/FIFA વર્લ્ડ કપ 2026: નોકઆઉટ સ્ટેજ પહેલા જ ‘Zee’ ની કમાણી આસમાને, 95% એડ સ્લોટ્સ બુક!

FIFA World Cup Knockout Stage: અગ્રણી કન્ટેન્ટ અને ટેક્નોલોજી પાવરહાઉસ 'Zee Entertainment Enterprises Ltd. ('Z') ને ' FIFA World Cup 2026' માટે જાહેરાતકર્તાઓ તરફથી જોરદાર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. ટૂર્નામેન્ટ હવે રોમાંચક ક્વાર્ટર ફાઇનલ સ્ટેજમાં પ્રવેશી રહી છે, ત્યારે કંપનીના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ 'Zee 5' અને લીનિયર સ્પોર્ટ્સ પોર્ટફોલિયોની 95% થી વધુ પ્રીમિયમ એડવર્ટાઇઝિંગ ઇન્વેન્ટરી (જાહેરાતની સ્લોટ્સ) અત્યારથી જ બુક થઈ ચૂકી છે.
જાહેરાતકર્તાઓ તરફથી મળેલો આ પ્રતિસાદ ભારતમાં ફૂટબોલની વધતી જતી લોકપ્રિયતાને દર્શાવે છે અને 'Z' ના વિસ્તરી રહેલા સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમમાં અગ્રણી બ્રાન્ડ્સનો વિશ્વાસ પ્રગટ કરે છે.
જાણો કઈ કઈ દિગ્ગજ બ્રાન્ડો જોડાઈ
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆતથી જ જાહેરાતકર્તાઓ તરફથી મળેલા અસાધારણ રિસ્પોન્સને આગળ વધારતાં Automotive, Technology, Beverages, FMCG, Healthcare, Sportswear & Lifestyle, Fashion, E-commerce, Financial Services, Travel & Hospitality, Real Estate, Paints, Oil & Energy and Education સહિતની વિવિધ કેટેગરીની 22 થી વધુ અગ્રણી બ્રાન્ડ્સે ફૂટબોલના આ સૌથી મોટા વૈશ્વિક મહાકુંભનો લાભ લેવા કંપની સાથે હાથ મિલાવ્યા છે.
આ સીમાચિહ્નરૂપ સફળતા એ વૈશ્વિક સ્પોર્ટ્સ પ્રોપર્ટીઝમાં કંપનીના પ્રિમિયમ રોકાણને પ્રમાણિત કરે છે અને પ્રેક્ષકો, જાહેરાતકર્તાઓ અને ભાગીદારો માટે સમાન રીતે મૂલ્ય પ્રદાન કરતા વિવિધ સ્પોર્ટ્સ પોર્ટફોલિયોના નિર્માણના વિઝનને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
10 સેકન્ડની જાહેરાતનો દર ₹20 થી ₹25
જાહેરાત કંપનીઓની ભારે માંગને કારણે, નોકઆઉટ સ્ટેજ દરમિયાન 10 સેકન્ડની પ્રીમિયમ જાહેરાતનો દર ₹20 થી ₹25 લાખ સુધી પહોંચી ગયો છે, જે FIFA World Cup 2026 દ્વારા ઉભા કરાયેલા સ્કેલ, દર્શકોની સંલગ્નતા અને પ્રીમિયમ ઓડિયન્સ એન્વાયરમેન્ટને રેખાંકિત કરે છે.
જાહેરાતોની આ ભારે માંગ અંગે ટિપ્પણી કરતા, ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર (Advertisement Revenue)સંદીપ મેહરોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે:
"જાહેરાત કંપનીઓ તરફથી મળેલો પ્રતિસાદ અમારી અપેક્ષાઓ કરતાં ઘણો વધારે રહ્યો છે. અમારી 95% થી વધુ ઇન્વેન્ટરી પહેલેથી જ બુક થઈ ગઈ છે અને 22 થી વધુ અગ્રણી બ્રાન્ડ્સ અમારી સાથે જોડાઈ છે, જે સાબિત કરે છે કે FIFA World Cup 2026™ બ્રાન્ડ્સ માટે મોટા પાયે ઓડિયન્સ સુધી પહોંચવા માટેનું એક શ્રેષ્ઠ પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે.
Zee 5 પર પણ મજબૂત શરૂઆત
અસાધારણ રીચ સાથે આ ટૂર્નામેન્ટે અમને એવા ઇન્ટિગ્રેટેડ માર્કેટિંગ સોલ્યુશન્સ તૈયાર કરવામાં સક્ષમ બનાવ્યા છે કે જે લાઇવ સ્પોર્ટ્સની શક્તિને ડિજિટલ એન્ગેજમેન્ટની સટિકતા સાથે જોડે છે. અમને મળી રહેલો આ મજબૂત વિશ્વાસ એક અલગ અને લાંબાગાળાના સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમના નિર્માણના અમારા વ્યાપક વિઝનને સમર્થન કરે છે."
જાહેરાતકર્તાઓનો આ ઉત્સાહ Zee 5 પર પણ મજબૂત રીતે જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યાં બ્રાન્ડ્સ પ્લેટફોર્મના વધતા સ્કેલ, એડવાન્સ્ડ ટાર્ગેટિંગ ક્ષમતાઓ અને ઇમર્સિવ એડ ફોર્મેટ્સનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહકોને પર્સનલાઇઝ્ડ અને માપી શકાય તેવા (measurable) અનુભવો પ્રદાન કરી રહી છે.
આજના માર્કેટર્સની બદલાતી જરૂરિયાતોને ઓળખીને, કંપની પરંપરાગત મીડિયા બાઇંગથી આગળ વધીને કસ્ટમાઇઝ્ડ, ક્રોસ-પ્લેટફોર્મ સોલ્યુશન્સ દ્વારા ઇન્ટિગ્રેટેડ માર્કેટિંગ ઇકોસિસ્ટમ પ્રદાન કરી રહી છે.
અકલ્પનિય રીચે આપ્યો જબરદસ્ત ટેકો
લાઇવ સ્પોર્ટ્સની અકલ્પનિય રીચને Zee 5, કનેક્ટેડ ટીવી (CTV), ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ, સોશિયલ મીડિયા અને ઓન-ગ્રાઉન્ડ અનુભવોની ચોકસાઈ સાથે જોડીને, આ એન્ડ-ટુ-એન્ડ પાર્ટનરશિપ બ્રાન્ડ્સને વિઝિબિલિટી વધારવા, ગ્રાહકો સાથેના જોડાણને મજબૂત કરવા અને સમગ્ર FIFA World Cup 2026™ દરમિયાન બિઝનેસ ગ્રોથ મેળવવામાં મદદ કરી રહી છે.
જાહેરાતકર્તાઓની મજબૂત ભાગીદારી સિવાય ટૂર્નામેન્ટે ટેલિવિઝન, ડિજિટલ અને સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ પર ફેન્સનું જોરદાર એન્ગેજમેન્ટ આવી રહ્યું છે. ઇન્ટરેક્ટિવ સ્પર્ધાઓ, વ્યુઅર એક્ટિવેશન અને એન્ગેજમેન્ટ આધારિત પ્રવૃત્તિઓએ દર્શકોની ભાગીદારીમાં વધુ વધારો કર્યો છે, જેનાથી ફેન્સ, બ્રાન્ડ્સ અને ટૂર્નામેન્ટ વચ્ચે મજબૂત સંબંધ બન્યો છે.
હવે નોકઆઉટ સ્ટેજમાં ટૂર્નામેન્ટની સૌથી રોમાંચક અને હાઈ-સ્ટેક્સ ફૂટબોલ મેચો થવાની હોવાથી, જાહેરાતકર્તાઓનો રસ સતત વધી રહ્યો છે, કારણ કે બ્રાન્ડ્સ આ સ્પર્ધાની અભૂતપૂર્વ વ્યુઅરશિપ અને ફેન્સના ઝનૂનનો લાભ લેવા માંગે છે.
FIFA World Cup 2026 માટે જાહેરાતકર્તાઓનો આ મજબૂત પ્રતિસાદ પ્રીમિયમ સ્પોર્ટ્સ કન્ટેન્ટ માટેના એક ઉભરતા ડેસ્ટિનેશન તરીકે 'Z' ની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવે છે. આ વેગને જાળવી રાખતા, કંપની બુંદેશલીગા (Bundesliga) અને ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ જેવી અગ્રણી પ્રોપર્ટીઝ દ્વારા પોતાના સ્પોર્ટ્સ પોર્ટફોલિયોનો વિસ્તાર કરવાનું ચાલુ રાખશે, જેથી પ્રેક્ષકો અને જાહેરાતકર્તાઓ માટે વર્ષભર વર્લ્ડ-ક્લાસ સ્પોર્ટ્સ એક્શન સાથે જોડાવાનો અવસર બની રહે.