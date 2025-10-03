NPSને લઈ નાણામંત્રી સીતારમણે કરી એવી જાહેરાત, સાંભળીને રોકાણકારો થઈ ગયા ખુશ
NPS Annual Return: શરૂઆતમાં, સરકારે ફક્ત સરકારી કર્મચારીઓ માટે NPS શરૂ કર્યું હતું. જોકે, પછીથી તેને સામાન્ય લોકો માટે પણ વિસ્તૃત કરવામાં આવ્યું. તાજેતરમાં, સરકારે કર્મચારીઓને NPSથી UPSમાં શિફ્ટ થવાનો વિકલ્પ પણ આપ્યો છે.
NPS Annual Return: જો તમે તમારી ભવિષ્યની જરૂરિયાતો અને નિવૃત્તિ આયોજન માટે રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના (NPS)માં રોકાણ કરો છો, તો આ સમાચાર ઉપયોગી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે NPS રોકાણકારો માટે એક જાહેરાત કરી છે જેણે લાખો લોકોને ખુશ કર્યા છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના (NPS) એ તેની શરૂઆતથી રોકાણકારોને સરેરાશ 13% વાર્ષિક વળતર આપ્યું છે. તે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ રોકાણ ઉત્પાદનોમાંનું એક છે.
નાણામંત્રી NPS દિવસ પરિષદમાં બોલ્યા
નાણામંત્રી સીતારમણે દિલ્હીમાં NPS દિવસ પરિષદ દરમિયાન આ વાત કહી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે NPS નિવૃત્તિ આયોજન માટે એક સસ્તું અને અસરકારક વિકલ્પ બની ગયું છે. સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે દેવા અને સરકારી સિક્યોરિટીઝે પણ 9% વાર્ષિક વળતર આપ્યું છે. ANI અનુસાર, નાણામંત્રીએ કહ્યું હતું કે ઇક્વિટી યોજનાઓએ લોન્ચ થયા પછી સરેરાશ 13% વળતર આપ્યું છે, અને દેવા સિક્યોરિટીઝે 9% વળતર આપ્યું છે. 1 ઓક્ટોબર, 2025થી NPSમાં મોટો ફેરફાર લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.
મલ્ટીપલ સ્કીમ ફ્રેમવર્ક રજૂ કરવામાં આવ્યું
1 ઓક્ટોબરથી લાગુ થયેલા ફેરફારોના ભાગ રૂપે, બિન-સરકારી ક્ષેત્ર (NGS) સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે મલ્ટીપલ સ્કીમ ફ્રેમવર્ક (MSF) રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ સુધારો PFRDA એક્ટ 2013ની કલમ 20(2) હેઠળ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્પોરેટ કર્મચારીઓ, વ્યાવસાયિકો, સ્વ-રોજગાર વ્યક્તિઓ અને ગિગ વર્કર્સ હવે એક જ PANનો ઉપયોગ કરીને બહુવિધ યોજનાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. પહેલાં, ફક્ત એક જ યોજના પસંદ કરી શકાતી હતી. હવે, 100% ઇક્વિટી રોકાણ પણ ઉપલબ્ધ છે.
NPSના કાર્યક્ષેત્રને વિસ્તૃત કરવા વિશે પણ વાત કરી
સીતારમણે અનૌપચારિક ક્ષેત્ર અને ગિગ વર્કર્સ માટે NPSના કાર્યક્ષેત્રને વિસ્તૃત કરવા વિશે પણ વાત કરી. તેણીએ શાળાઓ અને કોલેજોમાં નાણાકીય શિક્ષણ અને મહિલાઓ માટે પેન્શન સુરક્ષા પર પણ ભાર મૂક્યો છે. NPS 2004માં NDA સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. શરૂઆતમાં સરકારી કર્મચારીઓ માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, પછીથી તેને ખાનગી અને સ્વ-રોજગાર વ્યક્તિઓ સુધી વિસ્તૃત કરવામાં આવ્યું હતું.
સરકારે UPS પણ રજૂ કર્યું
આ વર્ષે, કેન્દ્ર સરકારે કર્મચારીઓ માટે યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) પણ રજૂ કરી છે, જે 1 એપ્રિલ, 2025થી અમલમાં છે. આ યોજના 1 જાન્યુઆરી, 2004 પછી નિયુક્ત થયેલા કર્મચારીઓ માટે છે, જેઓ NPS દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યા છે. કર્મચારી અને સરકાર બંને તરફથી નિયમિત યોગદાન નિવૃત્તિ પછી માસિક પેન્શનમાં ફાળો આપે છે. NPS અને UPS કર્મચારીઓ અને સામાન્ય લોકોનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરશે. સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે સરળ નોંધણી અને સુધારેલી સુવિધાઓ દ્વારા, NPS દરેક સુધી પહોંચશે.
