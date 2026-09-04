/ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, ઇન્ક્રિમેન્ટ અને પેન્શન... 8મા પગાર પંચની બેઠકમાં શું થશે નક્કી?

8th Pay Commission Latest Update: 8મા પગાર પંચે 10 મહિના જેટલો સમય પુરો કર્યો છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ તેની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચ પણ તેની ભલામણો તૈયાર કરવા માટે નિયમિત બેઠકોનું આયોજન કરી રહ્યું છે. આ 10 મહિના દરમિયાન, વિવિધ કર્મચારી સંગઠનોએ પગાર પંચ સમક્ષ અનેક મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ મૂકી છે. જો કે, પગાર પંચ દ્વારા સૌથી વધુ ચર્ચા કરવામાં આવતા ત્રણ મુદ્દાઓ છે.
કેટલીક મેઈન માંગણીઓ
પગાર પંચ સમક્ષ સૌથી મોટી માંગ ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા પર છે. 6ઠ્ઠા અને 7મા પગાર પંચ દરમિયાન, ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા અનુક્રમે 1.86 અને 2.57 રાખવામાં આવ્યો હતો. હવે, 4 સુધીના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણીઓ કરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM)એ તેના મેમોરેન્ડમમાં 3.833ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે.
વાર્ષિક વધારો
નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM)એ 8મા પગાર પંચને સુપરત કરેલા તેના મેમોરેન્ડમમાં 6 ટકા વાર્ષિક પગાર વધારાની માંગ કરી છે. ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIDEF) અને ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઈઝેશન (FNPO)એ પણ 6 ટકાની માંગ કરી છે. ઓલ ઈન્ડિયા ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF)એ 7 ટકાની માંગ કરી છે, જ્યારે ઈન્ડિયન રેલ્વે ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર્સ એસોસિએશન (IRTSA)એ 5 ટકાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.
પેન્શન માટે કેટલી માગણી કરવામાં આવી ?
પેન્શનરો અને તેમના પરિવારોની રહેવાની સ્થિતિમાં સુધારો કરવા માટે, ભારત પેન્શનર્સ સમાજ (BPS) અને ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશન (AIDEF)એ કેન્દ્ર સરકારને કમિશનના સંદર્ભ નિયમો (ToR)માં સુધારો કરવા વિનંતી કરી છે. તેઓ ઇચ્છે છે કે તેમાં હાલના પેન્શનરો અને ફેમિલી પેન્શનરો માટે પેન્શન ફેરફારો, પેન્શન સમાનતા અને અન્ય નિવૃત્તિ લાભોનો સમાવેશ કરવામાં આવે.
તેની રચના ક્યારે કરવામાં આવી હતી?
8મા પગાર પંચની રચના 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કરવામાં આવી હતી. તેને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને સંબંધિત હિતધારકો માટે પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન માળખામાં ફેરફારોની સમીક્ષા અને ભલામણ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે તેને હિતધારકો, કર્મચારી સંગઠનો અને સંગઠનો સાથે ચર્ચા અને વાતચીત પૂર્ણ કરવા અને તેનો અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો હતો.
8મા પગાર પંચે તેની રચનાના 18 મહિના પછી, મે-જૂન 2027 સુધીમાં કેન્દ્ર સરકારને તેનો અંતિમ અહેવાલ સુપરત કરવાની અપેક્ષા છે. સરકાર તેને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી પૂર્વવર્તી રીતે લાગુ કરી શકે છે. જો આવું થશે, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને બાકી રકમ મળશે. 8મા પગાર પંચના અધ્યક્ષ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ છે. પુલક ઘોષ પાર્ટ-ટાઇમ સભ્ય તરીકે અને પંકજ જૈન સભ્ય-સચિવ તરીકે સેવા આપે છે. કમિશનનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીના જનપથ પર ચંદ્રલોક બિલ્ડિંગના ત્રીજા અને સાતમા માળે છે.