડાયેલા મોટા ભાગના કામ ઓનલાઈન થઈ જાય છે.

કોઈને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના હોય કે ક્રેડિટ કાર્ડ બનાવવાનું હોય. આવા બધા કામ જે ઓનલાઈન થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલાક કામ એવા હોય છે જે માટે તમારે બેંક જવું પડે છે. તેથી જો તમે આ મહિના એટલે કે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કોઈ કામને લીધે બેંક જવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં હોય તો પહેલા ચેક કરી લો કે ફેબ્રુઆરીમાં ક્યારે-ક્યારે બેંક બંધ રહેવાની છે અને ક્યારે-ક્યારે બેંક ચાલુ રહેશે. 

કેટલા શનિવાર અને રવિવારે બેંક રહેશે બંધ?
8 ફેબ્રુઆરી 2026- આ દિવસે રવિવારની રજા રહેશે, જેથી દેશભરમાં બેંક બંધ રહેશે. 
14 ફેબ્રુઆરી 2026- મહિનાનો બીજો શનિવાર હોવાને કારણે દેશની બધી બેંકો બંધ રહેશે.
15 ફેબ્રુઆરી- રવિવારની રજા છે અને દેશભરમાં બેંક બંધ રહેશે.
22 ફેબ્રુઆરી 2026- આ દિવસે રવિવારની રજાને કારણે બેંક બંધ રહેશે.
28 ફેબ્રુઆરી- મહિનાનો ચોથો શનિવાર હશે, જેના કારણે દેશની તમામ બેંક બંધ રહેશે.

આ દિવસે પણ બેંક રહેશે બંધ?
15 ફેબ્રુઆરી 2026- આ દિવસે મહાશિવરાત્રિનું પર્વ છે, જેના કારણે ઘણા શહેરોમાં બેંક બંધ રહેશે. તેમાં દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, આંધ્ર પ્રદેશ સહિત ઘણા અન્ય શહેરોમાં બેંક બંધ રહેશે.

18 અને 19 ફેબ્રુઆરીએ બેંકની રજાઓ
18 ફેબ્રુઆરી 2026- આ દિવસે સિક્કિમમાં તિબ્બતી નવા વર્ષની ઉજવણી થશે, જેથી સિક્કિમમાં બેંક બંધ રહેશે.
19 ફેબ્રુઆરી 2026- આ દિવસે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જયંતિ છે, જેથી મહારાષ્ટ્રમાં બેંક બંધ રહેશે.

20 ફેબ્રુઆરીએ પણ બેંક બંધ રહેશે
20 ફેબ્રુઆરી 2026- આ દિવસે મિઝોરમ અને અરૂણાચલ પ્રદેશ રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ છે, જેના કારણે બંને રાજ્યોમાં બેંક બંધ રહેશે.
 

