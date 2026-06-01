Z બનશે 'Home of Football': રમતગમત ક્ષેત્રે એક નવી અને ઐતિહાસિક શરૂઆત!

Football Revolution: પૂજનીય સ્વામી વિવેકાનંદ દ્વારા 1897માં શેર કરાયેલા જ્ઞાનના આ શક્તિશાળી શબ્દોએ ભારતના પોતાના કન્ટેન્ટ અને ટેકનોલોજી પાવરહાઉસ, Zee એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ ('Z')ને ફૂટબોલને એક રાષ્ટ્રીય રમત તરીકે આગળ વધારવા અને આપણા દેશના યુવાનોને પ્રેરિત કરવા માટે ચોક્કસ પગલાં લેવા પ્રેરણા આપી છે.
કંપની સ્વીકારે છે કે સાત દાયકા પહેલા ફૂટબોલ દેશનું ગૌરવ હતું, જ્યારે 1956ની મેલબોર્ન ઓલિમ્પિકમાં ભારતીય ટીમ ચોથા ક્રમે રહી હતી. ખાસ કરીને, ભારતીય ફૂટબોલ ટીમે છેલ્લી વાર 1960માં ઓલિમ્પિક માટે ક્વોલિફાય કર્યું હતું. એક જવાબદાર ભારતીય મનોરંજન કંપની તરીકે, 'Z' દેશના દરેક ઘરમાં મુખ્ય ફૂટબોલ મેચોની પહોંચ સરળ બનાવીને, આ રમતને સુધારવા અને યુવાનોને દેશનું ગુમાવેલું ગૌરવ પાછું લાવવા માટે પ્રેરિત કરવાની ચિંગારીને ફરીથી પ્રજ્વલિત કરી રહ્યું છે.
હાઈ વેલ્યું ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં મજબૂત હાજરી સ્થાપિત કરવા અને ભવિષ્યમાં રોકાણ કરવાના પોતાના વ્યૂહાત્મક અભિગમને અનુરૂપ, 'Z' એ મલ્ટિ-પ્લેટફોર્મ સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમમાં એક મજબૂત ગ્રાહક-કેન્દ્રિત ખેલાડી તરીકે પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરી છે. કંપની ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ D ફૂટબોલ એસોસિએશન (FIFA) સાથે ભાગીદારી કરીને આપણા દેશના યુવાનો માટે સૌથી શક્તિશાળી સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ટિનેશન તરીકે ઉભરી આવી છે, જેથી વિશ્વની સૌથી મોટી ફૂટબોલ સ્પર્ધાઓ ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 અને ફીફા વર્લ્ડ કપ 2030 એક્સનો, અને 2027માં ફીફા વિમેન્સ વર્લ્ડ કપ, તેમજ 2034 સુધીની અન્ય મુખ્ય ફીફા ઇવેન્ટ્સ અને ડૉક્યુ-સિરીઝ કન્ટેન્ટ ભારતીય બજારમાં લાવી શકાય.
ચાહકોને સર્વશ્રેષ્ઠ ફૂટબોલ બતાવવો
પોતાના ગ્રાહક-કેન્દ્રિત અભિગમનો લાભ ઉઠાવતા, કંપની દેશભરના અબજો ચાહકો માટે વિશ્વનો સૌથી પ્રીમિયમ ફૂટબોલ નજારો લાવવાનું વચન આપે છે. 'Z' અને ફીફા સંયુક્ત રીતે આ રમતના વિકાસને ગતિ આપવા અને ભારતના યુવાનોને પ્રેરિત કરવામાં સાર્થક ભૂમિકા ભજવશે. 11 જૂન 2026ના રોજ શરૂ થનારા ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 ઉપરાંત, 'Z' 2030માં આ ઐતિહાસિક ટુર્નામેન્ટના શતાબ્દી વર્ષ (Centenary Year) માટે પણ અંતિમ ડેસ્ટિનેશન હશે.
'Z' ફૂટબોલનું ઘર હશે, જે ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 અને ફીફા વર્લ્ડ કપ 2030 ઉપરાંત નીચેની મુખ્ય ફીફા ટુર્નામેન્ટ્સનું પ્રસારણ કરશે:
લાઈવ સ્પોર્ટ્સ એક્શન અને આકર્ષક કન્ટેન્ટનું શ્રેષ્ઠ મિશ્રણ ઓફર કરતા, કંપનીએ ઉપરોક્ત તમામ ટુર્નામેન્ટ્સ પરની ડૉક્યુ-સિરીઝના અધિકારો પણ સુરક્ષિત કર્યા છે, જે ભાગ લેનારા વૈશ્વિક દેશોના પાયાના સ્તરના સમુદાયો, સાંસ્કૃતિક પરિમાણો અને સ્પર્ધાત્મક ભાવનાને ઉજાગર કરે છે.
આ કન્ટેન્ટ ઓફર ગ્રાહકો માટે એક આકર્ષક મૂલ્ય દરખાસ્ત (value proposition) બનાવે છે, જે કંપનીને વિવિધ બજારોમાં ગ્રાહક જૂથો સાથે તેના લીનિયર (ટીવી) અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર જોડાણ વધારીને 'અટેન્શન ઈકોનોમી' (Attention Economy)માં નોંધપાત્ર હિસ્સો મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવશે.
દેશ માટે રમતગમતની વિરાસતને પુનર્જીવિત કરવી
સ્વામી વિવેકાનંદના અમૂલ્ય શબ્દોને અનુરૂપ, કંપની ભારતીય યુવાનોને આ રમત અપનાવવા પ્રેરિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પ્રયાસો કરી રહી છે. કંપનીનું આ વ્યૂહાત્મક રોકાણ મૂલ્ય-વર્ધક વૈશ્વિક સ્પર્ધાઓ અને મોટા પાયે દર્શકોના જોડાણ પર આધારિત એક મજબૂત સ્પોર્ટ્સ પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટેની લાંબા ગાળાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
દેશભરના રમતગમતના ચાહકો માટે એક આકર્ષક અને અપ્રતિમ જોવાનો અનુભવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે, કંપનીએ 4 સમર્પિત (dedicated) સ્પોર્ટ્સ ચેનલો શરૂ કરવાની પણ જાહેરાત કરી છે, જેના નામ છે, Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, અને Unite8 Sports 2 HD. આ રોકાણ ફીફાની અગ્રણી વૈશ્વિક પ્રોપર્ટીઝને બહુસ્તરીય લાભ પહોંચાડશે, જેનાથી એ સુનિશ્ચિત થશે કે મેચો માત્ર દેશના ખૂણે-ખૂણા સુધી પહોંચે.
કંપનીનું ડિજિટલ મનોરંજન પ્લેટફોર્મ - Zee 5, એ પણ સુનિશ્ચિત કરશે કે ફૂટબોલ પ્રેમીઓ તમામ હાઈ-ઓક્ટેન એક્શન સાથે જોડાયેલા રહે, જેનાથી તેમની પસંદગીની ભાષામાં લાઈવ ઇમર્સિવ જોવાનો અનુભવ મળશે. કંપનીની સંકલિત ટીવી અને ડિજિટલ ઇકોસિસ્ટમ વિવિધ પ્લેટફોર્મ્સ પર ચાહકો માટે વ્યાપક પહોંચ, બહુ-ભાષા અનુભવ અને રિયલ-ટાઇમ જોડાણની ઓફર કરશે, જે બ્રાન્ડ્સ અને દર્શકો બંને માટે એક આકર્ષક પ્રસ્તાવ તૈયાર કરશે.
ફીફા સાથેની ભાગીદારી કંપનીને ભારતમાં ફૂટબોલ જેવી વૈશ્વિક રમતની અસીમિત ક્ષમતાને અનલૉક કરવા અને યુવાનોના જોડાણના એક શક્તિશાળી માધ્યમ તરીકે રમતોને પ્રોત્સાહન આપવામાં સક્ષમ બનાવે છે, જે દેશભરના અબજો ચાહકોને એકજૂથ કરીને રાષ્ટ્રીય ગૌરવનું નિર્માણ કરે છે. કંપનીને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે રમત માટે કરવામાં આવી રહેલા નક્કર પ્રયાસોના પરિણામે ભારત ઓલિમ્પિક અને ફીફા વર્લ્ડ કપ જેવા વૈશ્વિક મંચો પર ફરી એકવાર પોતાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કરશે.
આ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી અંગે ટિપ્પણી કરતા, પુનિત ગોયન્કા, સીઈઓ, Zee એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડએ જણાવ્યું હતું કે અમે વિશ્વના સૌથી મોટા રમતગમતના આયોજનોમાંના એકને ભારતીય દર્શકો માટે લાવવા માટે ઉત્સાહિત છીએ. ફૂટબોલ પ્રદેશો અને વસ્તીવિષયક (demographics) મર્યાદાઓથી પર છે, અને મીડિયા અધિકારો મેળવવા તેમજ સમર્પિત સ્પોર્ટ્સ ચેનલો શરૂ કરવામાં આવેલું રોકાણ તેની લાંબા ગાળાની ક્ષમતામાં અમારા સ્પષ્ટ વિશ્વાસને દર્શાવે છે.
અમારો અભિગમ એવી પ્રોપર્ટીઝમાં રોકાણ કરવાનો રહ્યો છે, જ્યાં અમે વર્તમાન પ્રાસંગિકતા અને ભવિષ્યના વિકાસની સંભાવના જોઈએ છીએ. ફીફા સાથેની અમારી ભાગીદારી અમને વૃદ્ધિ અને નફાકારકતા પરના અમારા તીક્ષ્ણ ફોકસને અનુરૂપ રમતના સાચા મૂલ્યને અનલૉક કરવામાં સક્ષમ બનાવશે, સાથે જ દરેક ચાહક માટે રમતનો રોમાંચ વધારશે.
ભારતમાં આ ભાગીદારી વિશે વાત કરતા, રોમી ગાઈ, ફીફા ચીફ બિઝનેસ ઓફિસરએ જણાવ્યું હતું કે ફીફા વર્લ્ડ કપ એ પૃથ્વી પરનો સૌથી મોટો શો છે, અને અમને ભારતમાં આ વૈશ્વિક નજારાને લાવવા માટે પહેલીવાર 'Z' સાથે ભાગીદારી કરવામાં આનંદ થાય છે.
ભારતીય બજાર ફીફા માટે વ્યૂહાત્મક મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે તે યુવા અને ઉત્સાહી દર્શકો દ્વારા સંચાલિત અપાર ક્ષમતા દર્શાવે છે. અમારું માનવું છે કે 'Z' ની વ્યાપક બ્રોડકાસ્ટ અને ડિજિટલ વિતરણ ઇકોસિસ્ટમ, સ્થાનિક દર્શકોની તેમની ઊંડી સમજ અને મલ્ટિ-પ્લેટફોર્મ ક્ષમતાઓ સાથે મળીને ભારતના દરેક ભાગમાં ચાહકો સુધી ફૂટબોલની પહોંચનો વિસ્તાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.
લાંબા ગાળાના વ્યવસાયિક મૂલ્યને અનલૉક કરવું
કંપની ભારતીય મનોરંજન ક્ષેત્રમાં પોતાની હાજરીને વધુ મજબૂત કરવા માટે નાણાકીય રીતે વિવેકપૂર્ણ અભિગમ સાથે મોટા પાયે, ઉચ્ચ-જોડાણ ધરાવતો સ્પોર્ટ્સ પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. મુખ્ય વૈશ્વિક રમતગમતના આયોજનો માટે ફીફા સાથેની ભાગીદારી કંપનીને વ્યૂહાત્મક લાંબા ગાળાના લાભો મેળવવામાં સક્ષમ બનાવશે જેમાં સામેલ છે.
આ રોકાણ પાછળના વ્યૂહાત્મક તર્ક વિશે વાત કરતા, *મુકુંદ ગલગલી, ડેપ્યુટી સીઈઓ અને મુખ્ય નાણાકીય અધિકારી (CFO), ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ* એ જણાવ્યું હતું કે ફીફા સાથેની ભાગીદારી લાંબા ગાળાના મૂલ્ય નિર્માણને ચલાવવા માટે સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમમાં એક મજબૂત પાયો બનાવવાની અમારી સફરમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. ભારત જેવા દેશમાં ફૂટબોલની રમતમાં અદ્ભુત અને વણવપરાયેલી (under-leveraged) ક્ષમતા રહેલી છે અને અમે દેશભરના અબજો દર્શકો માટે તેના જન-આકર્ષણને અનલૉક કરવાની એક મોટી તક જોઈ રહ્યા છીએ.
સ્પોર્ટ્સ બિઝનેસમાં અમારો અભિગમ એક શિસ્તબદ્ધ મૂડી ફાળવણી માળખા દ્વારા મોટા પાયે અને નાણાકીય રીતે ટકાઉ વિકાસ મોડલ બનાવવા પર આધારિત છે. અમે રમતગમતને લાંબા ગાળાના આર્થિક અને સામાજિક મૂલ્યને અનલૉક કરવા માટે એક શક્તિશાળી ઉદ્દીપક (catalyst) તરીકે જોઈએ છીએ, જેથી દેશની આકાંક્ષાઓમાં સાર્થક યોગદાન આપવા માટે રમત પ્રત્યેના વધતા ઉત્સાહને બદલી શકાય.
બ્રાન્ડ જોડાણના આગામી તબક્કાને શક્તિ આપવી
કંપની રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રીમિયમ વૈશ્વિક આયોજનો સુધી પહોંચ સક્ષમ કરીને અને સ્પોર્ટ્સ ઇકોનોમીના વિકાસમાં સાર્થક યોગદાન આપવા માટે આગામી પેઢીની પ્રતિભાઓને પ્રેરિત કરીને રમતના ભવિષ્યનું સક્રિયપણે નિર્માણ કરી રહી છે. ફૂટબોલ, ક્રિકેટ, કબડ્ડી વગેરે રમતોમાં Unite8 Sports ચેનલો પર પ્રોપર્ટીઝના મજબૂત પોર્ટફોલિયો સાથે, કંપની સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમમાં એક મજબૂત અને વૈવિધ્યસભર ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવી છે.
કંપનીનો આ મજબૂત સ્પોર્ટ્સ પોર્ટફોલિયો બ્રાન્ડ્સ અને માર્કેટર્સને વૈશ્વિક, રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક સ્તરના રમતગમતના આયોજનોને આવરી લેતી રાષ્ટ્ર-નિર્માણની વાર્તામાં ભાગ લઈને બ્રાન્ડ જોડાણના આગામી તબક્કાને શક્તિ આપવાની એક અનન્ય તક પૂરી પાડે છે. બ્રાન્ડ્સને રમતની રમત-પૂર્વ (pre-game) અવસ્થાથી લઈને મેચ પછીના જોડાણ સુધી, રમતગમતના તમામ પાસાઓ સુધી પહોંચ પ્રાપ્ત થશે.
અનલૉક કરી શકાય તેવી ક્ષમતા વિશે વાત કરતા, સંદીપ મેહરોત્રા, મુખ્ય સંચાલન અધિકારી (COO) Advertisement Revenue, ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડએ જણાવ્યું હતું કે જેમ જેમ અમે સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમમાં અમારી હાજરી મજબૂત કરી રહ્યા છીએ, તેમ અમે સમાન રીતે એક ઉચ્ચ-મૂલ્ય ધરાવતા જાહેરાત વાતાવરણના નિર્માણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ જે જોડાણનું પ્રમાણ અને ઊંડાણ પ્રદાન કરે છે.
વધુમાં જણાવ્યું કે અમારો વૈવિધ્યસભર રમતગમત અને મનોરંજન પોર્ટફોલિયો બ્રાન્ડ્સને વિવિધ ગ્રાહક જૂથો સુધી પહોંચવાનો અને લાઈવ રમતની ક્ષણો તેમજ સાર્થક કન્ટેન્ટ ફોર્મેટ્સના સંપૂર્ણ સ્પેક્ટ્રમનો લાભ લેવાની તક પૂરી પાડે છે. અમારા વ્યવસ્થિત પ્રયાસો સાથે, અમે ભારતમાં રમતોની મોટી વિકાસ ગાથામાં ભાગ લેતા, મોનેટાઈઝેશન એક નવો માર્ગ ખોલી રહ્યા છીએ.
કંપની માને છે કે બ્રાન્ડ્સ સાથે હાથ ધરવામાં આવેલી આ સહયોગી પહેલ સ્વામી વિવેકાનંદના પ્રેરક શબ્દોને અનુરૂપ ભારતીય યુવાનો માટે ફૂટબોલ સહિતની રમતોને એક સુવ્યવસ્થિત ઇકોસિસ્ટમ તરીકે સ્થાપિત કરવામાં વધુ યોગદાન આપશે.
પોતાના નપેલી-તુલેલી અને વ્યૂહાત્મક રોકાણો સાથે, કંપની આપણા દેશના યુવાનો માટે ફૂટબોલને વધુ સુલભ અને પ્રાસંગિક રમત બનાવવામાં પરિવર્તનકારી ભૂમિકા ભજવવાનું ચાલુ રાખશે. પોતાના વ્યવસાયિક અભિગમમાં, કંપનીએ હંમેશા ગ્રાહકોની મનોરંજનની જરૂરિયાતો અને પસંદગીઓને સર્વોપરી રાખી છે, અને દરેક નિર્ણય તેની સમૃદ્ધ મૂલ્ય પ્રણાલી દ્વારા માર્ગદર્શિત રહે છે જે ત્રણ દાયકાની વિરાસતને પોષે છે.
રમતની શક્તિને એકજૂથ કરનારી શક્તિ અને યુવા સશક્તિકરણ માટેના ઉદ્દીપક તરીકે ઓળખીને, કંપની એક લાઈવ રમત સંસ્કૃતિના નિર્માણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે, જે ઉત્સાહ અને હેતુને પ્રોત્સાહન આપે છે. કંપની સ્વામી વિવેકાનંદના એ સદાબહાર શબ્દોને દર્શાવતી ભાવના સાથે ઝડપથી આગળ વધી રહી છે કે ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો.
ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ વિશે
ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ ('Z') એક અગ્રણી કન્ટેન્ટ અને ટેકનોલોજી પાવરહાઉસ છે, જે લેટેસ્ટ મનોરંજન અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે innovationની સાથે પોતાની સમૃદ્ધ વિરાસતને સહજતાથી મિશ્રિત કરે છે. 190થી વધુ દેશોમાં હાજરી અને વિશ્વભરમાં 1.4 અબજથી વધુ લોકો સુધી પહોંચ સાથે, 'Z' લીનિયર ટેલિવિઝન, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ, ફિલ્મો, સંગીત અને વિવિધ ભાષાઓમાં લાઈવ મનોરંજન દ્વારા વિવિધ વાર્તાઓને જીવંત કરે છે. એક સાચા ભારતીય બ્રાન્ડ તરીકે, 'Z' અસાધારણ ક્ષણોનું નિર્માણ કરીને વિશ્વભરના લોકોના જીવનને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, જે આશાવાદ અને એકતાની શક્તિની ઉજવણી કરે છે.