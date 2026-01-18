Prev
નાણામંત્રીની એ જાહેરાત...જેને સાંભળીને ટેક્સપેયર્સ ખુશીથી ઉછળી પડ્યા હતા, આ વખતે શું છે આશા?

Income Tax Relief: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વર્ષ 2025ના બજેટ ભાષણ દરમિયાન ટેક્સપેયર્સને મોટી રાહત આપતા 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવકને ટેક્સ ફ્રી કરવાની જાહેરાત કરી હતી. તેમની આ જાહેરાત સાંભળીને કરોડો ટેક્સપેયર્સ ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યા હતા.

Jan 18, 2026

નાણામંત્રીની એ જાહેરાત...જેને સાંભળીને ટેક્સપેયર્સ ખુશીથી ઉછળી પડ્યા હતા, આ વખતે શું છે આશા?

Budget Recap: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ હવેથી થોડા દિવસો બાદ 1 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સતત નવમી વખત કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ પહેલા 2025માં રજૂ કરવામાં આવેલું બજેટ દેશના કરોડો ટેક્સપેયર્સ માટે યાદગાર રહ્યું હતું. નાણામંત્રી દ્વારા ફેબ્રુઆરી 2025માં રજૂ કરાયેલા બજેટમાં મિડલ ક્લાસ અને સેલરીડ ક્લાસને મોટી ભેટ મળી હતી. નાણામંત્રી તરફથી કરવામાં આવેલી આ જાહેરાતનો ફાયદો એ થયો કે ટેક્સ ઘટ્યો અને ખિસ્સામાં વધુ પૈસા બચ્યા. ગત વખતે ઇનકમ ટેક્સમાં મોટી રાહત મળી હોવાથી લોકોને આશા છે કે આ વખતે પણ ટેક્સમાં રાહત મળશે. જોકે, નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે ગયા વર્ષના મોટા ફેરફારો પછી ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં મોટી જાહેરાતની શક્યતા ઓછી છે.

12 લાખ સુધીની આવક પર ઝીરો ટેક્સ
2025ના બજેટ ભાષણના અંતમાં જ્યારે નાણામંત્રીએ નવી ટેક્સ રિજીમ (New Tax Regime) હેઠળ 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ ન લગાવવાની જાહેરાત કરી, ત્યારે સેલરીડ ક્લાસ ખુશીથી ઉછળી પડ્યો હતો. આ રાહત તેમના માટે કોઈ સરપ્રાઈઝથી ઓછી નહોતી. સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનના 75,000 રૂપિયા ઉમેરતા આ મર્યાદા વધીને 12.75 લાખ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ. એટલે કે સરેરાશ મહિને 1 લાખ રૂપિયા કમાનાર વ્યક્તિ ટેક્સ-ફ્રી થઈ ગઈ. આનાથી મિડલ ક્લાસને મોટો ફાયદો થયો.

નવા ટેક્સ સ્લેબમાં વધુ આવક ધરાવનારાઓને રાહત
નવી કર વ્યવસ્થા હેઠળ ટેક્સ સ્લેબમાં સંપૂર્ણપણે સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. આના પરિણામે કરમાં ધીમે ધીમે વધારો થાય છે. આ સ્લેબમાં 0 થી 4 લાખ રૂપિયાની આવક પર કોઈ કર નહીં, 4 થી 8 લાખ રૂપિયાની આવક પર 5% કર, 8 થી 12 લાખ રૂપિયાની આવક પર 10% કર, 12 થી 16 લાખ રૂપિયાની આવક પર 15%, 16 થી 20 લાખ રૂપિયાની આવક પર 20%, 20 થી 24 લાખ રૂપિયાની આવક પર 25% અને 24 લાખ રૂપિયાથી વધુ આવક પર 30% કરનો સમાવેશ થાય છે. આ ટેક્સ સ્લેબના અમલીકરણથી ઉચ્ચ આવક ધરાવતા લોકો માટે વાર્ષિક 50,000 થી 1 લાખ રૂપિયાની બચત થઈ છે.

જૂનો કાયદો ખતમ, સરળ નિયમોની તૈયારી!
નાણામંત્રીએ નવું આવકવેરા બિલ 2025 પણ રજૂ કર્યું, જે પાછળથી લોકસભામાં પસાર થયું. નવો આવકવેરા કાયદો 1 એપ્રિલ, 2026 થી અમલમાં આવશે. જૂનો 1961નો કાયદો ઘણો જટિલ છે. જોકે, નવા બિલ, જે એપ્રિલ 2026 માં લાગુ થવાની અપેક્ષા છે, તેમાં સરળ ભાષા છે. આનાથી કર ફાઇલિંગ સરળ બનશે અને મુકદ્દમામાં ઘટાડો થશે.

બજેટ 2026 થી શું અપેક્ષા?
ગયા વર્ષે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા મોટા ફેરફારો (12 લાખ સુધી ફ્રી ઇનકમ અને નવા સ્લેબ) પછી, નિષ્ણાતો માને છે કે આ વખતે સ્લેબ અથવા રેટમાં કોઈ મોટો કાપ મૂકવો મુશ્કેલ છે. ટેક્સ કલેક્શન પરની અસરને જોતા સરકાર સાવચેતી રાખશે. જાણકારોનું કહેવું છે કે મોંઘવારીને જોતા સ્લેબમાં 'ઓટોમેટિક એન્યુઅલ એડજસ્ટમેન્ટ' થઈ શકે છે, જેથી નવી ટેક્સ રિજીમ વધુ લોકપ્રિય બને. આ ઉપરાંત, આ વખતે લોકોની માંગ પર જૂની ટેક્સ રિજીમ (Old Tax Regime)માં પણ કેટલાક સુધારા કરવામાં આવી શકે છે.

