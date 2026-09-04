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ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, ઇન્ક્રિમેન્ટ અને પેન્શન... 8મા પગાર પંચની બેઠકમાં શું થશે નક્કી?

8th Pay Commission Latest Update: 8મા પગાર પંચની રચના 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ  કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા 10 મહિનામાં, વિવિધ કર્મચારી સંગઠનોએ પગાર પંચ સમક્ષ અનેક મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ મૂકી છે. તેના પર હાલમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે અને પગાર પંચ તેની કાર્યવાહી આગળ વધારી રહ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 04, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:20 PM IST
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, ઇન્ક્રિમેન્ટ અને પેન્શન... 8મા પગાર પંચની બેઠકમાં શું થશે નક્કી?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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