8મું પગાર પંચમાં સરકારી કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! 18 હજારથી વધીને 54,000 રૂપિયા થઈ જશે બેઝિક સેલરી
8th Pay Commission Latest: જો આવું થશે તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં મોટો વધારો થશે. સંગઠનના જણાવ્યા અનુસાર, જો 3.0નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે તો વર્તમાન લઘુત્તમ બેઝિક સેલરી 18,000 રૂપિયાથી વધીને લગભગ 54,000 રૂપિયા થઈ શકે છે.
- ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.0 થાય તો લઘુત્તમ પગાર ₹18,000થી વધીને ₹54,000 થઈ શકે
- 8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના બેઝિક સેલરીમાં અધધ વધારાની શક્યતા
- FNPOએ 3.0થી 3.25 સુધીના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની કરી માંગ
Trending Photos
8th Pay Commission Latest: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચની ભલામણો મળવા અને લાગુ થવામાં 18 થી 20 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે, પરંતુ આ પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીઓ તેજ થઈ ગઈ છે. આ ક્રમમાં હવે 'ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઈઝેશન' (FNPO)એ નેશનલ કાઉન્સિલ JCM (સ્ટાફ સાઈડ)ને એક આવેદનપત્ર મોકલીને 8મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.0થી 3.25ની વચ્ચે નક્કી કરવાની માંગ કરી છે.
જો આવું થશે તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં મોટો વધારો થશે. સંગઠનના જણાવ્યા અનુસાર, જો 3.0નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે તો વર્તમાન લઘુત્તમ બેઝિક સેલરી 18,000 રૂપિયાથી વધીને લગભગ 54,000 રૂપિયા થઈ શકે છે. વરિષ્ઠ સ્તરના કર્મચારીઓ માટે આ વધારો તેનાથી પણ વધુ હોઈ શકે છે.
પરિવારના સભ્યોની સંખ્યા
FNPO અનુસાર, ત્રણ સભ્યોના પરિવારને આધાર માનીએ તો લઘુત્તમ બેઝિક સેલરી અંદાજે 46,000 રૂપિયા બને છે. આ એ જ ફેમિલી યુનિટ છે, જે સાતમા પગાર પંચમાં પણ માનવામાં આવ્યું હતું. જો કે, સંગઠનની માંગ છે કે, 8મા પગાર પંચમાં ફેમિલી યુનિટને ત્રણથી વધારીને પાંચ કરવામાં આવે, જેમાં માતા-પિતાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે. જો આવું કરવામાં આવે તો લઘુત્તમ બેઝિક પગાર લગભગ 76,360 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેવી રીતે નક્કી થાય છે?
આખરે પ્રશ્ને એ છે કે, 3.0 જેવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેવી રીતે નક્કી થાય છે? પગાર પંચમાં લઘુત્તમ પગાર નક્કી કરવા માટે એક સ્થાપિત પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવે છે. આના માટે 1957માં યોજાયેલી 'ઇન્ડિયન લેબર કોન્ફરન્સ'ની 15મી બેઠકમાં નક્કી કરાયેલા ધોરણોને આધાર માનવામાં આવે છે. આ ધોરણો અનુસાર, કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા એક કન્ઝમ્પશન બાસ્કેટ એટલે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની ટોપલી તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેમાં ચોખા, શાકભાજી, ફળ, દૂધ, કપડાં, બળતણ, વીજળી, પાણી અને પરિવાર માટે મર્યાદિત મનોરંજન જેવી જરૂરી વસ્તુઓના જથ્થા અને કિંમતનો સમાવેશ થાય છે. આ ગણતરીમાં માત્ર જીવનજરૂરી ખર્ચાઓને જ સામેલ કરવામાં આવે છે, જેથી ગણતરી વાસ્તવિક અને સંતુલિત રહે.
વર્ષે થઈ હતી 8મા પગાર પંચની રચના
આઠમા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત પ્રથમ વખત જાન્યુઆરી 2025માં કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ નવેમ્બર 2025માં પગાર પંચની સમિતિની રચના થઈ. સમિતિએ 18 મહિનામાં પોતાનો રિપોર્ટ સરકારને સોંપવાનો રહેશે. હવે સરકારે નક્કી કરવાનું છે કે, રિપોર્ટનો અમલ અક્ષરશઃ કરવામાં આવશે કે નહીં.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે