શું હોય છે SIP, HIP અને TIPમાં તફાવત, જાણો રોકાણ માટે કયો પ્લાન છે સૌથી બેસ્ટ?
Financial Planning: શું તમે પણ તમારા પૈસા સુરક્ષિત રાખવા માંગો છો? ચાલો જાણીએ કે, ક્યાં પ્લાનમાં રોકાણ કરી શકો છો. સાથે જ SIP, HIP અને TIP વચ્ચેના તફાવત વિશે વિગતવાર સમજીએ.
Financial Planning: જ્યારે પણ નાણાકીય આયોજનની વાત આવે છે, ત્યારે એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ક્યાં રોકાણ કરવું અને તમારા રૂપિયાની સુરક્ષિક કેવી રીતે રાખવા. વ્યક્તિગત નાણાકીય બાબતોની ચર્ચામાં ઘણીવાર ત્રણ પ્લાન હંમેશા સામે આવે છે. જેમાં સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન, હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન અને ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાનનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો જાણીએ કે, આ ત્રણેય એકબીજાથી કેવી રીતે અલગ છે અને કયો બેસ્ટ રોકાણ વિકલ્પ છે.
સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP)
સિસ્ટેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP)માં તમારે માસિક અથવા ત્રિમાસિક જેવા નિયમિત અંતરાલે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એક નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરવાનું હોય છે. આ પ્લાન એવા લોકો માટે ફાયદાકારક હોય છે, જેઓ લાંબા ગાળે સંપત્તિ બનાવવા માંગે છે, જેમ કે નિવૃત્તિ, બાળકોનું શિક્ષણ અથવા ઘર ખરીદવા માટે. આ બજારના વધઘટ છતાં સ્થિર રહે છે. રૂપિયાની કિંમત એવરીથિંગ દ્વારા સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન બજારના વધઘટનું જોખમ ઘટાડે છે. તેનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે, તમે દર મહિને માત્ર 500 રૂપિયાથી પણ શરૂઆત કરી શકો છો.
હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પ્લાન (HIP)
આ કોઈ રોકાણનું સાધન નથી, પરંતુ નાણાકીય સુરક્ષાનો એક જરૂરી ભાગ છે. મેડિકલ ઈમરજન્સી સંબંધિત મુશ્કેલીઓ અચાનક આવી શકે છે અને તમારી બચતને ઝડપથી ખતમ કરી શકે છે. હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પ્લાન આ વાતની ખાતરી કરે છે કે, બીમારી, હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું અથવા સર્જરી દરમિયાન તમે અને તમારા પરિવાર આર્થિક રીતે સુરક્ષિત રહો. આ પ્લાનમાં પોલિસીના આધારે મેડિકલ બિલ, રૂમનો ચાર્જ, સર્જરીનો ખર્ચ અને ત્યાં સુધી કે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા પહેલા અને પછીના ખર્ચને પણ કવર કરવામાં આવે છે.
ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન (TIP)
આ પ્લાન સંપૂર્ણ જીવન વીમો પૂરો પાડે છે. તેમાં કોઈ બચત કે રોકાણ લાભો શામેલ નથી. તેનો એકમાત્ર હેતુ અકાળ મૃત્યુના કિસ્સામાં પરિવારને નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો છે. આ પ્લાન ઓછા પ્રીમિયમ પર ઉચ્ચ કવરેજ રકમ પ્રદાન કરે છે.
રોકાણ માટે કયો પ્લાન વધુ સારો?
આ ત્રણેય પ્લાન અલગ-અલગ છે, પરંતુ સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ હેતુ પૂરો પાડે છે. એક સ્માર્ટ નાણાકીય યોજના ત્રણેયને સંતુલિત રીતે સમાવી શકે છે. એક વ્યવસ્થિત રોકાણ યોજના તમને સમય જતાં તમારી સંપત્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે. આરોગ્ય વીમા યોજના તમને તબીબી બિલ બચાવવામાં મદદ કરી શકે છે. ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન વ્યક્તિના ગેરહાજરીમાં તેમના પરિવારની સુરક્ષાની પણ ખાતરી આપે છે.
