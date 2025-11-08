Upcoming IPO: રોકાણકારો માટે કમાણીની તક, આગામી સપ્તાહે ખુલશે 5 નવા આઈપીઓ
આગામી સપ્તાહે શેર બજારમાં મેનબોર્ડ સેગમેન્ટ અને એસએમઈ સેગમેન્ટમાં મળી કુલ પાંચ આઈપીઓ ખુલશે, જેમાં 3 આઈપીઓ મેનબોર્ડ સેગમેન્ટના હશે અને 2 એસએમઈ સેગમેન્ટના હશે. આ સાથે સાત ઈશ્યુ બજારમાં લિસ્ટ થશે.
IPO NEWS: ગયા અઠવાડિયે ભારતીય શેરબજારમાં મંદીનો અનુભવ થયો હોવા છતાં, બજારનો મુખ્ય સૂચકાંક, સેન્સેક્સ, અઠવાડિયાના પાંચ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં 1.65% ઘટીને 83,216.28 પોઈન્ટ પર બંધ થયો. જોકે, આગામી સપ્તાહ IPO માટે ખાસ કરીને સારું રહેવાનું છે, કારણ કે આગામી સપ્તાહમાં બજારમાં પાંચ કંપનીઓના ઇશ્યૂ ખુલશે.
આગામી સપ્તાહમાં શેરબજારમાં નોંધપાત્ર IPO પ્રવૃત્તિ જોવા મળશે. કુલ પાંચ કંપનીઓ તેમના IPO લોન્ચ કરી રહી છે: ત્રણ મોટા મેઈનબોર્ડ IPO અને બે SME IPO. વધુમાં, સાત કંપનીઓની લિસ્ટિંગ પણ પુષ્ટિ થઈ છે.
Emmvee Photovoltaic Power IPO- આ કંપની સોલર પેનલ અને સોલર સેલ બનાવે છે. તેનો આઈપીઓ 11થી 13 નવેમ્બર સુધી ખુલશે. કુલ સાઇઝ 2900 કરોડ રૂપિયા છે. શેરનો ભાવ 206-217 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યો છે. તેમાં 2,143.86 કરોડનો નવો ઈશ્યુ અને 756.14 કરોડનો OFS સામેલ છે. કંપની તેનાથી લોન ચુકવશે અને બાકી રકમ સામાન્ય કામમાં લગાવશે.
PhysicsWallah IPO- અલખ પાંડેની એડટેક કંપની ૧૧-૧૩ નવેમ્બર સુધીમાં IPO પણ લોન્ચ કરશે. શેરની કિંમત ₹૧૦૩-૧૦૯ છે. કુલ ઇશ્યૂનું કદ ₹૩,૪૮૦ કરોડ છે. આમાં ₹૩,૧૦૦ કરોડનો નવો ઇશ્યૂ અને ₹૩૮૦ કરોડનો OFS શામેલ છે. અલખ પાંડે અને પ્રતીક બૂબ દરેક ₹૧૯૦ કરોડના શેર વેચશે. કંપની તેના ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન કામગીરીને વિસ્તૃત કરવા માટે આવકનો ઉપયોગ કરશે.
Tenneco Clean Air India IPO- અમેરિકી Tenneco Group નું ભારતીય યુનિટનો આઈપીઓ 12-14 નવેમ્બર સુધી ખુલશે. આઈપીઓની સાઇઝ 3600 કરોડ છે અને ઈશ્યુ સંપૂર્ણ રીતે ઓફર ફોર સેલ છે. શેરનો ભાવ 378-397 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યો છે. કંપની ઓટો સેક્ટર માટે ક્લીન એર, પાવરટ્રેન અને સસ્પેન્શન સિસ્ટમ બનાવે છે.
Workmates Core2Cloud Solution IPO (SME)- આ આઈપીઓ 11-13 નવેમ્બર વચ્ચે ઓપન થશે. આઈપીઓની સાઇઝ 69.84 કરોડ રૂપિયા છે. શેરનો ભાવ 200-204 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યો છે. કંપની ક્લાઉડ ટેક્નોલોજી અને આઈટી સેવાઓ માટે કામ કરે છે.
Mahamaya Lifesciences IPO (SME)- આ IPO ૧૧ નવેમ્બર સુધી ખુલશે. ઇશ્યૂનું કદ ₹૭૦.૪૪ કરોડ છે. શેરની કિંમત ₹૧૦૮-૧૧૪ નક્કી કરવામાં આવી છે અને ૧૮ નવેમ્બરના રોજ BSE SME પર લિસ્ટેડ થશે. કંપની ફાર્માસ્યુટિકલ્સના સંશોધન અને ઉત્પાદનમાં રોકાયેલી છે. એકંદરે, IPO બજાર આવતા અઠવાડિયે ખૂબ જ સક્રિય રહેશે. ત્રણ મોટા IPO, બે SME IPO અને સાત કંપનીઓની લિસ્ટિંગ આ સપ્તાહને રોકાણકારો માટે ખૂબ જ વ્યસ્ત બનાવશે.
