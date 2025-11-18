ભૂલી જાવો FD-RD! સુરક્ષિત રોકાણ કરવું હોય તો FMP છે સ્માર્ટ વિકલ્પ, લો રિસ્ક અને હાઈ રિટર્નનો શાનદાર કોમ્બો
FD કે RD થી સારૂ રિટર્ન જોઈએ અને જોખમ ઓછું હોય? તો FMP એક શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે, જે નક્કી સમયગાળામાં સ્થિર અને અંદાજિત રિટર્ન આપે છે. જાણો FMP શું છે, કઈ રીતે કામ કરે છે અને તેના કયા-કયા ફાયદા છે.
Investment News: જો તમે સુરક્ષિત રોકાણ પસંદ કરો છો તો મોટા ભાગના લોકો FD-RD જેવા વિકલ્પ પસંદ કરે છે. એક સાથે પૈસા રોકવા હોય તો સૌથી પહેલા ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટનો વિચાર મનમાં આવે છે. પરંતુ સત્ય છે કે રોકાણની દુનિયા તેનાથી ખુબ મોટી છે. જો તમે તેવા રોકાણકારમાંથી છો જે એફડીથી સારા રિટર્ન માટે જોખમ લેવા ઈચ્છો છો તો તમારા માટે એક સ્કીમ છે Fixed Maturity Plan (FMP). અહીં જાણો આ સ્કીમ વિશે.
FMP શું છે?
FMP એટલે કે Fixed Maturity Plan એક ક્લોઝ-એન્ડેડ ડેડ મ્યુચુઅલ ફંડ હોય છે, જ્યાં તમારા પૈસા સુરક્ષિત વિકલ્પો એટલે કે ડેડ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં લાગે છે. ક્લોઝ-એન્ડેડ હોવાનો મતલબ છે કે તેમાં રોકાણ કરવાની નક્કી એક સમય મર્યાદા હોય છે. આ સમયગાળામાં તમે ફંડ ખરીદી શકો છો. સમય પસાર થયા બાદ તેમાં નવી એન્ટ્રી થઈ શકતી નથી. કારણ કે આ એક ડેટ ફંડ છે, તેથી તે સીધું શેર બજારમાં રોકાણ કરવાની જગ્યાએ ફિક્સ્ડ ઇનકમ વિકલ્પમાં પૈસા લગાવે છે. તેમાં સરકારી બોન્ડ્સ, કોર્પોરેટ બોન્ડ્સ, મની માર્કેટ સિક્યોરિટીઝ અને ડિબેન્ચર્સ જેવા સાધન સામેલ હોય છે.
FMP કઈ રીતે કામ કરે છે?
જ્યારે કોઈ ફંડ હાઉસ FMP લોન્ચ કરે છે, ત્યારે તે નિશ્ચિત સમયગાળા માટે ભંડોળ એકત્રિત કરે છે. આ નાણાં FMP ની પરિપક્વતા જેટલી પાકતી મુદત ધરાવતા ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે. આ ફંડ પર વ્યાજ દરના વધઘટની અસર ઘટાડે છે અને વધુ સ્થિર વળતર પૂરું પાડે છે.
FMP કોના માટે સૌથી યોગ્ય છે?
FMP ખાસ કરીને એવા રોકાણકારો માટે સારા છે જેઓ:
ઓછા જોખમ માટે શોધે છે
નિશ્ચિત સમયગાળા માટે પૈસાની જરૂર હોય છે
FD કરતાં વધુ વળતર માટે શોધે છે
કર બચાવવા માંગો છો
FMP માં રોકાણના ફાયદા
નિશ્ચિત રિટર્ન (Predictable Returns)
FMPs નો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તે રોકાણ કરતા પહેલા તમારા વળતરનો અંદાજ આપે છે. જ્યારે આ ગેરંટીકૃત નથી, તે ઇક્વિટી ફંડ્સ કરતાં વધુ સ્થિર છે કારણ કે તેઓ ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં રોકાણ કરે છે.
ઓછું જોખમ (Lower Risk)
FMPs ઇક્વિટી ફંડ્સ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછું જોખમ ધરાવે છે, જે તેમને બજારના વધઘટથી બચવા માંગતા રોકાણકારો માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ બનાવે છે.
ટેક્સ એફિશિએન્ટ (Tax Efficient)
ખાસ કરીને લાંબા ગાળાના રોકાણો માટે, FMPs કર-કાર્યક્ષમ હોઈ શકે છે. જો તમે ત્રણ વર્ષથી વધુ સમય માટે FMP માં રોકાણ કરો છો, તો તમને ઇન્ડેક્સેશન લાભોનો લાભ મળે છે. આ તમારી કર જવાબદારીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરી શકે છે, કારણ કે મૂડી લાભો ફુગાવાને સમાયોજિત કર્યા પછી જ કર લાદવામાં આવે છે.
કોઈ એન્ટ્રી કે એક્ઝિટનો લોડ નહીં (No Entry/Exit Load)
મોટાભાગના FMPs ક્લોઝ્ડ-એન્ડેડ ફંડ્સ હોવાથી તેમાં કોઈ એન્ટ્રી કે એક્ઝિટ લોડ હોતા નથી. આનો અર્થ એ છે કે તમારે પૈસા રોકાણ કરતી વખતે કે ઉપાડતી વખતે કોઈ વધારાની ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી.
બજારની અસ્થિરતાથી બચાવ (Hedge Against Market Volatility)
જ્યારે શેર બજારમાં અનિશ્ચિતતા હોય છે તો FMP જેવા ડેટ ફંડ્સ એક સુરક્ષિત વિકલ્પ સાબિત થાય છે. તે તમારા પોર્ટફોલિયોને સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે.
FMP ના નુકસાન પણ જાણી લો
1. પૈસા મેચ્યોરિટી પહેલા ન ઉપાડી શકાયઃ લિક્વિડિટી ઓછી હોવાને કારણે અચાનક પૈસા જોઈએ તો સમસ્યા થઈ શકે છે.
2. લોક-ઇન પીરિયડઃ સંપૂર્ણ સમય માટે પૈસા ફસાઈ જાય છે.
3. ક્રેડિટ રિસ્કઃ જો કોઈ કંપની ડિફોલ્ડ થાય તો નુકસાન થઈ શકે છે. પરંતુ તે જોખમ ઓછા રેટેડ પેપર્સમાં વધુ હોય છે.
4. રી-ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રિસ્ક (Re-investment Risk): જ્યારે FMP મેચ્યોર થાય છે તો બની શકે તે સમયે વ્યાજદર ઓછો હોય. તેવામાં તમને તે રિટર્ન બીજીવાર ન મળી શકે જે પહેલાં મળ્યું હોય.
SIP અને FMP: શું છે અંતર?
SIP એક રોકાણનો વિકલ્પ છે, જે ઇક્વિટી કે ડેટ કોઈપણ મ્યુચુઅલ ફંડમાં હોઈ શકે છે. SIP દ્વારા તમે નિયમિત સમયે નાની-નાની રકમ રોકાણ કરો છો, જેનાથી કમ્પાઉન્ડિંગનો ફાયદો મળે છે.
તો, FMP એક પ્રકારનું મ્યુચુઅલ ફંડ છે, જે ડેટ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં રોકાણ કરે છે અને એક નક્કી મેચ્યોરિટી તારીખ સાથે આવે છે. FMP માં સામાન્ય રીતે એક સાથે રોકાણ કરવામાં આવે છે.
