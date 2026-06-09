/પહેલી વાર ઘર ખરીદી રહ્યા છો? ભૂલમાં પણ ન કરતા આ ભૂલ, બાકી ફસાઈ જશે તમારા પૈસા

દરેક વ્યક્તિનું સપનું હોય છે કે તેની પાસે પોતાનું ઘર હોય. પરંતુ પ્રથમવાર ઘર ખરીદવા જઈ રહેલા લોકો માટે આ પ્રક્રિયા ખુબ પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. યોગ્ય બજેટ નક્કી કરવાથી લઈને કાયદાકીય દસ્તાવેજોની તપાસ અને હોમ લોન નક્કી કરવા જેવા ઘણા નિર્ણય લેવાના હોય છે, જેની અસર લાંબા સમય સુધી પડે છે. તેથી ઘર ખરીદતા પહેલા બધી તૈયારી કરવી ખુબ જરૂરી છે. ખુદનું ઘર કરીદવા જઈ રહ્યાં છો તો કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.
ઘર ખરીદવાનો ઉદ્દેશ્ય
ઘર ખરીદતા પહેલા તે સ્પષ્ટ કરો કે તમે ખુદ રહેવા માટે ઘર ખરીદી રહ્યાં છો કે રોકાણના ઉદ્દેશ્યથી. જો ઘરમાં ખુદને રહેવું છે તો ઓફિસ, સ્કૂલ, હોસ્પિટલ અને અન્ય જરૂરી સુવિધાઓના અંતર પર ધ્યાન આપવાનું ન ભૂલો. તો રોકાણ માટે ખરીદી રહ્યાં છો તો ભવિષ્યમાં કિંમત વધવા અને ભાડાની સંભાવનાનું મૂલ્યાંકન જરૂર કરો.
નાણાકીય પરિસ્થિતિનું સચોટ મૂલ્યાંકન
ઘર ખરીદતા પહેલા તમારી આવક, ખર્ચ અને વર્તમાન લોનની સ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરો તે સમજવું જરૂરી છે કે તમે કેટલો ઈએમઆી આરામથી ચુકવી શકો છો. નિષ્ણાંતો અનુસાર ઈએમઆઈ એટલો હોવો જોઈએ કે બાકી નાણાકીય જરૂરિયાત પર દબાવ ન પડે. ડાઉન પેમેન્ટ, રજીસ્ટ્રેશન અને અન્ય ખર્ચ માટે પહેલાથી બચત કરવી જરૂરી છે.
ક્રેડિટ સ્કોર પર વિશેષ ધ્યાન
હોમ લોન લેવા સમયે ક્રેડિટ સ્કોર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. સારો ક્રેડિટ સ્કોર હોવા પર બેંક ઓછા વ્યાજદર પર લોન આપવા તૈયાર રહે છે. તેથી ઘર ખરીદવાની યોજના પહેલા તમારા ક્રેડિટ સ્કોર જુઓ અને જો જરૂર પડે તો તેમાં સુધાર કરવાનો પ્રયાસ કરો.
વધારાનો ખર્ચ ન ભૂલો
કોઈ ખરીદનાર માત્ર ઘરની કિંમતને પોતાનું બજેટ માની લે છે, જ્યારે વાસ્તવિક ખર્ચ તેનાથી વધુ હોઈ શકે છે. સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી, રજીસ્ટ્રેશન ફી, લોન પ્રોસેસિંગ ફી, ઈન્ટીરિયર, મેન્ટેનન્સ ડિપોઝિટ અને શિફ્ટિંગ જેવા ખર્ચ કુલ ખર્ચમાં 10થી 20 ટકાનો વધારો કરી શકે છે. તેથી આ બધા ખર્ચોનું પહેલાથી ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
કાયદાકીય દસ્તાવેજોની તપાસ
ઘર ખરીદતા પહેલા બધા કાદયાકીય દસ્તાવેજોની તપાસ કરવી જરૂરી છે. પ્રોપર્ટીનું ટાઇટલ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ અને યોજનાની RERA રજીસ્ટ્રેશનની સ્થિતિ પણ તપાસવી જોઈએ. જરૂર પડવા પર કોઈ કાયદાકીય નિષ્ણાંતની મદદ લેવી સમજદારીભર્યું પગલું સાબિત થઈ શકે છે.
ઘરનું નિરીક્ષણ
કોઈપણ પ્રોપર્ટીને અંતિમ રૂપ આપતા પહેલા તેનું નિરીક્ષણ જરૂર કરો. બાંધકામની મજબૂતી, વીજળી વ્યવસ્થા, પ્લંબિંગ, સીપેજ અને અન્ય તકનીકી પાસાઓની તપાસ બાદની મુશ્કેલીથી બચાવી શકે છે. ઘણા અનુભવી ખરીદદારો અને ગૃહસ્વામિઓનું માનવું છે કે પ્રોફેશનલ હોમ ઈન્સ્પેક્શનને નજરઅંદાજ કરવું જોઈએ નહીં.