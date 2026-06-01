/Financial Rules: જો ધનવાન બનવું હોય તો ગાંઠ બાંધી લો રોકાણના આ 7 સુવર્ણ નિયમ, બદલી નાખશે તમારૂ ભાગ્ય

7 Rule of Investing: રોકાણની દુનિયામાં પૈસા વધારવા માટે ઘણી રીતો છે. શેર બજાર (ઇક્વિટી), બોન્ડ (ડેટ) મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જેવા અલગ-અલગ વિકલ્પોમાં લોકો પોતાના જોખમ લેવાની ક્ષમતા અને જરૂરિયાત પ્રમાણે પૈસા લગાવે છે. પરંતુ માત્ર રોકાણ કરવું પુરતું નથી. પરંતુ યોગ્ય રીતે અને નિયમોને સમજી રોકાણ કરવું જરૂરી હોય છે.
પરંતુ સૌથી મહત્વની વાત છે કે બધા પૈસા રોકાણમાં ન લગાવવા જોઈએ, પરંતુ થોડું ફંડ ઈમરજન્સી માટે સુરક્ષિત રાખવું જોઈએ. તેને ધ્યાનમાં રાખતા અહીં 7 ફોર્મ્યુલા જણાવવામાં આવી છે, જે રોકાણને સમજવા અને યોગ્ય દિશા આપવામાં મદદ કરે છે.
Rule of 72 અને Rule of 114
Rule of 72 પ્રમાણે તે જાણી શકાય છે કે તમારા પૈસા કેટલા વર્ષમાં ડબલ થઈ જશે. આ ફોર્મ્યુલાના ઉપયોગ માટે 72ને રેટ ઓફ રિટર્નથી ડિવાઇડ કરવાના હોય છે. જો વાર્ષિક 12 ટકા રિટર્ન મળી રહ્યું છે, તો તેમાં પૈસા 72/12 એટલે કે આશરે 6 વર્ષમાં ડબલ થઈ જશે.
Rule of 114 ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ તે જાણવા માટે થાય છે કે પૈસા કેટલા સમયમાં ત્રણ ગણા કે તેનાથી વધુ થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે 12 ટકાના દરે રિટર્ન મળી રહ્યું છે તો તેમાં રોકાણ પર 144/12 એટલે કે 12 વર્ષમાં પૈસા ચાર ગણાની આસપાસ પહોંચી શકે છે.
50-30-20 અને 100 માઇનસ એઝ રૂલ
50-30-20 નિયમ હેઠળ તમારી કમાણીનો 50 ટકા હિસ્સો પોતાની જરૂરિયાતો, 30 ટકા તમારા શોખ પર અને બાકીના 20 ટકા બચત પર ખર્ચ કરવા જોઈએ. આ નિયમ સામાન્ય રીતે ખર્ચ અને બચત વચ્ચે સંતુલન બનાવે છે.
100 માઇનસ એઝ રૂલ જણાવે છે કે તમારી ઉંમર પ્રમાણે કેટલા પૈસા ઇક્વિટી અને કેટલા પૈસા ડેટમાં લગાવવા જોઈએ. જો તમારી ઉંમર 30 વર્ષ છે તો 70 ટકા પૈસા ઇક્વિટીમાં બાકી 30 ટકા ડેટમાં લગાવવા યોગ્ય માનવામાં આવે છે.
રોકાણ અને ઈમરજન્સી ફંડના નિયમ
Minimum 10% Investment Rule કહે છે કે તમારી કમાણીના ઓછામાં ઓછા 10 ટકા લાંબાગાળા માટે રોકાણ કરવા જોઈએ અને તેને દર વર્ષે 10 ટકાના દરે વધારવા પણ જોઈએ. તેનાથી લાંબા સમયમાં મોટું ફંડ તૈયાર થાય છે.
Emergency Fund Rule પ્રમાણે તેમાં કેટલુંક ફંડ એવું હોવું જોઈએ જે ઈમરજન્સીમાં મદદ કરે. આ ફંડ કેટલું હોવો જોઈએ, તેનો કોઈ નિયમ નથી, પરંતુ તેમાં ઓછામાં ઓછા 6 મહિનાના ખર્ચ બરાબર પૈસા હોવા જોઈએ, જેથી અચાનક નોકરી જવા કે બીમારી જેવી સ્થિતિમાં સમસ્યા ન થાય.