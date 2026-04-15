Floating કે Fixed.. હોમ લોન લેતા પહેલા કરો ચેક, જાણો બંનેમાં શું છે તફાવત, કોણ તમારા પૈસા બચાવશે?

હોમ લોન લેનારે ફિક્સ્ડ અને ફ્લોટિંગ વ્યાજદરો વચ્ચેનું અંતર સમજવું જરૂરી છે. તેવામાં આજે અમે તમને આ બંને રેટ વચ્ચેનો તફાવત અને તેના ફાયદા-નુકસાન વિશે જણાવીશું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:00 PM IST
  • હોમ લોન લેવી હોય તો ધ્યાનમાં રાખજો આ બાબત
  • જાણો શું હોય છે ફિક્સ્ડ અને ફ્લોટિંગ વ્યાજદર
  • વ્યાજદર પર મોટી અસર કરે છે આ રેટ

Home Loan: જ્યારે તમે તમારા સપનાનું ઘર ખરીદવા માટે બેંકની પાસે જાવ છો તો ઘણીવાર મેનેજર તમને એક તકનીકી સવાલ પૂછી શકે છે- વ્યાજ દર ફિક્સ્ડ (Fixed) જોઈએ કે ફ્લોટિંગ (Floating)?" આ એક એવો નિર્ણય છે જે આગામી 20 વર્ષ સુધી તમારી માસિક બચત અને માનસિક શાંતિ નક્કી કરે છે.

વર્ષ 2026મા ભારતીય રિઝર્વ બેંક તરફથી રેપો રેટ 5.25 ટકા પર સ્થિત રાખવાના નિર્ણયે હોમલોન માર્કેટમાં નવી હલચલ પેદા કરી છે. આજના સમયમાં આ બંને વિકલ્પો વચ્ચે પસંદગી માત્ર ગણિત નહીં, પરંતુ ભવિષ્યનું પૂર્વાનુમાન પણ છે.

શું છે ફિક્સ્ડ અને ફ્લોટિંગ રેટનું અસલી ગણિત?
ફ્લોટિંગ રેટ  (Floating Rate): જેમ નામથી ખ્યાલ આવે છે કે આ દર બજારની સ્થિતિઓ અને આરબીઆઈના રેપો રેટની સાથે ઉપર-નીચે થતો રહે છે. 2026માં ફ્લોટિંગ રેટ્સ 7.10% થી 8.50% વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે. જો ભવિષ્યમાં અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત થાય છે અને આરબીઆઈ દરો ઘટાડે છે તો તમારો ઈએમઆઈ ઘટી જશે.

ફિક્સ્ડ રેટ (Fixed Rate): અહીં વ્યાજદર લોનના કાર્યકાળ માટે સ્થિર રહે છે. હાલ તે  9.50% થી 11% વચ્ચે છે. બેંક તે માટે તમારી પાસેથી પ્રીમિયમ વસૂલે છે કારણ કે ભવિષ્યમાં દરો વધવાનું જોખમ ખુદ ઉઠાવે છે.

ઈએમઆઈનું ગણિતઃ 50 વાખનું ઉદાહરણ
આવો સમજીએ એક નાનો આંકડો તમારા ખિસ્સા પર કઈ રીતે ભારે પડે છે. માની લો તમે 50 લાખ રૂપિયાની લોન 20 વર્ષ માટે લીધી છે.

વિગત ફ્લોટિંગ રેટ (7.5%) ફિક્સ્ડ રેટ (10%) અંતર
માસિક ₹ 40,280 ₹ 48,251 ₹ 7,971
કુલ વ્યાજ ₹ 46.67 લાખ ₹ 65.80 લાખ ₹ 19.13 લાખ

20 વર્ષના અંતમાં ફિક્સ્ડ રેટ પસંદ કરનાર વ્યક્તિ લગભગ 19 લાખ રૂપિયા વધુ વ્યાજ ચુકવશે. આ તે કિંમત છે જે સુરક્ષા અને નિશ્ચિતતા માટે આપી રહ્યો છે. પરંતુ અહીં પર તે માનવામાં આવ્યું છે કે ફ્લોટિંગ રેટ 20 વર્ષ દરમિયાન એક સમાન રહેશે.

ક્યો પસંદ કરવો જોઈએ?
ફ્લોટિંગ રેટ કોના માટે?
જેની આવક સમયની સાથે વધવાની આશા છે.
જે બજારના જોખમને સમજે છે અને દર વધવા પર થોડો વધેલો હપ્તો સહન કરી શકે છે.
જેને આશા છે કે આવનાર વર્ષમાં રેપો રેટ વધુ નીચે જઈ શકે છે.

ફિક્સ્ડ રેટકોના માટે?
જેની પાસે સીમિત માસિક બજેટ છે અને જે ઈએમઆઈમાં 100 રૂપિયાનો પણ ફેરફાર ઈચ્છતો નથી.
જે ભવિષ્યમાં મોંઘવારી અને વ્યાજ દરમાં મોટા વધારાથી ડરે છે.
વરિષ્ઠ નાગરિક કે તે લોકો જે એક નક્કી નાણાકીય પ્લાનિંગ સાથે ચાલવા ઈચ્છે છે.

શું ફ્લોટિંગથી ફિક્સ્ડમાં સ્વિચ કરી શકાય છે?
હા, મોટા ભાગની બેંક તમારી લોન સ્વિચ કરવાની મંજૂરી આપે છે. પરંતુ તે માટે બેંક 0.5% થી 0.25%  સુધીની સ્વિચિંગ ફી વસૂલે છે. જો તમને લાગે છે કે બજારમાં દર ઝડપથી વધશે તો તમે તમારા ફ્લોટિંગ દરને ફિક્સ્ડમાં બદલાવી શકો છો.

About the Author
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

