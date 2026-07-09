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FIFA વર્લ્ડ કપ 2026: નોકઆઉટ સ્ટેજ પહેલા જ ‘Zee’ ની કમાણી આસમાને, 95% એડ સ્લોટ્સ બુક!

FIFA World Cup 2026 : FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઇનલ સ્ટેજ પહેલાં જ જાહેરાતકર્તાઓ તરફથી ‘Zee’ પ્લેટફોર્મને અસાધારણ પ્રતિસાદ મળ્યો છે, જેમાં તેની 95%થી વધુ પ્રીમિયમ એડવર્ટાઇઝિંગ ઇન્વેન્ટરી અત્યારથી જ ફૂલ થઈ ગઈ છે. ભારતમાં ફૂટબોલની વધતી લોકપ્રિયતા વચ્ચે ઓટોમોટિવ, FMCG અને ટેક્નોલોજી સહિતની વિવિધ કેટેગરીની 22થી વધુ અગ્રણી બ્રાન્ડ્સે આ વૈશ્વિક મહાકુંભનો લાભ લેવા ‘Zee’ સાથે ભાગીદારી કરી છે. લાઈવ સ્પોર્ટ્સ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ (Zee 5)ના શાનદાર સમન્વયથી બ્રાન્ડ્સને ગ્રાહકો સાથે ઊંડાણપૂર્વક જોડાવાની એક સુવર્ણ તક મળી છે.  

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 09, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:24 PM IST
FIFA વર્લ્ડ કપ 2026: નોકઆઉટ સ્ટેજ પહેલા જ ‘Zee’ ની કમાણી આસમાને, 95% એડ સ્લોટ્સ બુક!

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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